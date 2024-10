Kako bo nov tarifni sistem vplival na stroške lastnikov toplotnih črpalk?

Vse več lastnikov se zaveda, da energetsko učinkovita hiša ne zmanjšuje le stroškov ogrevanja in hlajenja, ampak tudi odvisnost od nihanj na trgu energentov. Ali se ob naraščajočih cenah energentov in negotovosti glede prihodnjih energetskih politik vgradnja toplotne črpalke še vedo izkaže za pametno naložbo?

Večina novogradenj danes že vključuje toplotne črpalke, saj so te naprave sinonim za energetsko varčnost in okolju prijazno tehnologijo. Evropske direktive in ukrepi o učinkoviti rabi energije vse bolj spodbujajo montažo toplotnih črpalk, saj stavbe porabijo kar 40 odstotkov energije in so odgovorne za 36 odstotkov izpustov toplogrednih plinov. Toplotne črpalke, ki omogočajo energetsko sanacijo stavb, zmanjšujejo emisije ogljikovega dioksida in pripomorejo k doseganju ciljev zmanjšanja ogljičnega odtisa gospodinjstev.

Toplotne črpalke so danes simbol energetske učinkovitosti in trajnosti v sodobnih gospodinjstvih. Njihova montaža ne prinaša le zmanjšanja stroškov ogrevanja, ampak tudi višjo vrednost nepremičnine.

Nov obračun omrežnine ne prinaša dviga stroškov za ogrevanje

S 1. oktobrom je stopil v veljavo nov tarifni sistem, ki temelji na 15-minutnih vrednostih in uvaja pet različnih časovnih blokov ter ločitev na dve sezoni – višjo in nižjo. Temelji torej na dinamičnem pristopu do porabe energije, kar omogoča prilagajanje potreb in vedenjskih vzorcev uporabnikov, vključno z lastniki toplotnih črpalk. Čeprav so spremembe vzbudile nekaj skrbi, predvsem zaradi morebitnih dodatnih stroškov, na agenciji za energijo zatrjujejo1: "Novi model obračunavanja omrežnine za lastnike toplotnih črpalk ne bo predstavljal večjega stroška za ogrevanje. Nasprotno, na podlagi analiz in simulacij agencije bodo nekateri uporabniki deležni celo nižjega stroška za ogrevanje."

Predstavnik Agencije za energijo mag. David Batič izpostavi, da vsak posameznik lahko z določenimi ukrepi, kot so prilagoditev odjema v čas nizke obremenitve omrežja (22.00–6.00), sezonska prilagoditev dogovorjene obračunske moči, uporaba zalogovnika toplote s toplotno črpalko ter uporaba hranilnika električne energije v kombinaciji z agregacijo oziroma aktivnim odjemom električne energije, znatno zniža morebitno povečanje stroškov oziroma lahko celo zniža strošek omrežnine pred uvedbo novega modela.

Dogovorjena in presežena obračunska moč

Nov sistem določa tudi dogovorjeno obračunsko moč v posameznem časovnem bloku, ki je določena glede na preteklo porabo odjemalca in prilagojena posameznemu časovnemu bloku, določi pa jo elektro operater na podlagi pretekle realne porabe. Odjemalci bodo imeli večjo možnost vpliva na višino svojih stroškov, saj bodo lahko optimizirali svojo porabo in preprečevali prekoračitve.

Če bo odjemalec presegel dogovorjeno moč, bodo nastali dodatni stroški. "Distribucijski operater bo ugotavljal, ali dosežena moč presega dogovorjeno. V primeru, da bo prišlo do preseganja, bo porabnik plačal za vsak 15-minutni presežek dodaten znesek, določen po aktualni tarifni postavki za moč za časovni blok, v katerem je prekoračitev nastala, ob upoštevanju uporabniške skupine in faktorja utežitve. Če bo teh presežkov malo, bodo verjetno koristi zmanjšanja dogovorjene obračunske moči kljub vsemu večje od stroškov plačila presežne moči," pojasnjujejo na Agencij za energijo2. Napoveduje tudi dvoletno prehodno obdobje, v katerem se presežki ne bodo obračunavali, vendar bodo odjemalci obveščeni o morebitnih prekoračitvah, kar jim omogoča, da se prilagodijo novim pravilom brez takojšnjih finančnih posledic.

Konkreten primer, kako novi omrežninski akt vpliva na stroške gospodinjstev

Za boljše razumevanje vpliva novega omrežninskega akta na obračunavanje električne energije v gospodinjstvih si poglejmo primer družine iz podravske regije. Družina živi v 200 kvadratnih metrov veliki hiši, kjer se pet članov gospodinjstva ogreva s toplotno črpalko (8 kilovatov). Gospodinjstvo je opremljeno z varovalkami 3 x 20 amperov, priključna moč pa znaša 14 kilovatov.



Izračun stroškov

Informativni izračun temelji na podatkih o porabi električne energije pred uveljavitvijo nove metodologije obračunavanja in po njej. Izračun je narejen za enako porabo elektrike kot v preteklosti, na istem objektu.

Po stari metodologiji je večji del stroška predstavljala omrežnina energije, po novem pa bo večji strošek predstavljala energija za moč. Na letni ravni to prinaša predviden prihranek v višini devet odstotkov pri strošku omrežnine. S toplotno črpalko bo uporabnik v tem konkretnem primeru za ogrevanje plačeval manj.

Toplotne črpalke tudi v novem sistemu obračunavanja stroškovno ugodne

Lastniki toplotnih črpalk imajo zaradi njihovih večnamenskih funkcij, ki vključujejo tako ogrevanje in hlajenje prostorov kot ogrevanje sanitarne vode, možnost, da svojo porabo energije optimalno prilagodijo novemu sistemu.

Sodobne toplotne črpalke Orca omogočajo nastavitve časovnih intervalov ogrevanja in natančno upravljanje delovanja. S tem lahko uporabniki izkoristite cenejšo elektriko v najugodnejših časovnih blokih in se izognete višjim stroškom v obdobjih največje obremenitve omrežja. Toplotno črpalko lahko upravljate na daljavo, uporaba vmesnika je zelo preprosta, saj so ga zasnovali z mislijo na stranke. Prav tako lahko Orcini serviserji z oddaljenim dostopom naredijo prvo diagnostiko ob prijavi napake, večkrat pa tudi odpravijo napako na daljavo, če je razlog v nastavitvah toplotne črpalke.

Vgradnja toplotne črpalke še vedno prva izbira za varčno ogrevanje

S svojo energetsko učinkovitostjo in sposobnostjo izkoriščanja obnovljivih virov energije toplotne črpalke zagotavljajo dolgoročne prihranke tudi v novem sistemu obračunavanja električne energije.

Ob upoštevanju dolge življenjske dobe in njeni večnamenskosti je toplotna črpalka še vedno ena najpametnejših energetskih rešitev za prihodnost, ki uspešno kljubuje vsem izzivom na trgu energentov.

