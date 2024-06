Ali so toplotne črpalke še vedno najbolj učinkovit in varčen način ogrevanja?

Pričakovane spremembe v obračunu omrežnin so sprožile različna vprašanja in skrbi glede njihovega vpliva na stroške električne energije, predvsem med lastniki toplotnih črpalk . Novi obračun namreč predvideva, da najdražji časovni blok nastopi ravno v času zimskih mesecev. A na agenciji za energijo pravijo, da ne bo nujno prinesel višjih stroškov. Nasprotno, gospodinjstva, ki se bodo prilagodila novim pravilom, lahko te celo zmanjšajo.

Ena ključnih sprememb, ki jih prinaša nov obračun, je časovno razlikovanje tarif, kar pomeni, da bo omrežnina višja v časovnih blokih z večjo obremenitvijo omrežja. Časovni bloki bodo usklajeni z zdajšnjo višjo in nižjo tarifo, pri čemer najdražji časovni blok ne bo nikoli nastopil ob praznikih. Najdražji časovni blok bo v višji sezoni, med novembrom in februarjem, medtem ko bo najcenejši blok prisoten v nižji sezoni (vsi drugi meseci). Tako bodo stroški omrežnine najvišji, ko bo omrežje najbolj obremenjeno, in obratno.

Foto: Shutterstock

Napovedane spremembe povzročajo skrbi tistim, ki se ogrevajo s toplotno črpalko in imajo povečano porabo električne energije ravno v času najvišje tarife. Prav tako so se številni začeli spraševati o ekonomičnosti ogrevanja z uporabo toplotnih črpalk.

Namen prenove obračuna omrežnin je spodbuditi uporabnike k aktivnemu sodelovanju pri razbremenitvi električnega omrežja, kar bo pripomoglo k učinkovitejšemu zelenemu prehodu. Na agenciji za energijo trdijo, da spremembe ne bodo bistveno vplivale na navade v gospodinjstvih ali na stroške omrežnine. Novi sistem se bo osredotočal na dogovorjeno obračunsko moč, določeno na podlagi preteklih podatkov o porabi. Glavne spremembe novega obračunavanja omrežnin: obračun temelji na 15-minutnih vrednostih,

uvedba dveh sezon – višje in nižje, ki sta razdeljeni po mesecih,

pet časovnih blokov ter

dogovorjena in presežna obračunska moč.

Kljub spremembam toplotne črpalke ostajajo varčna rešitev za ogrevanje

Tehnološki napredek in prilagodljivost toplotnih črpalk skupaj z zanesljivostjo in učinkovitostjo, tudi z uvedbo novega pettarifnega sistema, ohranjata njihovo privlačnost pri izbiri ogrevanja.

Foto: Orca Energija

Sodobne toplotne črpalke omogočajo nastavitve časovnih intervalov in natančno upravljanje ogrevanja glede na specifične potrebe. Ena takšnih je toplotna črpalka Orca, ki omogoča nastavitve petih časovnih intervalov s tremi cikli.

Toplotna črpalka Orca sodi med najboljše Podjetje Orca Energija je eno izmed bolj znanih podjetij na področju razvoja in proizvodnje toplotnih črpalk na slovenskem trgu. Ponujajo kombinacijo lastno razvite in v Sloveniji proizvedene notranje enote toplotne črpalke in zunanje enote svetovno znanega proizvajalca Mitsubishi Electric. Največji poudarek namenjajo kakovosti, ki jo dokazujejo z več tisoč zadovoljnimi strankami. Kakovost njihovih produktov in lojalnost prepoznavajo tudi v tujini, kjer so že uspešno zaključili številne projekte. Toplotne črpalke Orca z zunanjo enoto Mitsubishi Electric so visokoučinkovite tudi pri ekstremnih temperaturah. Primerne so tako za novogradnje kot za obnove stanovanjskih in poslovnih objektov ter dosegajo nadpovprečne rezultate v učinkovitosti. Toplotna črpalka lahko prinese kar do 75 odstotkov prihrankov več kot drugi ogrevalni sistemi, hkrati pa za svoje delovanje uporablja obnovljive vire energije in deluje popolnoma brez emisij.









S pomočjo storitve Moja Orca do stalnega nadzora nad delovanjem toplotne črpalke

Storitev Moja Orca omogoča upravljanje na daljavo prek interneta in mobilne naprave. Tako lahko ne glede na to, ali ste v službi ali na dopustu, prilagajate nastavitve in spremljate delovanje črpalke kjerkoli in kadarkoli.

Na daljavo tako nastavite želeno temperaturo glede na temperaturo prostora ali glede na zunanjo temperaturo ter nastavite dnevne in nočne intervale ogrevanja enega, dveh ali treh ogrevalnih krogov. Poleg tega imate ves čas pregled nad nastavitvami in časovnimi intervali, trenutnim stanjem, temperaturo ter zgodovino dogodkov.

S pomočjo Moje Orce je ogrevanje s toplotno črpalko še udobnejše in nam lahko pomaga tudi pri optimalni porabi električne energije.

Podjetje Marles v svoje hiše vgrajuje toplotne črpalke Orca z zunanjo enoto Mitsubishi Electric. Foto: Orca Energija

Zakaj je pred izbiro nujen izračun prave moči toplotne črpalke?

Pravilno dimenzioniranje toplotne črpalke je ključno za njeno učinkovito delovanje in optimizacijo stroškov. Neustrezno izbrana moč namreč lahko vodi v številne težave, ki se odražajo v visokih stroških ali nezadovoljivem ogrevanju.

Če je moč toplotne črpalke premajhna, sama ne bo mogla zagotoviti želene toplote za ogrevanje prostorov. V takšnem primeru se vključijo dodatni električni grelci za pridobivanje potrebne moči, kar bo lahko bistveno povišalo mesečni račun za elektriko. Čeprav ne boste ostali na hladnem, boste v takšnem primeru soočeni z višjimi stroški električne energije, kot bi bili v primeru pravilnega dimenzioniranja moči toplotne črpalke.

Tudi toplotne črpalke Orca imajo serijsko vgrajen električni grelec, kar ne pomeni višjih stroškov električne energije. Tristopenjski elektrogrelec namreč deluje le takrat, ko ga ročno vklopite v nastavitvah, nikoli se ne vklopi samodejno. Prav tu se toplotne črpalke Orca razlikujejo od drugih. Foto: Orca Energija

Elektrogrelci so pomemben del toplotnih črpalk, saj zagotavljajo dodatno varnost v primeru okvare zunanje enote. Pri Orca toplotnih črpalkah se ti vklopijo ročno, kar preprečuje nepotrebno porabo električne energije in s tem povezane stroške. To se je izkazalo za izjemno koristno med nedavnimi poplavami v Sloveniji, kjer so elektrogrelci omogočili neprekinjeno ogrevanje kljub poplavljeni in nedelujoči zunanji enoti. Še več, vklop so lahko uredili tehniki prek Moje Orce na daljavo.

Na drugi strani ima tudi predimenzionirana toplotna črpalka svoje pomanjkljivosti. Takšna naprava bo delovala na nizkih zmogljivostih, kar bo zmanjšalo njeno učinkovitost in tudi povečalo stroške uporabe. Poleg tega bo hitro dosegala želene temperature, kar bo povzročalo pogoste vklope in izklope ter vodilo v večjo obrabo komponent in skrajšalo življenjsko dobo toplotne črpalke.

Prav tako nam predimenzionirana toplotna črpalka predstavlja višje stroške začetne naložbe.

Kako izračunati potrebno moč toplotne črpalke?

Potrebna moč toplotne črpalke temelji na toplotnih izgubah stavbe, kvadraturi ogrevane površine, izolaciji, vrste ogrevalnih teles in podnebnih pogojih. Pred izbiro optimalne toplotne črpalke za vaše potrebe se je priporočljivo posvetovati s strokovnjaki, ki vam bodo tudi pripravili natančen izračun potrebne moči.

Podjetje Orca nudi tudi hiter spletni izračun moči toplotne črpalke, ki je izključno informativne narave. Za končni izračun in ponudbo pa se prepustite Orcinim strokovnjakom, ki bodo na podlagi vaših potreb poskrbeli za izbor prave toplotne črpalke in optimalno delovanje naprave. Ne tvegajte neustrezno dimenzioniranega sistema, ki bi prinesel neprijetne posledice, kot so visoki stroški, neudobje in povečana obraba sistema. PREVERITE!

Toplotna črpalka je primerna za vse vrste objektov

Toplotne črpalke so primerne za različne vrste objektov, od manjših stanovanj in hiš do večstanovanjskih zgradb in poslovnih prostorov. Njihova vsestranskost omogoča priključitev na različne ogrevalne sisteme, kot so talno ogrevanje, radiatorsko ogrevanje ali kombinacija obeh. Poleg tega lahko delujejo v bivalentnem načinu, kar omogoča še večjo prilagodljivost pri uporabi.

Finančne spodbude Eko sklada

Pridobite subvencijo do 2500 evrov, tako pri nakupu za novogradnjo kot pri zamenjavi ogrevalnega sistema za toplotno črpalko. Podjetje Orca pa vam v akcijski ponudbi doda še do 3900 evrov popusta za nakup slovenske toplotne črpalke Orca.

Foto: Orca Energija

Toplotna črpalka se še vedno izplača

Čeprav se bo obračunavanje električne energije spreminjalo, ostajajo toplotne črpalke racionalna izbira. Njihova učinkovitost in napredna tehnologija omogočata, da se prilagodijo novim tarifnim sistemom in še vedno ponujajo ekonomsko ugodno rešitev za ogrevanje.