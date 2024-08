Vse prednosti toplotnih črpalk jih postavljajo pred tradicionalne ogrevalne sisteme. Ena najpomembnejših je njena energetska učinkovitost, saj za svoje delovanje izkoriščajo obnovljive vire energije in zato potrebujejo izjemno malo električne energije. To se odraža v izjemno visokih izkoristkih. Toplotne črpalke Orca denimo za vsak porabljen kilovat električne energije ustvarijo do 5,2 kilovata toplotne energije. V praksi to pomeni, da lahko svoje stroške ogrevanja znižate do kar 75 odstotkov. Prihranek je odvisen tudi od izoliranosti stavbe.

Toplotna črpalka Orca sodi med najboljše

Ogrevalna toplotna črpalka zrak-voda Orca z zunanjo enoto Mitsubishi Electric pomeni najnižje stroške ogrevanja v primerjavi z drugimi viri energije. Foto: Orca Energija Podjetje Orca Energija je eno izmed bolj znanih podjetij na področju razvoja in proizvodnje toplotnih črpalk na slovenskem trgu. Ponujajo kombinacijo lastno razvite in v Sloveniji proizvedene notranje enote toplotne črpalke in zunanje enote svetovno znanega proizvajalca Mitsubishi Electric. Največji poudarek namenjajo kakovosti, ki jo dokazujejo s certifikati najpomembnejših neodvisnih strokovnih institucij v Evropski uniji in z več tisoč zadovoljnimi strankami. Kakovost njihovih produktov in lojalnost prepoznavajo tudi v tujini, kjer so že uspešno zaključili številne projekte.

Toplotne črpalke Orca z zunanjo enoto Mitsubishi Electric so visokoučinkovite tudi pri ekstremnih temperaturah. Primerne so tako za novogradnje kot za obnove stanovanjskih in poslovnih objektov ter dosegajo nadpovprečne rezultate v učinkovitosti.