Toplo sonce prebuja naravo in ustvarjajo se pravi pogoji za zaključek ogrevalne sezone, ki ga že nestrpno pričakujemo. Žal so stroški ogrevanja danes, v času stalnih podražitev, za marsikoga velika finančna obremenitev. Spomladi lahko poskrbite, da naslednjo zimo ne bo tako. Sedaj je čas, da izkoristite ugodne cene ogrevalnih sistemov, ki vam bodo naslednjo sezono pomagali pri znižanju stroškov za ogrevanje, prav tako pa modro izberete sistem , ki bo v vsakem trenutku poskrbel za optimalno izrabo energije.

Stroški ogrevanja rastejo. Foto: Shutterstock

Pravi čas za razmislek o ogrevalnem sistemu

Pomlad je čas za nove začetke, pa če gradite svoj sanjski dom, obnavljate samo nekaj prostorov, ali pa ste med zimo opazili pomanjkljivosti sistemov v svojem domu – zdaj je čas, da se s temi izzivi spoprimete. Še posebej primerno se je zdaj poglobiti v razmislek o načinu ogrevanja svojega doma, o izbiri ali zamenjavi ogrevalnega sistema.

Bodite pozorni tudi na to, da nekateri novi sistemi ne zahtevajo popolne preureditve in povsem dobro delujejo z že obstoječimi grelnimi telesi. S pravim načinom ogrevanja pa je bivanje v zimskih mesecih lahko precej udobnejše in seveda cenejše. Zato izkoristite ugodnejše spomladanske mesece za namestitev novega ogrevalnega sistema in pravočasno pripravite svoj dom, da boste brez skrbi, ko temperature ponovno padejo. Pomlad ponuja priložnosti, ki jih v hladnejšem delu leta ne moremo tako enostavno izkoristiti.

Udobje bivanja, ki ga nudi ogrevanje s toplotno črpalko. Foto: Shutterstock

Zakaj je pomlad idealna za namestitev novega sistema ogrevanja Pregled dosedanjega sistema : takoj po koncu ogrevalne sezone lahko ocenimo delovanje ogrevalnega sistema. Smo bili z njim zadovoljni, koliko nas je stalo ogrevanje, kako udobno je bilo, kaj bi lahko bilo bolje? Zato iščemo boljše rešitve.

: takoj po koncu ogrevalne sezone lahko ocenimo delovanje ogrevalnega sistema. Smo bili z njim zadovoljni, koliko nas je stalo ogrevanje, kako udobno je bilo, kaj bi lahko bilo bolje? Zato iščemo boljše rešitve. Manjše potrebe po ogrevanju: pomlad prinaša toplejše temperature, kar pomeni, da ogrevanje ni tako kritično kot v zimskih mesecih. To omogoča, da se stara ogrevalna naprava izklopi in zamenja, ne da bi to povzročilo nelagodje zaradi mraza.

pomlad prinaša toplejše temperature, kar pomeni, da ogrevanje ni tako kritično kot v zimskih mesecih. To omogoča, da se stara ogrevalna naprava izklopi in zamenja, ne da bi to povzročilo nelagodje zaradi mraza. Čas za razmislek: spomladi imate več časa za raziskavo in načrtovanje najboljše možnosti za svoje potrebe, brez pritiska, da morate nujno najti rešitev zaradi hladnega vremena. To pomeni, da lahko primerjate različne ogrevalne sisteme, pridobite več ponudb in izberete najbolj energetsko učinkovito in cenovno ugodno možnost.

spomladi imate več časa za raziskavo in načrtovanje najboljše možnosti za svoje potrebe, brez pritiska, da morate nujno najti rešitev zaradi hladnega vremena. To pomeni, da lahko primerjate različne ogrevalne sisteme, pridobite več ponudb in izberete najbolj energetsko učinkovito in cenovno ugodno možnost. Večja razpoložljivost izvajalcev: pozimi so strokovnjaki za ogrevanje pogosto zelo zasedeni z nujnimi popravili in vzdrževanjem, kar lahko oteži hitro najdbo ustreznega izvajalca in dogovor za zamenjavo sistema. Spomladi, ko je povpraševanje manjše, so izvajalci dostopnejši in lahko ponudijo hitrejše storitve.

pozimi so strokovnjaki za ogrevanje pogosto zelo zasedeni z nujnimi popravili in vzdrževanjem, kar lahko oteži hitro najdbo ustreznega izvajalca in dogovor za zamenjavo sistema. Spomladi, ko je povpraševanje manjše, so izvajalci dostopnejši in lahko ponudijo hitrejše storitve. Ugodni vremenski pogoji: temperature se višajo, zato v neogrevanih prostorih lahko lažje premostimo čas, ki je potreben za montažo novega sistema, ali pa prenovitev starega.

temperature se višajo, zato v neogrevanih prostorih lahko lažje premostimo čas, ki je potreben za montažo novega sistema, ali pa prenovitev starega. Ugodne cene pred sezono: Ogrevanje je iz zime v zimo dražje, zato se je na ogrevalno sezono primerno pripraviti že prej. Tako smo lahko brez skrbi vseh 6-8 mesecev trajanja ogrevalne sezone.

Orca Mono, za udobno ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Foto: Orca Energija

Najpriljubljenejši ogrevalni sistem med Slovenci

Pri odločanju o načinu ogrevanja svojega doma oziroma o zamenjavi starega ogrevalnega sistema moramo upoštevati več dejavnikov. Od tega, kako velike prostore ogrevamo ter kakšni sta njihova lega in izolativna učinkovitost objekta, do udobja, ki nam ga nudi samo upravljanje ogrevanja, in stroškov, ki nam jih ta prinaša. Marsikomu je pomemben dejavnik tudi trajnost in varovanje okolja.

Toplotna črpalka je verjetno ena ključnih naprav, ki jo potrošniki namestimo v svoje domove v boju proti podnebnim spremembam in v prizadevanju za varovanje okolja. Čeprav se večina gospodinjstev odloči glede na razpoložljivi proračun, pri toplotnih črpalkah ne moremo mimo tega, da je to eden najbolj trajnostnih sistemov, ko gre tako za ogrevanje doma kot sanitarne vode, saj te nimajo škodljivih izpustov v nasprotju z veliko večino drugih načinov ogrevanja.

Prihranek takoj: S toplotno črpalko začnite takoj zmanjševati svoje energijske stroške in uživajte v udobju energetsko učinkovitega doma.

Hkrati delujejo z izredno visokim izkoristkom, pri čemer porabijo manj električne energije ter se uvrščajo med najtišje in najudobnejše možnosti za ogrevanje doma in sanitarne vode. Poleg tega imamo kupci na voljo tudi reverzibilne toplotne črpalke, ki poskrbijo za prijetno toplino pozimi, poleti pa naš dom ohlajajo. Tako se izognemo strošku klimatske naprave, prostori pa so ohlajeni brez pihanja, ki lahko neugodno vpliva na naše počutje. Vse to so razlogi, zakaj je ogrevanje s toplotno črpalko med Slovenci najpriljubljenejši sistem.

Toplotne črpalke Orca nudijo tudi preprosto upravljanje preko zaslona na dotik. Foto: Orca Energija

Na Agenciji za energijo so izračunali, da v gospodinjstvih, ki se ogrevajo s toplotno črpalko, po reformi praviloma ne bodo plačevali višje omrežnine. VIR: Agencija za energijo

Vzemite si čas za izbiro

Toplotne črpalke imajo številne prednosti v primerjavi s tradicionalnimi sistemi ogrevanja, vključujoč enostavno montažo, nižje stroške vzdrževanja in seveda energetsko učinkovitost. Primerne so tako za novogradnje, kot za obnove in radiatorsko ogrevanje. Nekatere imajo tudi možnost upravljanja preko oblaka, tako lahko enostavno spreminjate nastavitve vaše toplotne črpalke s pomočjo pametnega telefona, tablice ali računalnika, ne da bi morali v kurilnico.

Ponudnikov toplotnih črpalk pa je veliko, kako se odločiti za pravega? Vzemite si čas! Preglejte, kakšne sisteme in ponudbe vam ponujajo različni ponudniki ter kateri bi bili za vaš dom najprimernejši. Seveda je cena vedno del odločitve, vendar naj to ne bo edino in odločilno merilo. Preden se odločite za nakup, preverite, ali je ponudnik zanesljiv in uveljavljen na trgu ter ima dovolj izkušenj na tem področju. Pomembno je, da imajo ponudniki ustrezne licence in certifikate, ki jih izdajajo za to pristojne institucije. Tako bo vaša izbira zanesljivo prava za vas.

Foto: Orca Energija

To pomlad izberite modro!

To pomlad vas v podjetju Orca skupaj z njihovim ambasadorjem Blažem Švabom vabijo, da naredite modro izbiro za svoj dom. Izkoristite njihovo spomladansko ponudbo z visokimi popusti in številnimi ugodnostmi ter zamenjajte svoj ogrevalni sistem z energetsko učinkovito toplotno črpalko. Ne samo da boste prihranili pri stroških ogrevanja in dvignili kakovost bivanja, temveč boste prispevali k čistejšemu okolju.

Modre izbire so premišljene, trajnostne in v korist posameznika. Gre za odločitve, ki ne zadovoljujejo le trenutnih potreb, temveč so energetsko učinkovite, okolju prijazne in ekonomične na dolgi rok. In točno takšni so proizvodi Orce.