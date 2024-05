Koliko stane namestitev prezračevalnega sistema in kako hitro se investicija povrne?

Prezračevanje doma ni le povezano z udobjem, pač pa je ključen dejavnik pri zagotavljanju kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Ta je pogosto celo bolj onesnažen kot zrak zunaj. Onesnažujejo ga dejavniki, kot so kuhanje, pranje, čiščenje kot tudi prah, vlaga, uporaba kemikalij, nenazadnje tudi naše dihanje. Slaba kakovost zraka je pogosto povezana s slabim počutjem in lahko vodi do zdravstvenih težav, kot so alergije in težave z dihanjem. Za vzdrževanje optimalne kakovosti zraka bi morali na stežaj odpreti okna vsako uro za od pet do sedem minut, tudi ponoči. Kar pa je nepraktično in tudi nemogoče. V nekaterih evropskih državah je danes pri novogradnjah že obvezna vgradnja prezračevalnega sistema . Kako pa je pri nas?

Vgradnja prezračevalnega sistema pri novogradnjah je tudi v Sloveniji vse pogostejša praksa. To je posledica vedno večje ozaveščenosti ljudi o pomenu kakovosti zraka in dobrega prezračevanja, pa tudi iskanja energetsko učinkovitih rešitev, ki prinašajo udobje in hkrati ne povzročajo izgub toplote in dodatnih mesečnih stroškov.

Prezračevanje je pomembno v vseh letnih časih

Prezračevanje je pomembno tako poleti kot pozimi. Poleti pomaga ohranjati notranje prostore hladne in udobne, hkrati pa odstranjuje toploto, vlago in neprijetne vonjave. Pozimi pa prispeva k ohranjanju toplote v domu in zmanjšuje energetske izgube.

Slabo prezračeni prostori so idealno okolje za kopičenje škodljivih snovi in onesnaževalcev zraka, ki lahko negativno vplivajo na zdravje. Slab zrak lahko povzroči težave z dihanjem, alergijske reakcije in draženje oči. Poleg tega se v slabo prezračenih prostorih nabira vlaga in se tako ustvarja ugodno okolje za razvoj plesni, bakterij in drugih mikroorganizmov, ki lahko povzročijo tudi resne zdravstvene težave.

Foto: Shutterstock

Kako poskrbeti za optimalno kakovost zraka?

Na več načinov lahko skrbimo za zračenje zaprtih prostorov. Med dobro poznanimi metodami je odpiranje oken in vrat, to uporabljajo tisti, ki živijo v starejših zgradbah. Takšno prezračevanje je sicer koristno, vendar ni zadostno. Učinkovito prezračevanje namreč pomeni, da se celoten volumen zraka zamenja na vsako uro, kar pa pri "ročnem" prezračevanju ni ne praktično ne izvedljivo. Poleg tega se nekateri, zlasti v spomladanskem času, srečujejo še z izzivom alergije na cvetni prah, ki pri odpiranju oken vstopa tudi v naš dom. Zato so prezračevalni sistemi najboljši način zagotavljanja stalnega dotoka svežega in odvoda onesnaženega zraka.

Prednosti prezračevalnih sistemov: Prezračevalni sistemi omogočajo čist in svež zrak v prostorih ter zmanjšujejo vsebnost škodljivih plinov.

v prostorih ter zmanjšujejo vsebnost škodljivih plinov. Sistem prezračevanja z rekuperacijo izkorišča toploto iz oddvajanega zraka in jo vrača v prostor, kar zmanjšuje stroške ogrevanja .

izkorišča toploto iz oddvajanega zraka in jo vrača v prostor, kar . Učinkovito prezračevanje zmanjšuje vlažnost v prostoru , kar preprečuje nastanek plesni.

, kar preprečuje nastanek plesni. Moderne prezračevalne naprave omogočajo preprosto upravljanje prek daljinskega upravljalnika ali aplikacije.

prek daljinskega upravljalnika ali aplikacije. Prezračevalni sistemi porabijo minimalno električne energije, kar prispeva k prihranku pri stroških energije.

Z izbiro centralnega prezračevanja poskrbite za celovito zračenje objekta. Foto: Orca Energija

Vgradnja prezračevalnega sistema je v nekaterih državah EU že obvezna za novogradnje, tako je na primer v Nemčiji, na Poljskem in Češkem, v Švici, na Danskem ter na Švedskem, in tudi v Sloveniji se vedno več lastnikov nepremičnin odloča za vgradnjo prezračevalnega sistema.

Prezračevalni sistemi omogočajo nenehno kroženje zraka, pri čemer filtrirajo in čistijo onesnaževalce v zraku, kot so alergeni, prah, dim in strupi. Poleg tega reciklirajo toploto oziroma hlad v prostoru, kar zmanjšuje potrebo po dodatnem ogrevanju ali hlajenju. Izbira različnih sistemov mehanskega prezračevanja, kot so decentralizirani oz. lokalni prezračevalni sistemi za naknadno ureditev prezračevanja in centralni sistemi za novogradnje pa omogočajo prilagodljivost glede na potrebe in pogoje lastnikov nepremičnin.

V podjetju Orca se osredotočajo na izboljšanje kakovosti zraka v vsakem domu s pomočjo svojih prezračevalnih naprav. Njihovi sistemi so visokokakovostni, energetsko učinkoviti in delujejo skoraj neslišno. Z njihovo pomočjo lahko ustvarite udobne in zdrave bivalne pogoje. Poleg tega imajo v podjetju Orca stalno ekipo izkušenih strokovnjakov, ki poskrbi za hitro in kakovostno izvedbo, pri čemer vam pomagajo tudi pri vseh dilemah in vprašanjih.









Kdaj torej centralno in kdaj lokalno prezračevanje?

Tako lokalni kot centralni prezračevalni sistem je zasnovan za nenehno izmenjavo postanega notranjega zraka s svežim zunanjim zrakom. Z rekuperacijo toplote oba omogočata izmenjavo toplote med zunanjim in notranjim zrakom. Izbira med lokalnim in centralnim prezračevalnim sistemom je odvisna od potreb in zahtev posameznega objekta.

Foto: Orca Energija

Lokalni prezračevalni sistemi so rešitev za vse lastnike nepremičnin, kadar želijo poskrbeti za ustrezno prezračevanje prostorov v svojem domu. Primerno je zlasti za naknadno ureditev prezračevanja v obstoječih objektih ali za ciljano prezračevanje izbranih prostorov, kot so spalnice ali dnevne sobe. Z njimi tako učinkovito prezračujemo določen prostor, pa tudi celotno stanovanje, če je sistem ustrezno razporejen.

Orca ima v ponudbi dva modela lokalnega prezračevanja – Orca Pico 50+ in Orca Flexi 50. Skupno jima je učinkovito, varčno in tiho delovanje, ključna razlika pa je v upravljanju. Modelu Orca Pico 50+ sta priložena stenski in daljinski upravljalnik, pri Orca Flexi 50 pa je na voljo še upravljanje na daljavo. S pomočjo aplikacije lahko ne glede na lokacijo spreminjate način delovanja in poskrbite, da se vedno vrnete v svež dom.

Lokalni prezračevalni sistemi so usmerjeni na določen prostor, z njimi pa lahko poskrbimo tudi za zračenje celotnega doma. Foto: Orca Energija

Centralni prezračevalni sistemi pa so idealna rešitev za novogradnje in veljajo za najučinkovitejše prezračevanje celotnega stanovanja ali hiše. Sestavljeni so iz glavne enote in sistema kanalov, ki skrbijo za dotok svežega zraka od zunaj in odvod postanega notranjega zraka. Glavna prednost centralnih prezračevalnih sistemov je ločenost zračnih kanalov, ki preprečuje mešanje svežega in odpadnega zraka ter omogoča bolj učinkovito delovanje.

Urejeno prezračevanje je ključno v zrakotesnih novogradnjah. Foto: Orca Energija

Vgradnja centralnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote Orca Maxi ali Orca Midi bo v vaš dom prinesla svežino ter zdravo bivanje brez plesni, težav z dihali in alergijami. Učinkovito rešuje tudi težave z radioaktivnim in rakotvornim plinom radonom.

Prezračevalni sistemi ORCA imajo do 98-odstotni izkoristek in napredne filtre F7 in G4, ki omogočajo čist zrak brez vlage in plesni, pa tudi prihranek pri ogrevanju. Filter G4 filtrira večino delcev, velikih 10 μm ali več, kot so hišni prah, ostanki kože, dlak ali maščobe. Filter vstopnega zraka F7 pa filtrira delce velikosti 1 μm ali več in nam s tem omogoča, da dihamo čist zrak brez cvetnega prahu, črnega ogljika, saj, finega prahu ter drugih tujkov, ki bi jih sicer vdihovali. Med drugim nas ščiti tudi pred vdihavanjem škodljivih drobnih delcev PM2.5 in PM10, ki so v zimskem času pogosto prisotni v zraku.

Marsikdo meni, da je montaža prezračevalnega sistema dolgotrajna in zahteva velike posege v objekt. To prepričanje je zmotno, kadar govorimo o lokalnem prezračevanju:

Investicija v zdravje vaše družine, ki se hitro povrne

Cena prezračevanja z rekuperacijo je odvisna od več dejavnikov, kot so vrsta sistema, zmogljivost, velikost objekta, število prostorov in zahtevnost namestitve. Za lokalno prezračevanje lahko pričakujemo začetni strošek okoli tisoč evrov z upoštevanjem subvencije Eko sklada.

Pri Orci priporočajo nakup vsaj dveh rekuperatorjev, ki zagotavljata optimalen pretok zraka v prostoru, saj za nakup v paru pridobite tudi nepovratne finančne spodbude Eko sklada, ki lahko pokrijejo do 20 odstotkov investicije.

Povrnitev investicije v prezračevalni sistem je hitra, gledano stroškovno, takojšnje je tudi izboljšanje bivalnih pogojev. Stroški uporabe prezračevalnega sistema so relativno nizki, saj letno porabi manj kot pet evrov električne energije. V zimskem času se ti stroški povrnejo s prihranki pri ogrevanju.

Pravilno izbran in nameščen prezračevalni sistem prinese dolgoročne prihranke pri energiji in izboljša vaše počutje in zdravje. Investicija v prezračevanje ni le strošek, temveč naložba v dolgoročno kakovost bivanja in zdravje. Obrnite se na Orcine svetovalce, ki vam bodo odgovorili na vsako vprašanje in vam svetovali pri izbiri lokalnega prezračevalnega sistema. Telefon: 080 23 24 E-naslov: info@orcaenergy.eu Pošljite povpraševanje!

