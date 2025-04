Los Angeles Lakers so manj kot 24 ur po porazu proti Golden State Warriors na domačem parketu premagali New Orleans Pelicans z izidom 124:108 in s tem dosegli pomembno zmago za uvrstitev v končnico. Slovenski košarkar Luka Dončić, ki tekme ni začel najbolje, je bil s 35 točkami najboljši košarkar na tekmi. Tekmo si je s tribun ogledal tudi Saša Dončić, oče našega košarkarja.

Vrhunci tekme

Statistika Luke Dončića 35 točk (met za 3: 4/10, za 2: 6/11, prosti meti: 11/11), 6 sk., 6 as., 2 izg. žogi, v 36 min.



James 27 točk, 8 as., Reaves 30 točk, 3 sk., 7 as., Knecht 12 točk

Nad Luko Dončićem je bilo storjenih kar nekaj prekrškov. Foto: Reuters

Pri prostih metih brez napake

Ta zmaga je bila za Dončića in druščino zelo pomembna, saj so se s tem utrdili na tretjem mestu zahodne konference in so trenutno pred tako Denver Nuggets kot tudi Golden State Warriors. Dončić je še večer pred tem nekoliko razočaral, ko je ob porazu proti Bojevnikom dosegel le 19 točk. Tokrat je igral veliko bolje, čeprav je tekmo začel slabo. Zgrešil je prvih sedem metov, a po asistenci Jordana Goodwina v drugi četrtini je le našel pravi ritem in zaigral v svojem slogu. Ob tem je treba poudariti, da je bil slovenski košarkarski as stoodstoten pri prostih metih (11/11).

Pri Pelikanih je bil najbolj razigran Jose Alvarado, ki je že v prvi četrtini nasprotnikom natresel 18 točk, tekmo pa je končal pri 27 točkah, kar je izenačenje njegovega rekorda v tej sezoni. Karlo Matković je dodal 15 točk.

Slaba prva četrtina Luke Dončića

Prva četrtina se je začela izenačeno. Sprva so s trojko LeBrona Jamesa povedli domači košarkarji in po slabih štirih minutah povedli z 8:2. Luka Dončić je svoji uvodni točki zadel iz prostih metov, sicer pa je imel v prvi četrtini zelo slab met, potem ko je sedemkrat metal na koš, a žoga nikakor ni želela skozi obroč. Je pa Luka dosegel dva skoka in dve asistenci. V uvodni četrtini je bil pri domači ekipi še najbolj razpoložen Dalton Knecht, ki je dosegel osem točk. Po prvi četrtini so bili boljši gostje, ki so četrtino dobili z izidom 25:30. Pri New Orleans Pelicans je bil v prvih dvanajstih minutah z 18 točkami najbolj razpoložen Jose Alvarado.

Luka Dončić se je v drugi četrtini prebudil. Foto: Reuters

Na začetku druge četrtine so Pelikani držali prednost petih točk, domače košarkarje pa je reševal James. Luka Dončić je drugo četrtino začel na klopi, a je kmalu zatem prišel na parket in v četrti minuti četrtine dosegel prvi koš iz igre, potem ko mu je atraktivno pod koš podal Jordan Goodwin ter znižal zaostanek na 41:42. S košem Jordana Goodwina so Lakersi povedli s 45:44. Nato je za 47:44 zadel Dončić, dosegel drugi koš iz igre in imel na svojem računu šest točk. V naslednjem napadu je bila nad njim storjena še osebna napaka. Luka je oba prosta meta zadel in postavil izid 49:44.

Slabe tri minute pred koncem polčasa je Slovenec zadel prvi met za tri točke (54:47). Nato je bila dve minuti pred polčasom nad njim storjena še ena osebna napaka. Luka je spet oba prosta meta zadel in dosegel 13. točko. Druga četrtina se je končala z izidom 62:53.

Foto: Reuters

Pred zadnjo četrtino 11 točk prednosti

Prvo točko v tretji četrtini so dosegli Lakersi. V drugi minuti je Ljubljančan spet zadel oba prosta meta in do tega trenutka zadel vseh osem prostih metov. V nadaljevanju so se New Orleans Pelicans približali na vsega dve točki zaostanka (67:65), zato je bil trener Lakersov prisiljen vzeti minuto odmora. Očitno je odmor pomagal Dončiću, saj je takoj zadel met iz igre, nato pa še svojo drugo trojko na tekmi.

Slabih pet minut pred koncem četrtine so imeli Lakersi sedem točk prednosti, ravno takrat pa je Dončić dobil neprijeten udarec v glavo s komolcem. Ta je bil tako močan, da je za nekaj časa obležal na tleh, a piščalka sodnika je ob tem ostala nema. Luke to ni vrglo s tira, saj je v naslednjem napadu dosegel že svojo 22. točko na tekmi, kmalu zatem pa je s trojko dvignil gledalce na noge. Tretja četrtina se je končala z izidom 93:84.

Kmalu je postalo vse jasno

Na začetku zadnje četrtine se je po igrišču razletel LeBron James, ki je najprej po asistenci Austina Reavesa atraktivno zabil, nato pa še zadel dva prosta meta. Malce za tem je še šesto trojko na tekmi zadel Austin Reaves, dosegel 30 točko in svojo ekipo popeljal v vodstvo za enajst točk (104:93). Luka je v tistem času svoje soigralce zaposloval z izjemnimi asistencami.

Za pravi delirij v dvorani sta malo za tem poskrbela Austin Reavs in Lebron James, potem ko mu je prvi atraktivno podal, drugi pa je žogo z zabijanjem spravil skozi obroč. Po odmoru je na sceno spet stopil 26-letni slovenski košarkar, ki je zadel nekaj odprtih metov. Kmalu za tem je bila tekma že odločena, zato so Luko Dončića pri 35 točkah potegnili na klop. Tekma se je na koncu končala s 124: 108.

Stephen Curry je na tekmi proti Denverju dosegel 36 točk. Foto: Reuters

Bojevniki so prišli do pete zaporedne zmage

Stephen Curry je v San Franciscu Golden State popeljal do pete zaporedne zmage, potem ko so Bojevniki v prejšnji tekmi premagali Lakers. Curry je tokrat na tekmi proti Denverju dosegel 36 točk, Brandin Podziemski je prispeval 26, Jimmy Butler pa 19.

Nikola Jokić, srbski zvezdnik pri Denverju, je zbral 33 točk, 12 skokov in devet asistenc. Michael Porter ml. je pri tretjem zaporednem porazu Nuggets dosegel 23 točk. Vsega štiri minute na parketu je preživel Vlatko Čančar, ki pa se ni vpisal v statistiko.

V boju za prednost domačega terena v prihajajoči končnici je na zahodu zelo tesno. Za vodilnima Oklahomo City Thunder (64-13) in Houston Rockets (51-27) so na tretjem mestu zdaj Lakers (47-30), ki imajo pol tekme prednosti pred Denverjem (47-31).

Blizu petemu mestu je tudi Golden State (46-31), z izkupičkom 45-32 pa sledijo Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers in Memphis Grizzlies.

Jalen Green Foto: Reuters

Oklahoma izgubila prvič po desetem marcu

Oklahoma City Thunder je po enajstih zaporednih zmagah v gosteh izgubila proti Houston Rockets (125:11). Pri domači ekipi je blestel Jalen Green, ki je dosegel 34 točk, Alperen Şengün pa jih je dodal 31. Rakete, ki so trenutno drugi na zahodu, so s tem izboljšali razmerje proti vodilni ekipi lige na 2:3. Za Oklahomo je bil to prvi poraz po 10. marcu. Pri gostujoči ekipi je bil najboljši Jalen Williams, ki je dosegel 33 točk, Gilgeous-Alexander pa je zbral 22 točk.

Liga NBA, 4. april:

Lestvica:

