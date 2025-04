Luka Dončić je poskušal vse pozabiti

Slovenski košarkar Luka Dončić je na tekmi proti New Orleans Pelicans dosegel 35 točk in bil najboljši posameznik LA Lakers, a sprva ni šlo vse po načrtih, saj v prvi četrtini ni zadel nobenega meta iz igre. Kaj je slovenski košarkarski as povedal po pomembni zmagi?

Luka Dončić tokrat tekme ni začel najbolje, v prvi četrtini je imel met iz igre 0/7, kar ni bil dober obet. A Luka ne bi bil Luka, če se mu v nadaljevanju tekme ne bi odprlo. Ljubljančan je tekmo končal pri 35 točkah, ob tem pa je v statistiko vpisal še šest skokov in šest asistenc.

Kako se je Dončić soočal s slabo prvo četrtino? "Poskušam biti jaz, igrati in pozabiti na vse skupaj. Samo to sem počel," je uvodoma povedal 26-letni košarkar in nadaljeval: "Da, bili so predvsem zgrešeni meti. Zaostajali smo za šest točk in to na tekmi, ki smo jo morali zmagati. V drugi četrtini smo se vrnili, igrali zelo dobro obrambo in vsi skupaj prispevali svoj delež."

Luka Dončić uživa tudi v težkih tekmah. Foto: Reuters

Tudi na zahtevnih tekmah mu je zabavno

Jezernike v prihodnje čaka zelo naporen ritem. Zdaj bodo dvakrat zapored igrali proti Oklahoma City Thunder, vodilni ekipi v zahodni konferenci. Luka je v dresu Dallasa proti njim igral lani v polfinalu končnice. Teksašani so jih premagali s 4:2 v zmagah. Dončić se zaveda, da jih čakata dve zelo zahtevni tekmi.

"To bo vsekakor velik izziv. Vsi vemo, kako igrajo. Niso brez razloga prva ekipa na Zahodu. Igrajo neverjetno. Cela ekipa igra zelo dobro, zato bo to za nas res velik izziv," je razlagal Dončić, ki meni, da je tudi takšne tekme zabavno igrati.

