Bolečina za Luko Dončića, položaj se je zapletel

Los Angeles Lakers : Golden State Warriors 116:123 (22:26, 47:60, 77:88) Dončić 19 (met za 3 0/6, za 2 6/11, prosti meti 7/7), 8 sk., 7 as., 1 bl., 1 izg. žoga. v 37 min., James 33, 8 as., 5 sk., Reaves 31, Hachimura 24; Curry 35, Podziemski 28 (trojke 8/10), 8 sk., 6 as.

Začetek dvoboja med Los Angeles Lakers in Golden State Warriors je bil po okusu domačih navijačev, ki so pozdravili dve trojki Austina Reavesa in koš Luke Dončića, domači pa so vodili z 8:3. A se je pri gostih počasi začel ogrevati Brandin Podziemski. Tudi Bojevniki so namreč odgovorili s trojkami – dve je zadel prav Podziemski – in izid je bil hitro poravnan na 12:12.

Ko je japonski košarkar Rui Hachimura dosegel pet zaporednih točk za vodstvo 17:12, je bilo pri domačih še vse videti v najlepšem redu. Prav tako po košu Dončića za 22:20. A to je bilo zadnje vodstvo Lakersov v prvem polčasu in tudi na tekmi. Prvo četrtino so izgubili z 22:26, nadaljevanje prvega dela igre pa je bilo še slabše.

Na daljši odmor so igralci Golden State Warriors odšli s prednostjo 13 točk (60:47), a je bil naskok pred tem še višji, in sicer pri rezultatu 55:39, ko je Steph Curry zadel trojko. Pa vendarle prvi zvezdnik zasedbe iz San Francisca ni bil prvo ime prvega polčasa.

Ta čast je pripadla Podziemskemu. Pohvalil se je lahko z 22 točkami, kar je bil njegov najboljši izkupiček v karieri v prvem polčasu. Piko na i je postavil povsem v izteku, ko je ob zvoku sirene praktično s sredine igrišča zadel novo trojko in postavil končni rezultat prvega polčasa 60:47.

Nora trojka Podziemskega

PODZIEMSKI BEATS THE HALFTIME BUZZER... FROM HALF 😲



He's got 22 PTS, 6 3PM at the break on TNT! pic.twitter.com/BUG8n0mp3w — NBA (@NBA) April 4, 2025

Dončić imel težave pri trojkah in metu iz igre. Pri prostih metih 100-odstoten.

Luka je imel v uvodnih 24 minutah veliko težav. Met iz igre je imel vsega 3/11. Zgrešil je vse štiri mete za tri točke. Ob dveh zadetih prostih metih je bil pri le osmih točkah, ob tem pa je imel še štiri skoke in tri asistence. Hachimura s 13 točkami in Reaves z 11 sta bila najboljša strelca, medtem ko je bil LeBron James z osmimi še nekoliko zadržan, a se je prebudil v nadaljevanju.

V tretji četrtini se zgodba ni pretirano spremenila. Košarkarji Golden State Warriors so se naslonili na Curryja, ki je v tem delu igre dosegel kar 16 točk. Dobre štiri minute pred koncem tretje četrtine se je znašel na črti za proste mete, potem ko je sodniška trojka dosodila prekršek nad njim, ki naj bi ga naredil slovenski zvezdnik. A v zraku je bila senca dvoma. Dončić je bil prepričan, da ni šlo za prekršek, in zaradi ugovarjanja prejel tehnično napako, gostje pa so prišli do vodstva z 78:66.

Vrhunci tekme med LA Lakers in Golden State Warriors

V naslednjem napadu se je Dončić znašel na črti za proste mete. Tudi njemu je pripadlo, da vrže tri, potem ko je bil nad njim storjen prekršek pri metu za tri točke. Vse je zadel za 69:78, a kaj, ko je na drugi strani Curry znova udaril s trojko – svojo tretjo.

Luka je v tem delu igre dosegel devet točk, večino s črte prostih metov, gostom pa se je smejalo povsem v izteku tretje četrtine, ko je imel Curry pol sekunde pred koncem na voljo nove tri proste mete in jih tudi hladnokrvno zadel. V tretji četrtini je bil nerešljiva uganka za domače, ki pa jim je uspelo zaustaviti Podziemskega. Ta v 12 minutah sploh ni dosegel točke, zasedba trenerja Steva Kerra pa je v sklepno dejanje tekme vstopila s prednostjo 11 točk pri 88:77.

Reaves se je razigral, a je bilo to premalo. Na Zahodu napeto glede končnice.

Da bi se lahko zgodil preobrat, je nakazal Reaves, ki je na začetku zadnje četrtine zadel trojko za 80:88. Udarec je hitro vrnil Jimmy Butler, ki je med sezono prišel iz vrst Miami Heat. Glavni trener J. J. Redick je dal v neposrednem prenosu pred zadnjo četrtino jasno vedeti, da je za preobrat ključna boljša obramba, vendar so bili gostje še naprej razpoloženi in izigrali domačo vrsto. Slabih osem minut pred koncem so vodili s 100:87, ko je prvi mož stroke pri Jezernikih v igro znova poslal Dončića.

Izkušeni James je vlil upanje domačim, ko je v minuti zadel trojko in tri proste mete, ob tem pa je bil ob Dončićevi podaji za tri točke uspešen še Reaves, ki je bil vroč v zadnji četrtini. Lakersi so dobrih pet minut pred koncem tekme pri zaostanku z 98:105 spet napadali zmago.

Ko je po minuti odmora Dončić zadel za 100:105, je v Crypto.com Areni še bolj završalo. Gostje so imeli pripravljen odgovor in hitro spet pobegnili na +9. V razprodani dvorani je bilo zelo napeto. Vselej, ko so domači nakazali, da bi se morda lahko približali tekmecu, so gostje našli novo rešitev. Lakersom nista pomagala niti vroča James in Reaves, ki sta zasedbo iz Kalifornije vodila v zadnji četrtini.

THIS SEQUENCE LATE IN LA 🤯



Curry 3.

LeBron 3.

Podz 3.

Reaves 3.



Kevin Harlan is being put to WORK 😂 pic.twitter.com/5gvzflFp8q — NBA (@NBA) April 4, 2025

Gostje so bili tokrat boljši in dosegli sploh prvo zmago nad Lakersi v tej sezoni, potem ko so na prejšnjih treh tekmah izgubili.

Se je pa po tej tekmi položaj na Zahodu povsem zapletel. Lakersi so kljub porazu na četrtem mestu, a so za vsega zmago v prednosti pred ekipami, ki so trenutno na mestih za vstop v dodatne kvalifikacije. Če bodo Dončić in druščina želeli neposredno vstopiti v končnico, se bodo morali na zaključnih šestih tekmah izkazati. Sedma Minnesota, ki je v tem trenutku na mestu za dodatne kvalifikacije, ima ob tekmi več le zmago zaostanka.

Pred pomembnim obračunom se je pri košarkarjih LA Lakers oglasil njihov nekdanji soigralec Pau Gasol:

Always good to be home 💜💛 https://t.co/Sq4D7eKaNy — Pau Gasol (@paugasol) April 3, 2025

Pau Gasol and Luka Doncic chopping it up after Lakers practice. #Lakeshow pic.twitter.com/QhZPejp6wl — LoJo Media (@LoJoMedia) April 2, 2025

Minnesota in Memphis do pomembne zmage. Morant ob zvoku sirene za zmago.

Pomembno zmago je v noči na petek dosegla tudi zasedba Minnesota Timberwolves, ki je zdaj pri 45. zmagi. Anthony Edwards je kljub manjšemu zapletu s poškodbo ekipo popeljal do četrte zaporedne zmage, potem ko so s 105:90 premagali Brooklyn Nets. Dosegel je 28 točk in pet skokov.

Za kratek trenutek je sicer kazalo, da bi se lahko tekma zanj končala predčasno – ob metu za tri točke je stopil na nogo trenerja Brooklyna Jordija Fernandeza in z igrišča odšepal s pomočjo osebja. A v drugem polčasu se je vrnil in znova prevzel glavno vlogo v napadu. Odlično predstavo je prikazal tudi Rudy Gobert, ki je zadel devet od desetih metov iz igre, prispeval 21 točk in kar 18 skokov.

Z identičnim številom zmag se lahko po novem pohvalijo tudi košarkarji Memphis Grizzlies. Ja Morant je zadel 3,5 metra oddaljen met iz rakete ob izteku igralnega časa in svoje moštvo popeljal do dramatične zmage nad Miami Heat s 110:108. Ob tem je začasnemu trenerju Tuomasu Iisalu prinesel prvo zmago na klopi ekipe. Morant je tekmo končal s 30 točkami in prekinil niz štirih zaporednih porazov Memphisa. Desmond Bane je dodal 17 točk in deset skokov, Scotty Pippen Jr. je prav tako prispeval 17 točk, Jaylen Wells in Jaren Jackson Jr. pa sta vsak dosegla po 13 točk.

