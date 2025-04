Oslabljeni Denver s Čančarjem izgubil, pomembna zmaga Dallasa

V noči na četrtek je oslabljeni Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem gostil San Antonio Spurs in izgubil s 106:113. Čančar je po treh tekmah dobil priložnost za igro in v 25 minutah dosegel osem točk. Denver je med drugim pogrešal tudi prvega zvezdnika Nikolo Jokića (poškodba gležnja). Dallas Mavericks so do pomembne zmage prišli na domačem parketu, s 120:118 so premagali Atlanta Hawks.

Košarkarji Denver Nuggets so se manj kot 24 ur po porazu z Minnesoto Timberwolves po dveh podaljških doma udarili s San Antonio Spurs. Prvi zvezdnik ekipe iz Kolorada Nikola Jokić se je moral ob zadnjem porazu zadovoljiti z 31. trojnim dvojčkom v sezoni, dosegel je kar 61 točk, kar je največ točk na eni tekmi v sezoni ter je s tem prehitel De'Aarona Foxa (60) in Giannisa Antetokounmpa (59).

Jokić danes ni zaigral, je pa svojo priložnost dočakal Vlatko Čančar, ki na zadnjih treh srečanjih ob odločitvi trenerja Mika Malona ni stopil na parket. Čančar in soigralci se na koncu niso mogli veseliti zmage, izgubili so s 106:113, Primorec pa je ob porazu v 25 minutah in pol dosegel osem točk, vpisal trik skoke in dve asistenci. Russell Westbrook je bil s 30 točkami in 11 skoki eden najbolj razpoloženih ob porazu, Jalen Pickett pa je dosegel trojni dvojček (17 točk, 11 skokov, 10 asistenc). Pri zmagovalcih je Harrison Barnes 20 točkam dodal osem skokov, Stephonu Castlu pa je asistenca zmanjkala do trojnega dvojčka (15 točk, 15 skokov, 9 asistenc).

Denver po drugem zaporednem porazu ostaja četrti na zahodu in še ni potrdil končnice, San Antonio je 13.

Z visoko zmago, 143:105 nad Utah Jazz, pa so si končnico že zagotovili košarkarji Houston Rockets. Jalen Green je k zmagi prispeval 22 točk, Dillon Brooks eno manj, Alperen Sengun pa se je približal trojnemu dvojčku (15 točk, 14 skokov, 9 asistenc).

Anthony Davis Foto: Reuters Do pomembne zmage je prišel Dallas Mavericks, ki je pred domačimi gledalci s 120:118 strl Atlanta Hawks, voz do zmage je s 34 točkami in 15 skoki vlekel Anthony Davis. Teksaška zasedba je pri 38 zmagah, kar zadostuje za deveto mesto zahodne konference, ki prinaša dodatne boje za končnico.

Vodilna ekipa lige Oklahoma City Thunder je serijo zmag nadaljevala na domačem parketu proti Detroitu, slavila je 11. zapored, tokrat s 119:103. Shai Gilgeous-Alexander se je ustavil pri 33 točkah, Chet Holmgren je 22 točkam dodal 11 skokov.

Zmagalo je tudi vodilno moštvo vzhodne konference Cleveland Cavaliers, v derbiju večera je s 124:105 premagal New York Knicks, Donovan Mitchell je ob zmagi vpisal 27 točk. Oba kluba sta si že zagotovila končnico, kot tudi drugi Boston, čigar zmagoviti nit je končal Miami. Na vzhodu ima vstopnico za konferenčni četrtfinale v rokah tudi že četrta Indiana, ki je s 119:105 premagala Charlotte Hornets.

Los Angeles Lakers Luke Dončića bo gostil Golden State. Foto: Reuters

Še en prost večer je imel Luka Dončić, ki bo z Los Angeles Lakers naslednje srečanje odigral v noči na torek, ko bodo Jezerniki na domačem parketu ob 4.00 po slovenskem času gostili Golden State Warriors.

Liga NBA, 2. april:

Lestvica: