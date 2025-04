Nico Harrison naletel na navijača v dresu Dončića. Sledilo je dretje. #video

Pred srečanjem, na katerem se je po slabih dveh mesecih na parket vrnil Daniel Gafford, a je Dallas vseeno ostal brez domače zmage nad v tej sezoni skromnim Brooklynom (109:113), je za izjemno viralen posnetek poskrbel navijač Mavericksov, ki še zdaleč ni prebolel odhoda Luke Dončića. To tako zameri generalnemu direktorju Dallasa, da mu je dal to osebno vedeti v dvorani American Airlines Center.

Ko se je Nico Harrison pred srečanjem mudil ob igrišču, je tako zagledal navijača, oblečenega v slovenski dres Luke Dončića, ki ga je snemal in se drl: "Fire Nico" ("Odpustite Nica" – v slovenskem prevodu). To je slogan, ki ga je po odhodu Dončića pogosto zaslediti iz ust razočaranih privržencev Mavericksov. Odmeva marsikje, ne le na košarkarskih tekmah v Dallasu, ampak tudi na drugih športnih in celo kulturnih prireditvah.

Takšne transparente v zadnjem obdobju uporabljajo navijači nogometnega kluba FC Dallas v ligi MLS. Foto: Reuters

Tako velika sta razočaranje in jeza določenega dela navijačev, odkar je moral Dončić, ki je veljal za paradnega konja franšize in je v očeh občinstva užival ogromno priljubljenost, zapustiti Teksas. Tako se je pred tekmo v Dallasu znova zaslišalo vpitje "Fire Nico". Harrison ga je pogledal, njegov nasmešek je postal kisel, nato pa se je potrudil, da je čimprej zapustil igrišče. Bolj se je oddaljeval od jeznega navijača, glasneje je odmevalo "Fire Nico".

The Fan who yelled "FIRE NICO" right in Nico Harrison's face got confronted by security a few minutes later.



Thanks to the Redditor u/Calm_Set5522 for the video:https://t.co/kuBT5MOn3a pic.twitter.com/g505XU38SP