V ligi NBA zapele pesti, izključenih kar pet košarkarjev in dva trenerja #video

V noči na ponedeljek je bilo v ligi NBA na sporedu osem tekem. Najbolj vroče je bilo v Minneapolisu, kjer so domači Timberwolves s 123:104 ugnali Detroit Pistons, srečanje pa je zaznamoval hud spor v drugi četrtini, po katerem je bilo izključenih pet košarkarjev in dva trenerja. Cleveland, vodilni klub na vzhodu, se je LA Clippers maščeval za nedaven poraz v Kaliforniji (127:122). Luka Dončić bo z Jezerniki naslednjo tekmo odigral v noči na torek proti Houstonu, po imenitni zmagi v Memphisu pa na družbenih omrežjih odmevajo tudi njegove šaljive besede, ki jih je izrekel po tem, ko je padel na članico strokovnega štaba Grizlijev.

Dogajanje se je v Minneapolisu zaostrilo približno osem minut pred koncem prvega polčasa, ko je član Pistonsov Ron Holland storil prekršek nad Nazom Reidom, ko je ta prodiral proti košu. Reid je nato proti Hollandu pokazal s prstom, med oba akterja pa se je vmešal Donte DiVincenzo. Zatem se je začelo prerivanje med igralci, ki so ga pomirili šele sodniki s pomočjo varnostne službe.

Pri Detroitu so srečanje predčasno končali trener JB Bickerstaff ter košarkarji Isaiah Stewart, Holland in Marcus Sasser, medtem ko sta bila pri Minnesoti izključena Reid in DiVincenzo ter pomočnik trenerja Pablo Prigioni.

Pretep v Minneapolisu:

Po tekmi je strateg Detroita kljub porazu s 104:123 pohvalil svojo ekipo. "Očitno so šle stvari predaleč. Fantje skušajo zaščititi drug drugega, poskušajo si braniti hrbet, to je vse," je dejal izključeni Bickerstaff. "Obžalujemo, da se je to zgodilo, to ni nekaj, kar bi si želeli videti, a fantje so se branili," je še dodal Bickerstaff.

Glavni trener Minnesote Chris Finch je dogajanje označil za nevarno, krivdo pa v prvi vrsti pripisal Detroitu, ki je ves čas igral na meji prekrška. "Začelo se je z dvema fantoma, končalo pa z množičnim prerivanjem, očitno se je stanje samo stopnjevalo, so to počeli oni, če sem iskren. Zdelo se mi je, da prihaja nekaj takšnega, bil sem že na toliko tekmah, da to čutim," je dejal Finch.

Foto: Guliverimage

"Vsekakor ne želim reči, da je bilo prerivanje potrebno, vendar je bil to edini možen način glede na smer, v katero je šlo srečanje," je še dodal Finch, ki je s svojo ekipo na koncu zabeležil 43. zmago v sezoni, s čimer Minnesota zaseda sedmo mesto v izjemno izenačeni zahodni konferenci. Pri domačih je bil na koncu najučinkovitejši Julius Randle s 26 točkami, eno manj je dodal Anthony Edwards. Pod košema se je izkazal Rudy Gobert, ki je 19 točkam dodal kar 25 skokov. Za Detroit je Malik Beasley prispeval 27 točk.

Cleveland do 60. zmage v sezoni

Cleveland Cavaliers so z zmago nad LA Clippers s 127:122 prišli do 60. zmage v sezoni. Jarrett Allen je ob zmagi dosegel 25 točk in 12 skokov, na drugi strani je Norman Powell prispeval 34 točk. Trener Clevelanda Kenny Atkinson je predstavo svojih varovancev opisal kot najboljšo v sezoni. Cleveland je prvič po sezoni 2009/10 dosegel 60 zmag in komaj tretjič v klubski zgodovini. Zdaj ima Cleveland 4,5 tekme prednosti pred prvaki Boston Celtics v dirki za prvo mesto na vzhodu. Do konca rednega dela sezone je le še sedem tekem.

"Res nisem pričakoval 60 zmag," je dejal Atkinson: "Moj osebni cilj je bil le, da se izboljšamo glede na lansko sezono. Le to sem imel pred očmi. Ta ekipa je izjemna in gotovo še ni rekla zadnje besede. Najprej pa moramo slaviti teh 60 zmag. Zelo sem vesel za igralce."

Golden State Warriors so s kar 148:106 ugnali San Antonio Spurs, ki so izgubili še četrtič zapored. Bojevniki so v Frost Bank Centru že prvo četrtino dobili s 44:27, na koncu so dosegli 21 trojk v 44 poskusih, prednjačil je Brandin Podziemski s 27 točkami, od tega je zadel sedem trojk v devetih poskusih.

Brandin Podziemski je dosegel sedem trojk. Foto: Reuters

Upanje Phoenix Suns na končnico zahoda je doživelo udarec po porazu s 109:148 proti Houston Rockets, na tekmi pa se je v tretji četrtini poškodoval še zvezdnik Kevin Durant. Ta je stopil na stopalo Houstonovega Jabarija Smitha Jr. in si zvil levi gleženj ter se zgrudil od bolečin. Pomagali so mu z igrišča in do konca tekme se ni več vrnil v igro. Jalen Green je za rakete, druge na vzhodu, dosegel 33 skokov.

Dončić na delu znova v noči na torek

Los Angeles Lakers bo z Jezerniki naslednjo tekmo odigral v noči na torek proti Houstonu. Lakers so daljšo turnejo, na kateri so se mudili na štirih gostovanjih, v noči na nedeljo sklenili s pomembno zmago v Memphisu. Z njo so se na lestvici utrdili na četrtem mestu zahodne konference, trije najboljši košarkarji Lakersov Luka Dončić, LeBron James in Austin Reaves, pa so še enkrat več nakazali, kako dobro lahko sodelujejo med seboj in kako neugodni znajo biti za tekmečeve obrambe. Skupaj so dosegli kar 85 točk.

Eden izmed junakov srečanja je bil prav 26-letni Slovenec, ki je v zadnji minuti, ko so Jezerniki vodili za sedem točk, nehote izkusil boleč padec na klop grizlijev. Košarkar Memphisa Jaylen Wells ga je odrinil, Dončić pa je izgubil ravnotežje in padel na klop gostiteljev, ravno tja, kjer je sedela članica strokovnega štaba Memphisa. Na srečo ni prišlo do poškodb, tako Dončić kot tudi predstavnica nežnejšega spola na klopi Grizlijev sta jo odnesla brez težjih posledic. Ljubljančan se je kmalu po padcu tudi pošalil, kar so ujele tudi kamere.

Luka Doncic after falling into the Grizzlies bench



“I’m too old for this shit.” pic.twitter.com/SNNtzsnOYJ — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) March 30, 2025

Takrat je izustil šaljivo opazko, ki si jo je izposodil pri filmski uspešnici Smrtonosno orožje, v prejšnjem stoletju so posneli kar štiri dele, ko je igralec Danny Glover v vlogi ostarelega policista Rogerja Murtaugha komaj dohajal ritem partnerja Mela Gibsona (v filmu upodablja lik Martina Riggsa) in dal vedeti, da je prestar za takšne stvari. Njegovo frazo, ki je med ljubitelji omenjenih filmov zelo priljubljena, si je izposodil tudi Dončić in v trenutku, ko je v bolečinah obležal na klopi Grizlijev, dejal: "Prestar sem za takšno sra*je," in nasmejal prisotne, saj ima vendarle komaj 26 let. Zanimivo je, da je bil ameriški filmski igralec Glover, ko je izrekel to frazo v filmu, v resnici star "šele" 40 let. Ravno toliko kot Dončićev zvezdniški soigralec LeBron James.

Liga NBA, 30. marec:

Lestvica: