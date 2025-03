Čančar čaka na priložnost, pretres pri naslednjih tekmecih Lakersov

Na svojo priložnost bo v noči na soboto v dresu Denverja znova čakal Vlatko Čančar, ki bo morda lahko računal tudi na pomoč Nikola Jokića. Nastop Srba je označen kot verjeten, prav tako je takšen status pri Christianu Braunu, Aaronu Gordonu in Michaelu Porterju Jr., manj verjetno pa je, da bi na parket stopil Jamal Murray. Denver je proti Utah Jazzu v tej sezoni odigral že tri srečanja, vsa tri pa je tudi dobil. Denver je na zadnjih treh tekmah slavil dvakrat.

Taylor Jenkins ni več trener Memphisa. Foto: Reuters

Za eno izmed glavnih novic dneva pa so danes poskrbeli v zasedbi Memphis Grizzlies, ki bodo v noči na nedeljo naslednji tekmec Los Angeles Lakers z Luko Dončićem. Grizliji so trenutno na četrtem mestu zahodne konference z enakim izkupičkom (44-29) kot peti Lakers, zato je še toliko bolj presenetljiva novica, da so v klubu odpustili glavnega trenerja Taylorja Jenkinsa, za nameček devet tekem pred koncem rednega dela sezone.

Štiridesetletni Jenkins je bil trener z največ zmagami v zgodovini franšize. "Zahvaljujemo se Taylorju za njegov doprinos h klubu v zadnjih šestih sezonah. To je bila težka odločitev, sploh glede na razvoj in uspeh, ki smo ga dosegli pod njegovim vodstvom. Taylorju želimo vse najboljše na nadaljnji poti," je v uradnem zapisu za javnost sporočil generalni direktor kluba Zach Kleiman. Memphis je sicer od odmora All-Star nanizal nekaj slabših tekem, od takrat je pri izkupičku 8-11, a je kljub temu pred vstopom v končnico za zdaj v odličnem položaju.