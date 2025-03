Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA doživeli boleč poraz, potem ko jih je z uspešnim metom Josha Giddeyja iz sredine igrišča v zadnji sekundi srečanja s 119:117 premagala ekipa Chicago Bulls. Lakers so v zadnji četrtini vodili tudi z 18 točkami naskoka, v končnici pa povsem popustili in parket zapustili sklonjenih glav. Luka Dončić je srečanje končal pri 25 točkah, desetih skokih in sedmih asistencah. Do zmage so prišli Dallas Mavericks, ki so s 101:92 ugnali Orlando Magic. Izjemno pa so se po porazu z LA Lakers pobrali košarkarji Indiane Pacers, ki so Washingtonu nasuli kar 162 točk in zmagali s kar 53 točkami razlike.

Chicago Bulls : Los Angeles Lakers 119:117 Učinek Luke Dončića: 25 točk (4/10 za 2, 4/12 za 3, 5/6 prosti meti), 10 sk., 7 as., 2 ukr. žogi, 1 blokada, 1 izg. žoga v 38:10 Strelci: White 26 (9 as.), Giddey 25 (14 sk., 11 as.), Huerter 21; Reaves 30, Dončić 25, Hayes 19 (8 sk., 9/11 met iz igre), James 17 (12 as.)

Saj ni res, pa je, bi lahko opisali dogajanje v United Centru, kjer so košarkarji Chicago Bulls na koncu razveselili svoje navijače. Manj kot 24 ur po zmagi Los Angeles Lakers v zadnji sekundi srečanja proti Indiani Pacers, je namreč tudi srečanje s Chicago Bulls odločila zadnja sekunda obračuna. Tokrat ta za zasedbo JJ Redicka ni bila uspešna, saj je iz sredine igrišča z neverjetnim metom grenko usodo Jezernikov zapečatil 22-letni avstralski reprezentant Josh Giddey.

Ta je zadel za zmago svoje ekipe s 119:117. "Zgrešil sem dva meta pred tem, verjel sem, da bom tega zadel. Vrnili smo se v igro proti odlični ekipi pred izjemnimi navijači. Nikoli še nisem odločil tekme, sploh pa ne na tak način," se je po koncu smejalo košarkarju Bullsov.

Neverjeten koš Giddeyja za zmago:

Lakers so po tekmi preobratov v zadnji četrtini slabih deset minut pred koncem še vodili s 16 točkami naskoka, v zaključku pa so domačim pustili, da se vrnejo v igro. Chicago je v zadnjih desetih sekundah tekme dosegel kar tri trojke, od tega tudi nor met v zadnji sekundi srečanja. Lakers je sicer tri sekunde pred koncem s polaganjem v vodstvo popeljal Austin Reaves, a je sledil že omenjeni neverjeten odgovor domače zasedbe v režiji avstralskega košarkarja, ki se je ob tem podpisal tudi pod trojni dvojček. Luka Dončić in soigralci so tako parket zapustili sklonjenih glav. Slovenec sicer ni imel pretirano uspešnega strelskega večera, saj je iz igre metal 8/22, na koncu je dosegel 25 točk, k temu dosežku pa dodal še deset skokov in sedem asistenc.

Uvod minil v znamenju Bullsov

Manj kot 24 ur po zadnjem obračunu so se tako Jezerniki že mudili v vetrovnem mestu, kjer pa so poleg Maxija Kleberja pogrešali tudi Ruija Hachimuro. Srečanje se ni začelo po željah Dončića in druščine, saj so domači ekspresno povedli s 5:0, po prvih štirih minutah igre pa so vodili že s 16:7, tako da je JJ Redick hitro skušal ukrepati z minuto odmora. Za razliko od zadnje tekme z Indiano so imeli Lakers ogromno težav predvsem z igro v obrambi, saj so domači rešetali mrežico gostujoče zasedbe.

Lakers so klonili v United Centru. Foto: Reuters

Po košu Patricka Williamsa slabih pet minut pred koncem prve četrtine, ki je brez težav "preslalomiral" mimo Dončića, je prednost Chicaga prvič na srečanju dosegla deset točk (21:11), nato je trojko dodal še Matas Buzelis. Prvih dvanajst minut je Chicago dobil z 32:22, Dončić je v prvi četrtini dosegel sedem točk, največ v gostujoči zasedbi.

Na sceno stopila Reaves in Hayes

Na začetku druge četrtine je zaostanek LA Lakers s sedmimi zaporednimi točkami na 29:34 stopil Austin Reaves, ki je nato dodal še trojko za 32:26. Gostje so se nato dvakrat – po koših Jarreda Vanderbilta in zatem Jaxsona Hayesa - približali le na koš zaostanka. Ob bolj izenačenem nadaljevanju je na polovici druge četrtine ob boju za žogo to v obraz dobil Dončić, na kar je opozarjala tudi rdečica okoli njegovega nosu. Slovenec je nato štiri minute pred koncem ob zaostanku s 46:48 skušal s trojko svojo ekipo popeljati do prvega vodstva na tekmi, a je bil nenatančen, v drugi četrtini je dosegel le dve točki, a na druge načine pomagal svojemu moštvu, ki je topilo zaostanek.

Gabe Vincent je s trojko v zadnji sekundi prvega polčasa poskrbel za prvo vodstvo LA Lakers. Foto: Guliverimage

Ravno v zaključku prvega polčasa so nato Lakers vendarle povsem ujeli priključek, saj je 32 sekund pred koncem igralnega časa v drugi četrtini izid na 56:56 poravnal James, v zadnji sekundi pa je nato piko na i s trojko za prvo vodstvo gostov na srečanju dodal Gabe Vincent, ki je postavil izid prvega polčasa z 59:58.

Izjemno delo sta v drugi četrtini za Lakerse v prvi vrsti opravila Hayes, ki je v prvem polčasu dosegel 14 točk (7/9 met iz igre), prav toliko jih je dosegel Reaves. Pri domači ekipi, ki je v prvem polčasu prednjačila v skoku (32:24), je Josh Giddey prispeval 12 točk.

Lakers dodali na plin

Lakers so na krilih odličnega zaključka prvega polčasa vstopili tudi v tretji del srečanja. Prednost je po trojki Dončića in nato še zabijanju Reavesa narasla na 70:62. Chicagu nato ni pomagala niti minuta odmora na zahtevo stratega Billyja Donovana, saj je takoj zatem za prvo dvomestno vodstvo Jezernikov poskrbel Reaves (72:62). Gostje so nato na čelu z Dončićem zaigrali s povsem drugačno energijo kot v prvem polčasu, kar se je odražalo tudi na rezultatu.

LeBron James je s soigralci v tretji četrtini dodal na plin. Foto: Guliverimage

Tik pred koncem tretje četrtine je najprej trojko zadel Dončić, izid tretje četrtine 91:75 pa je še z enim zadetim metom za tri točke po asistenci Ljubljančana postavil Jordan Goodwin, ki je ravno v četrtek podpisal novo pogodbo z LA Lakers, potem ko je predtem igral s t. i. dvosmerno pogodbo, ki omogoča tako igranje v ligi NBA, kot tudi v razvojni G ligi, z dobrimi predstavami s klopi pa si je zagotovil zaupanje trenerja Redicka.

Josh Giddey je zapečatil usodo Lakersov. Foto: Guliverimage

Sledila pa je nora zadnja četrtina. Lakers so dobrih devet minut in pol po enem zadetem prostem metu Jamesa še vodili s 97:81, nato pa so gostitelji odgovorili z delnim nizom kar 11:0 in se na ta način približali le na pet točk zaostanka (97:92). Strasti sta zatem nekoliko umirila Dončić z uspešnim floaterjem in zatem še Reaves s trojko. A Chicago ni odnehal, po trojki Kevina Huerterja se je prednost Jezernikov slabe štiri minute pred koncem znova stopila le na pet točk (105:100).

V vročici končnice je olje na ogenj z uspešnim metom za tri 2:13 pred koncem prilil še Nikola Vučević in svojo ekipo pripeljal na 103:107. Lakerse je nad gladino na drugi strani držal predvsem Hayes, je pa dogajanje v United Centru 46 sekund pred koncem do vrelišča spravil Huerter, ki je s trojko Chicago popeljal le na točko zaostanka (110:111). Na drugi strani je zatem takoj zatem zadel Reaves, Bulls pa so 27 sekund pred koncem zahtevali minuto odmora.

James podaril žogo Chicagu, ki je v zadnjih desetih sekundah zadel tri trojke

Zatem za Bullse ni bil natančen Giddey, na drugi strani pa je po prekršku Vučevića s črte prostih metov prosta meta izkoristil Reaves, ki je 13 sekund pred koncem svojo ekipo popeljal na +5 (115:110). Sledila je še ena minuta odmora Chicaga, ki je obrodila sadove. Najprej je trojko zadel Patrick Williams, pri izvajanju iz avta pa je žogo v roke Giddeyja podaril James, trojko pa je nato za vodstvo Chicaga s 116:115 šest sekund pred koncem zadel Coby White.

Po novem odmoru je odgovornost za Lakerse prevzel Reaves, ki je z uspešnim prodorom in polaganjem tri sekunde pred koncem goste popeljal v vodstvo. Ko je že delovalo, da se bodo Lakers veselili nove tesne zmage, pa je sledil velik šok, saj je met iz sredine igrišče za zmago Chicaga s 119:117 zadel že večkrat omenjeni Giddey.

Trenutek, ki je odločil tekmo. Foto: Reuters

Ob bolečem porazu je za Lakerse največ točk, 30, dosegel Reaves, 25 jih je dodal Dončić, 19 Hayes, dve manj pa je ob 12 asistencah prispeval James, ki pa je za tri metal 0/5. Za Chicago je White dosegel 26 točk, junak Chicaga Giddey pa je 25 točkam dodal 14 skokov in enajst asistenc.

Lakers so tako zabeležili 29. poraz v sezoni, s čimer še naprej zasedajo peto mesto na zahodu z enakim izkupičkom kot četrti Memphis, ki je danes s 104:125 klonil na gostovanju pri vodilni ekipi zahodne konference Oklahomi City Thunder. Ravno Memphis pa bo v noči na nedeljo (1.00) naslednji nasprotnik LA Lakers.

Zmaga oslabljenega Dallasa

Do tretje zmage na zadnjih štirih tekmah so prišli košarkarji Dallas Mavericks, ki so s 101:92 premagali Orlando Magic ter s tem prekinili njihov niz treh zaporednih zmag.

Jason Kidd in Anthony Davis Foto: Reuters

Pri Mavericksih, ki se še naprej ubadajo s poškodbami, so manjkali P.J. Washington, Dante Exum, Daniel Gafford, Kyrie Irving, ki je pred kratkim prestal operacijo kolena, Dereck Lively in Olivier-Maxence Prosper, na obračunu z Orlandom se je poškodoval še Kai Jones. Je pa Jason Kidd lahko vnovič računal na Anthonyja Davisa, ki je imel še nekoliko omejeno minutažo, a je v slabih 29 minutah na parketu dosegel 15 točk in sedem skokov, prvi strelec gostov je bil sicer Jaden Hardy z 22, zadel je pet trojk v šestih poskusih. Dallas je odločilen korak k zmagi napravil v tretji četrtini, ki jo je dobil s 34:20. Orlandu na koncu ni pomagalo niti 35 točk in deset skokov Paola Banchera.

Tyrese Haliburton je dosegel 29 točk od tega sedem trojk. Foto: Guliverimage

Le dan po porazu z LA Lakers pa so strelsko rapsodijo doživeli košarkarji Indiane Pacers, ki so s kar 162:109 premagali Washington Wizards, potem ko so že v prvem polčasu dosegli 83 točk, kar je največ v celotni sezoni katere koli ekipe v ligi. Tudi 162 točk je največ, kar jih je katera od ekipa dosegla v tej sezoni, ob tem so dosegli neverjetnih 27 trojk v 47 poskusih, iz igre so metali z več kot 64-odstotno uspešnostjo. Tako v številu doseženih točk kot trojk so postavili rekord franšize.

S 162 doseženimi točkami so se na večni lestvici po številu doseženih točk izenačili na 12. mestu. Na prvem mestu je še vedno dosežek Detroit Pistons, ki so leta 1983 proti Denver Nuggets dosegli 186 točk.

Kar devet košarkarjev pri Indiani je doseglo dvomestne številke, prednjačil je Tyrese Haliburton z 29 točkami (7/10 za 3). Za Washington je Alex Sarr prispeval 22 točk.

Cleveland Cavaliers so za svojo 59. zmago sezone in utrditev na vrhu vzhodne konference s 124:116 ugnali San Antonio Spurs. Jarrett Allen je ob zmagi dosegel 29 točk in 15 skokov, Donovan Mitchell je srečanje končal pri 25 točkah, osmih skokih in 14 asistencah.

Liga NBA, 27. marec:

Lestvica:

