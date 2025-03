Jezerniki po norem večeru: James se je posul s pepelom, Dončić dal vedeti, kaj pogreša

"To je bil najbolj nor zaključek srečanja lige NBA v tej sezoni," ni manjkalo komentarjev na družbenih omrežjih, ki so skoraj pregorela, saj se je posnetek nevsakdanjega preobrata Chicaga, ta je v zadnjih desetih sekundah zadel kar tri trojke, hitro širil po spletu. Veliki junak je postal Avstralec Josh Giddey, osmoljenec LeBron James, ogromnega razočaranja in potrtosti pa po bolečem porazu nista mogla skrivati ne Luka Dončić ne njegov trener J. J. Redick. Jezerniki so zapravili skoraj nemogoče, zato jih čaka še krčevit boj za neposredno udeležbo v končnici.

Zadnje sekunde razburljivega in skrajno nepredvidljivega srečanja v Chicagu so ponudile težko verjeten, a še kako resničen festival trojk, s katerimi so Bullsi izvedli epski preobrat, in napak v zasedbi Jezernikov, pri katerih je izstopal LeBron James. Dan prej je užival v vlogi velikega junaka in rešitelja Lakersov, ko je prehitel zvok sirene in popeljal ekipo do zmage v Indianapolisu, tokrat pa mu je šlo vse narobe.

Vrhunci dramatičnega srečanja v Chicagu:

Jezerniki so v zadnjih 13 sekund srečanja vstopili s petimi točkami prednosti, nato pa si je James privoščil slabše pokrivanje Patricka Williamsa, ki je zadel trojko, le trenutek pozneje pa je storil osnovnošolsko napako in podal žogo v roke Joshu Giddeyju. Sledila je podaja Avstralca do prostega Cobyja Whita, ki je zadel novo trojko Chicaga za nepričakovan preobrat (116:115). Austin Rivers je dobre tri sekunde pred koncem z uspešnim prodorom vendarle popeljal goste znova v vodstvo (117:116), zdelo se je, da bo pri tem tudi ostalo in da bodo Jezerniki, ki so pred tem v zadnji četrtini zapravili kar 17 točk prednosti, le zmagali v United Centru.

Sledil pa je trenutek izjemnega navdiha, po katerem je Giddey, tega je neuspešno in z zamudo oviral James, zadel s svoje polovice igrišča za divjo zmago. S tem je poskrbel za delirij občinstva, hkrati pa postavil piko na i eni najbolj neverjetnih končnic na tekmi lige NBA v tej sezoni. "Naredil sem obupno napako, v napadu pred tem pa zaradi slabe komunikacije nisem dobro pokril tekmeca," se je kralj James posul s pepelom za svojo predstavo v zadnji minuti, v kateri so Lakersi ostali brez vsega, Giddey pa se je lahko poleg zmage pohvalil tudi s trojnim dvojčkom.

Jezerniki bližje play-inu kot drugemu mestu

Košarkarji Chicaga so v zadnji četrtini zadeli kar 11 od 14 metov za tri točke. Foto: Reuters V taboru Jezernikov so objokovali marsikaj. Ves trud, ki so ga kazali na srečanju, zlasti v uvodnih treh četrtinah, je šel po zlu zaradi nezbranosti v odločilnih sekundah. "Nismo v položaju, da bi se smilili sami sebi," je poudaril trener J. J. Redick, ki je sredi rezultatsko najbolj neuspešnega obdobja, odkar vodi Lakerse. Na zadnjih 12 tekmah je zmagal le štirikrat, po novem je bližje mestom, ki vodijo v play-in, kot pa statusu drugega nosilca v končnici. Če ne bo izboljšal rezultatov, bi lahko tako padel celo na sedmo mesto ali še nižje.

Moral se bo potruditi, saj se bo do konca rednega dela sezone spoprijel z veliko zahtevnimi tekmeci. Tudi z Oklahomo Cityjem in Houstonom, to je vodilni dvojec zahodne konference, gostoval bo tudi pri Dallasu, kjer se zaradi menjave Dončić – Davis obeta še kako čustven spopad. In že v noči na nedeljo ga čaka nov zahteven izziv, srečanje z Memphisom, sosedom z razpredelnice. Zato je takšen poraz, kot je bil ta v Chicagu, še toliko bolj bolel.

Dončić: Težko je tako izgubiti, a ...

"Težko je preboleti takšen poraz. Zmago smo imeli praktično že v svojih rokah. Težko je sprejeti takšen poraz, zlasti če igraš drugi večer zapored. Dobro smo se borili, zato je še toliko težje izgubiti," je bil vidno potrt Dončić. Ni prvič, da je na turneji po vzhodu izgubil na takšen način. Lani je z Dallasom izgubil že dobljeno tekmo v Clevelandu.

Kako je Max Strus lani ob zvoku sirene dosegel noro trojko za zmago:

"Takrat je prek celotnega igrišča zadel Max Strus. Tisto je bil še bolj nor met. Težko je tako izgubiti, a zdaj je, kar je," je Slovenec objokoval slabšo igro v zadnji četrtini.

Dončić pogreša več treningov

Luka Dončić je v Chicagu dosegel 25 točk, a je iz igre zadel le osem od 22 metov. Dodal je deset skokov in sedem asistenc. Foto: Guliverimage Jezerniki so prvič v tej sezoni izgubili srečanje, na katerem so v zadnji četrtini že vodili vsaj za 15 točk. Na prejšnjih 19 takšnih so proslavljali zmago, tokrat pa naleteli na znova razigrane Bike. Že pred dnevi so jim v Los Angelesu nasuli kar 146 točk, tokrat pa se vrnili iz izgubljenega položaja in v zadnji četrtini za tri točke metali kar 11/14.

Dončić je prepričan, da je bila to dobra učna ura za nadaljevanje sezone. Še vedno verjame, da bo sodelovanje treh najboljših igralcev Jezernikov, njega, Jamesa in Reavesa, ki dosegajo tudi veliko večino točk, boljše iz dneva v dan. "Moramo še ugotoviti, kako čim bolje odigrati vsi skupaj. A ne moremo si privoščiti dovolj treningov. Mislim pa, da prihajajo boljši časi," je 26-letni Ljubljančan optimist. Zaradi zgoščenega tekmovalnega urnika si Jezerniki, za katere nastopa šele dva slaba meseca, ne morejo privoščiti veliko treningov. To je tudi stvar, ki jo Dončić zelo pogreša. Z večjim številom skupnih treningov bi se lahko trije najboljši strelci Lakersov bistveno hitreje uigrali.

Ko je lani konec februarja izgubil srečanje v Clevelandu, junak večera pa je z neverjetno trojko ob zvoku sirene postal Max Strus, je Dončić z Dallasom hitro prebolel šok. Kiddova četa je nato dobila večino tekem do konca rednega dela, v končnici pa izločila LA Clippers, Oklahomo City in Minnesoto. Ustavil jo je le Boston. V petih tekmah. Bi se lahko podobno ponovilo tudi letos, ko Dončić nosi dres Jezernikov?