Luka Dončić in Los Angeles Lakers so dosegli 45. zmago sezone (ob 29 porazih) in to proti neposrednemu tekmecu za trenutno četrto mesto v zahodni konferenci. Memphis Grizzlies (44-30) so v gosteh premagali s 134:127. Austin Reaves je dal 31 točk in imel še osem asistenc, Dončić pa 29 točk, devet asistenc in osem skokov.

Austin Reaves je bil prvi strelec Lakersov. Foto: Reuters Los Angeles Lakers so po bolečem porazu v Chicagu, po katerem Luka Dončić in soigralci niso skrivali razočaranja, turnejo štirih zaporednih gostovanj sklenili v Memphisu. In so dosegli zelo pomembno zmago s 134:127. Osem tekem pred koncem rednega dela sezone imajo zdaj zmago prednosti pred Memphis Grizzlies. Vsaj četrto mesto prinaša v prvem krogu končnice prednost domačega parketa. Ciljali so sicer na drugo mesto, a jim Denver Nuggets bežijo za dve zmagi, Houston Rockets pa že za tri.

V taboru Jezernikov so se pred tekmo bali za Austina Reavesa. Njegov nastop je bil vprašljiv zaradi bolečin v desnem gležnju, a so nato iz kluba sporočili, da bo nastopil. Več težav ima z načetostjo in odsotnostjo igralcev ima Memphis. Prvi as Ja Morant (22,3 točke in 7,4 asistence povprečno na tekmo) je nazadnje nastopil 14. marca - ima težave z levo stegensko mišico - a se je vrnil prav za tekmo z Los Angelesom. Imajo pa Grizliji novega (začasnega) trenerja, saj so v petek odpustili Taylorja Jenkinsa. Na tej tekmi je krmilo prevzel Tuomas Iisalo. Na prejšnjih petih tekmah so zmagali samo enkrat.

Poglejte vrhunce tekme Grizzlies - Lakers:

Luka Dončić je dal 29 točk. Foto: Reuters Lakers so ob polčasu vodili za 20 točk, a so si znova zakuhali napeto končnico. Na začetku zadnje četrtine sta se ekipi večkrat izmenjali v vodstvu, nakar se je osem minut pred koncem Dončić vrnil v igro. Dosegel je štiri zaporedne točke, nato je še Dorian Finney-Smith zadel trojko in Los Angeles prednosti ni več izpustil iz rok.

Reaves, ki je bil torej vprašljiv, je bil z 29 točkami in osmimi asistencami statistično najuspešnejši košarkar srečanja. Dončić je končal z 29 točkami, devetimi asistencami, osmimi skoki, dvema ukradenima žogama in tremi izgubljenimi. Ljubljančan je iz igre metal 8/18, za tri točke 2/9. Veteran LeBron James je dodal 25 točk in imel še osem skokov in šest asistenc, dvomestni so bili še Rui Hachimura (12 točk) ter rezervista Gabe Vincent (15) in Finney-Smith (11). Pri domačih je imel Morant 22 točk, 10 asistenc in osem skokov, največ točk pa je prispeval Bane Cesmond (29).

Oboje nova težka tekma čaka v ponedeljek - Lakerse doma z Rockets, Grizzlies pa odhajajo k Boston Celtics.

Zmaga Dallasa, Lively II in Gafford pred vrnitvijo

Klay Thompson je dal 20 točk. Foto: Reuters Chicago Bulls, ki so se ta mesec dvakrat grdo poigrali z Los Angeles Lakers, saj so jih najprej odpihnili v Los Angelesu s 146:115, v četrtek pa po neverjetni trojki Josha Giddeyja in filmski vrnitvi v zadnjih sekundah s 119:117, so tokrat gostil Dallas Mavericks. In izgubili tesno končnico tekme, s 119:120. Kar sedem košarkarjev Dallasa je bilo dvomestnih, z 20 točkami pa prvi strelec ekipe Klay Thompson. Dallas tako ostaja v igri za play-in. Druga dobra novica iz Teksasa pa je, da sta tik pred vrnitvijo po poškodbi centra Dereck Lively II in Daniel Gafford, morda že prihodnji teden, ko bosta v Teksasu gostovala Brooklyn Nets in Atlanta Hawks

Liga NBA, 29. marec:

Lestvica: