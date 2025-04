Košarkarji Los Angeles Lakers so si v derbiju zahodne konference prigarali zmago nad Houston Rockets (104:98) in se še za korak približali visokemu mestu na lestvici ter neposredni uvrstitvi v končnico.

Luka Dončić je srečanje končal z 20 točkami (za tri 1/7, za dve 5/9, prosti meti 7/9), šestimi skoki, devetimi asistencami, dvema ukradenima žogama in tremi izgubljenimi žogami v 38 minutah. Z 20 točkami sta dvoboj končala tudi asa s klopi Gabe Vincent in Dorian Finney-Smith, ki sta se izkazala predvsem s trojkami.

Po zmagi je Dončić na novinarsko konferenco prišel vidno utrujen in z ogromno oblogo ledu na komolcu, ki je trpel v dvobojih z Dillonom Brooksom.

Na vprašanje, kakšno je stanje, je Ljubljančan v smehu odgovoril: "Grozno je." Ob tem je hitro dodal: "V dveh dneh bom v redu." Takrat Lakerse čaka dvoboj z Golden State Warriors, ki se prav tako srdito borijo za neposreden preboj v končnico.

Luka Doncic when asked about his left elbow:

"it's terrible... will be fine in 2 days"



As Luka and the reporters laugh about it. pic.twitter.com/6HOSPq582e — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) April 1, 2025

Dončić je pohvalil Doriana Finneyja-Smitha. Foto: Guliverimage

"Dragocen za vsako ekipo"

Dončić je na novinarski konferenci spregovoril o doprinosu Finneyja-Smitha, ki je srečanje začel na klopi, v nadaljevanju pa polnil koš gostov in uspešno zadeval z razdalje. "Takšni igralci so dragoceni za vsako ekipo. Nikoli se ne pritožuje. Lahko igra 48 minut ali pa nič, nikoli ne bo rekel ničesar. On je velik borec. Vedno rad igram z njim, všeč mi je, kako igra, vesel sem, da ponovno igram z njim."

Kako se je Dončić poigral s Sengünom, nato pa je Finney-Smith zadel trojko:

LUKA DONCIC DROPS ALPEREN SENGUN 😳pic.twitter.com/EA4AummMew — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 1, 2025

"Najslabša predstava, odkar igramo skupaj"

Manj navdušen je bil Dončić nad predstavo ponavadi najbolj udarnega tria, ki ga sestavlja z LeBronom Jamesom (16 točk) in Austinom Reavesom (12 točk). 26-letnik je priznal, da je bila to najslabša tekma, ki so jo do zdaj odigrali skupaj. Še dobro, da je tokrat delovala "nova formula" s trojkami Finneyja-Smitha in Vincenta.

"Najslabša tekma, ki smo jo do zdaj odigrali skupaj." Foto: Reuters

Kalifornijska zasedba je po 46. zmagi na četrtem mestu zahodne konference in korak bližje neposredni uvrstitvi v končnico. To si je na zahodu že pred časom zagotovila Oklahoma, Houston pa ostaja drugi. Dončić in druščina bodo naslednjo tekmo proti Golden State Warriors odigrali v noči na petek na svojem parketu.

