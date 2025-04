Dončić znova čaral in zmagal, Dallas zapravil lepo priložnost #video

Košarkarji Los Angeles Lakers so v derbiju zahodne konference na domačem parketu ugnali drugouvrščene Houston Rockets (104:98). Luka Dončić je prispeval 20 točk, 9 asistenc in 6 skokov, na dvoboju pa navdušil s številnimi atraktivnimi potezami. Z 20 točkami sta pri Jezernikih izstopala tudi rezervista Dorian Finney-Smith in Gabe Vincent. Dallas je pozdravil vrnitev Daniela Gafforda na parket, v zadnji četrtini proti Brooklynu vodil že za 10 točk, a vseeno ostal brez domače zmage (109:113). Vodilni Oklahoma City Thunder so se znesli nad Chicagom (145:117).

Los Angeles Lakers : Houston Rockets 104:98 (16:19, 48:48, 82:77)

Učinek Luke Dončića: 20 točk (za tri 1/7, za dve 5/9, prosti meti 7/9), 6 sk., 9 as., 2 ukr. žogi, 3 izg. žoge v 38 minutah

Najboljši strelci: Dončić, Finney-Smith (trojke 6/11, 6 sk.) in Vincent (trojke 6/13) 20, James 16 (trojke 2/4, 8 sk.), Reaves 12 (8 sk.); Thompson 20 (met iz igre 8/14, 5 sk.), Brooks 16 (trojke 3/9), Smith 15 (trojke 3/6, 11 sk.), Sengün 14 (7 sk., 6 as.), Eason 13

Jezerniki so ujeli zmagoviti niz. Po uspešni predstavi v Memphisu, s katero so končali turnejo štirih zaporednih gostovanj, so na domačem parketu v mestu angelov v derbiju zahodne konference premagali Houston s 104:98, s tem pa se še za korak približali visokemu mestu na lestvici in neposredni uvrstitvi v končnico.

Vrhunci srečanja v Los Angelesu:

Na srečanju, kjer so Los Angeles Lakers večino časa na parketu vztrajali brez centra Jaxsona Hayesa (odigral je le 14 minut), je imel velike zasluge za pomembno zmago Luka Dončić. Gostje so ga skušali zaustaviti na različne načine in mu večkrat tako otežili stvari, da je Ljubljančan na tekmi večkrat zgrešil celoten obroč. Čeprav ni imel najboljšega strelskega dne, iz igre je zadel 6 od 16 metov, za tri točke pa metal 1/7, pa je ponos slovenske košarke pomagal Jezernikov do novega uspeha z devetimi asistencami, mnoge izmed njih so bile prava paša za oko, ogromno truda pa je posvetil tudi igri v obrambi, kjer je zbral pet osebnih napak. Jezerniki so tako ustavili eno najbolj vročih ekip v ligi NBA, saj so Rakete pred tem dobile kar 12 od zadnjih 13 tekem. Najboljšega strelca gostov Jalena Greena so omejili na zgolj devet točk!

Zaspana uvodna četrtina, polna zgrešenih metov

Dvoboj v Los Angelesu je v uvodni četrtini minil v znamenju skromnega odstotka meta iz igre obeh ekip. Nekoliko bolje so se znašli gostje iz Teksasa. Turški center Alperen Sengün je dokaj marljivo polnil koš v začetnih minutah. Ko je Houston po štirih minutah povedel z 9:3 in sta ekipi kmalu za tem odšli na prvo minuto odmora, se je lahko visoki Turek pohvalil že s šestami točkami. V nadaljevanju je igra Jezernikov v napadu le stekla. Vsaj za nekaj trenutkov.

Obe ekipi sta v prvi četrtini skupaj dosegli le 35 točk. Foto: Reuters

Z delnim rezultatom 9:0, Luka Dončić je polnil statistiko v številnih kategorijah, število asistenc pa bi bilo zagotovo še bistveno večje od treh, če se njegovim soigralcem pri odprtih metih ne bi toliko tresla roka, so gostitelji za kratek čas povedli. Ker pa niso kaj prida iz igre zadevali tudi gostje, so gledalci v prvi četrtini videli skupno le 35 točk.

Rakete so vodile z 19:16, Dončić pa je dosegel šest točk, dodal pa štiri točke in tri asistence. Edini njegov soigralec, ki je bil malce bolj natančen pri metu z razdalje, je bil Dorian Finney-Smith. Zadel je dve trojki.

Poteze Dončića, ki so dvignile občinstvo na noge

V nadaljevanju sta obe ekipi vendarle preklopili v višje obrate, kar se tiče doseganja točk. Gostje so v obdobju srečanja, v katerem je že tradicionalno počival Dončić, ušli Jezernikov že na osem točk razlike. Z dvema trojkama je izstopal Jabari Smith Jr., pri gostiteljih pa je LeBron James navdušil občinstvo z atraktivno trojko za znižanje zaostanka na 19:24. To je bila šele tretja trojka Jezernikov iz 17 metov.

Kako je LeBron James zadel trojko z velike razdalje, ko je stal le na eni nogi:

Pri vodstvu Raket z 31:27 se je sredi druge četrtine vrnil na parket Dončić. Čeprav so ga gostje v obrambi nekajkrat zelo dobro ustavili, veliko preglavic mu je povzročal Amen Thompson, pa se je pri Lakersih odprlo Gabu Vincentu. Začel je nizati trojke, s katerimi so Jezerniki lažje ohranjali stik z gosti, v zadnjih minutah pa se je začel šov čarovnika Dončića.

Najprej je navdušil z atraktivno asistenco, Vincentu je podal izza hrbta, po kateri so Jezerniki izenačili na 41:41. Nato je iz petega poizkusa le zadel prvo trojko na tekmi, v naslednjem napadu pa s preigravanjem tako vrgel iz igre Sengüna, da je Turek zaplesal in izgubil ravnotežje. Ljubljančan je takrat prodrl in nesebično zaposlil Doriana Finney-Smitha, ta pa je s trojko začinil eno najbolj atraktivnih akcij večera.

Kako se je Dončić poigral s Sengünom, nato pa je Finney-Smith zadel trojko:

Dončić je v zaključku polčasa s prostim metom postavil končni rezultat prvega polčasa 48:48. Sodniki so potrebovali kar nekaj časa, da so spremenili odločitev in dosodili prekršek nad 26-letnim Slovencem, ki je bil s 15 točkami najboljši strelec, hkrati pa tudi edini, ki je v prvem polčasu dosegel dvomestno število točk. Preostala člana opevane velike trojice Jezernikov sta jih dala neprimerno manj. James pet, Reaves pa le štiri.

Festival trojk Finney-Smitha in Vincenta

V drugem polčasu, ki se je začel z imenitno asistenco Luke Dončića, po kateri je sledilo zabijanje Jaxsona Hayesa, so začele deževati trojke na obeh straneh. Pri Lakersih sta v tem prednjačila Dorian Finney-Smith in Gabe Vincent, ki dvoboja nista začela v začetni peterki, a vseeno vztrajno polnila koš gostov. Dončić, kateremu v obrambi večkrat nista "pustila dihati" Dillon Brooks in Amen Thompson, je minuto pred koncem tretje četrtine, ko so Jezerniki vodili s 77:72, odšel na klop. Prejel je četrto osebno napako, trener JJ Redick ni želel tvegati.

Austin Reaves je prispeval 12 točk in bil peti najboljši strelec Jezernikov na srečanju. Foto: Reuters

Jezerniki so v zadnji četrtini na krilih LeBrona Jamesa in Austina Reavesa ušla gostom na +7 (86:79), a se Houston ni kar tako predal. Pri vodstvu Lakersov z 91:87 se je osem minut pred koncem zadnje četrtine vrnil na parket Dončić, nato pa se je začelo daljše obdobje, v katerem je bil koš kar nekaj časa začaran za obe ekipi. Jezerniki niso dosegli koša iz igre kar slabih pet minut, a imeli še vseeno v žepu manjšo prednost.

V zadnjih minutah srečanja v Los Angelesu je bilo tako kar razburljivo. Kaj vse je dogajalo? Tri minute pred koncem je Jabari Smith Jr. približal goste na -3 (93:96), a je nato Luka Dončić po uspešnem prodoru le prekinil strelski mrk Lakersov. Pri vodstvu 100:95 je 26-letni Slovenec zgrešil trojko, Thompson je dobro minuto pred koncem znižal na 97:100, nato pa je bil grdo nenatančen pri metu z razdalje še Rui Hachimura. Houston je iskal pot do priključka, a je ni našel. Nekaj upanja se mu je ponudila po izgubljeni žogi LeBrona Jamesa, ko je zdrvel v napad Dillon Brooks, nato pa je bil nad njim storjem prekršek. Rakete bi se lahko približale gostiteljem na -1, a je Kanadčan zadel le drugi prosti met (100:98).

Luka Dončić je dve minuti pred koncem prejel že peto osebno napako na srečanju. Foto: Reuters

Jezernikom bi se nato, do konca srečanja je bilo še 13 sekund, skoraj pripetila nerodnost, saj bi Finney-Smith v napadu, ko so ga obkrožili košarkarji Houstona, skoraj izgubil žogo, a je še pravočasno zahteval minuto odmora. Gostje so storili prekršek nad LeBronom Jamesom, ki je bil s črte prostih metov dvakrat natančen in prednost Jezernikov povišal na 102:98. 40-letni mladostni veteran se je nato izkazal že v obrambi, kjer je spektakularno blokiral met Sengünu, Brooks je zgrešil trojko, nato pa je končni rezultat po dveh uspešno izvedenih prostih metih dosegel Finney-Smith. To sta bili tudi njegovi edini točki na srečanju, ki nista bili doseženi po trojkah. Krilni igralec, ki je z Dončićem sodeloval že pri Dallasu, je postavil osebni strelski rekord v tej sezoni (20).

Lakersi so tako v dvorani Crypto.com Arena proslavljali pomembno zmago, s katero so se približali tretjeuvrščenemu Denverju. Zdaj si bodo lahko malce odpočili, saj bodo naslednjič na delu v noči na petek proti Golden Statu.

Pred natanko letom dni je Luki Dončiću uspel neverjeten koš ravno proti Houston Rockets. Takrat je nosil še dres Dallasa:

Pri Houston Rockets je v zadnjem tednu še kako izstopal Jalen Green. Zaradi svojih imenitnih predstav je prejel priznanje za najboljšega košarkarja zahodne konference. Ko je Green gostoval v Los Angelesu, ni bil tako uspešen. V 31 minutah je ob metu iz igre 4/13 dosegel zanj skromnih 9 točk, katerim je dodal še 9 skokov in 5 asistenc. Na vzhodu je bil za igralca 23. tedna v tej sezoni lige NBA proglašen zvezdnik Orlanda Paolo Banchero.

Oklahoma se je znesla nad Chicagom

Shai Gilgeous Alexander je v 27 minutah dosegel 27 točk, Josh Giddey pa bi ob visokem porazu Bullsov skoraj vknjižil trojni dvojček. Foto: Reuters Vodilni klub Oklahoma City Thunder, ki je v tej sezoni izgubil le 12-krat, je doma povsem nadigral Chicago Bulls. OKC je zmagal s 145:117, znova navdušil z igro v napadu. To je bila tudi najvišja zmaga večera v ligi NBA, višja tudi od zmage Miamija nad Washingtonom (120:94).

Pri OKC je pričakovano izstopal Shai Gilgeous-Alexander. Najboljši strelec lige NBA je prispeval 27 točk in 12 asistenc, na parketu pa prebil le 27 minut. To je bila deseta zaporedna zmaga Oklahome, ki ima izjemno razmerje s tekmeci iz vzhodne konference (28 zmag in le 1 poraz). Rezervist Isaiah Joe je dosegel kar osem trojk, mladi Avstralec Josh Giddey, ki je prvič zaigral v Oklahoma Cityju v dresu Chicaga, pa je nastop proti nekdanjim soigralcem sklenil s 15 točkami, 10 asistencami in 8 skoki.

Kevin Durant, ki se s Phoenix Suns krčevito bori za mesto v končnici, si je na nedeljski tekmi s Houston Rockets zvil levi gleženj. Po pregledu z magnetno resonanco je prišla odločitev, da mora počivati vsaj teden in bo tako izpustil tri zaporedne gostujoče tekme. To je nov udarec za Sonca, ki jim grozi, da se sploh ne bodo uvrstili v play-in.

Gafford se je vrnil, Davis prvič izgubil v dresu Dallasa

Anthony Davis je izkusil prvi poraz v dresu Dallasa. Foto: Reuters V Dallasu so po šokantni menjavi Luke Dončića za Anthonyja Davisa spremljali komedijo zmešnjav, v kateri so Telički imeli ogromno težav s poškodbami. Pomembni členi Kiddove čete so odpadali drug za drugim, najhuje jo je skupil Kyrie Irving, ki ga čaka še zelo dolgo okrevanje. Odkar se je vrnil Davis – z njim so Mavericks dobili uvodne štiri tekme –, je v taboru zaznati več optimizma. Ker se je proti Brooklynu vrnil na parket tudi Daniel Gafford in zaigral prvič po 10. februarju, blizu vrnitve pa je tudi Dereck Lively II, so navijači Dallasa končno dočakali nekaj dobrodošlih novic, zaradi katerih jim je lahko bolj toplo pri srcu.

Vseeno pa jim po tekmi z Brooklynom ni bilo do smeha. Dallas je namreč na domačem parketu zapravil lepo priložnost, da bi se utrdil med najboljšo deseterico zahodne konference, s tem pa tudi po koncu rednega dela nadaljeval sezono v play-inu. Dallas je zapravil priložnost, da izenači število zmag in porazov na 38-38. Za zdaj je vseeno še vedno na devetem mestu ter ima manjšo prednost pred Sacramentom in Phoenixom, ki ju tudi zanima nastop v dodatnih kvalifikacijah (play-in) za nastop v končnici. Na roko mu je šel tudi poraz Kraljev proti Indiani.

Daniel Gafford se je vrnil na parket, a je Dallas ostal brez zmage na domačem parketu proti Brooklynu. Foto: Reuters

Dallas se je dolgo časa spogledoval z zmago. V zadnji četrtini je vodil že za +10, a vse skupaj zapravil. Zgrešil je kar 12 prostih metov (17/29), Brooklyn pa je imenitno zadeval za tri točke. Dosegel je kar 20 trojk (20/51), kar osem košarkarjev Netsov je zadelo vsaj dve trojki. Daniel Gafford je ob vrnitvi, na parketu je prebil 19 minut, dosegel 17 točk in bil najboljši strelec gostiteljev. P.J. Washington in Klay Thompson, ki je iz igre zadel le 5 od 16 metov, sta dodala 13 točk, Anthony Davis, ki je izgubil prvič v dresu Mavericksov, pa je vknjižil 12 točk, 7 skokov in 5 asistenc. Pri gostih je bil prvi strelec Keon Johnson (24), izkazal se je tudi D'Angelo Russell (18).

Liga NBA, 31. marec:

