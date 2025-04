V noči na sredo bo v ligi NBA odigranih sedem tekem. Na delu bo tudi Denver z Vlatkom Čančarjem, ki bo na derbiju zahodne konference gostil Minnesoto. Gostje bodo zaradi kazni po nedavnem vsesplošnem pretepu pogrešali dva igralca. To sta Naz Reid in Donte DiVincenzo. Denver ni premagal Timberwolvesov že pet tekem zapored, nov neuspeh pa bi ga na lestvici še bolj približal četrtouvrščenim Jezernikom, ki jih nov izziv v ligi NBA čaka v noči na petek, ko bodo gostili Golden State. Luka Dončić se je marca kar nekajkrat vpisal v zgodovino Jezernikov.

V Denverju se obeta goreč spopad zelo kakovostnih ekip, ki imata v tej sezoni visoke cilje. Nuggets, pri katerih se že dolgo dokazuje slovenski reprezentant Vlatko Čančar, so trenutno na lestvici zahodne konference na tretjem mestu, Minnesota pa je malce nižje, ravno na meji, ali bo zaigrala neposredno v končnici ali pa iskala popravni izpit v play-inu.

Najboljši strelec Minnesote Anthony Edwards je v tej sezoni zelo razigran proti Denverju. Foto: Guliverimage

Zato si bo trener Minnesote Chris Finch, ki je v zadnjem obdobju strup za Denver, prizadeval, da še enkrat v tej sezoni odpravi Nuggets. To bi pomenilo, da bi Minnesota pometla z Nikolo Jokićem in druščino, ki, če upoštevamo lanskoletno končnico, niso premagali Wolvesov že pet srečanj zapored! V tej sezoni so izgubili vse tri tekme z Minnesoto, pri kateri je dosegal Anthony Edwards v povprečju slabih 31 točk.

Nikola Jokić lahko konča redni del sezone s povprečjem, vrednim trojnega dvojčka! Foto: Guliverimage Trener Denverja Michael Malone lahko v tej sezoni uživa ob čarobnih številkah prvega asa Jokića. Srbski velikan je najboljši tako v točkah (29,3), skokih (12,8) in asistencah (10,2). Če bo ohranil tako vrhunski ritem, se bo lahko v sezoni 2024/25 pohvalil s povprečjem trojnega dvojčka, ki ga ljubitelji košarke na drugi strani velike luže še kako spoštujejo in častijo. V taboru Denverja je vprašljiv še nastop drugega najboljšega strelca Jamala Murrayja (21,6 točke na tekmo), ki ima težave s stegensko mišico, a je v ponedeljek že opravil trening, pod vprašajem je tudi nastop Aarona Gordona.

Pri gostih bosta zaradi kazni manjkala Naz Reid in Donte DiVincenzo, ki bosta morala eno tekmo prisilno počivati zaradi udeležbe v pretepu na zadnjem srečanju proti Detroitu.

Isaiah Stewart bo moral počivati na dveh tekmah Detroita. Foto: Reuters

Najhujšo kazen je prejel košarkar Pistonsov Isaiah Stewart, ki se ni prvič znašel v incidentu, v katerem ni manjkalo nešportnega obnašanja, in bo moral preskočiti dve tekmi, v tem obdobju pa ne bo upravičen do klubske plače. Soigralca Ron Holland in Marcus Sasser bosta podobno kot Reid in DiVincenzo počivala eno tekmo, kazen pa bosta odslužila v noči na četrtek proti vodilnemu klubu lige NBA Oklahoma City Thunder.

V enem mesecu zadel kar 64 trojk

Luka Dončić bo po pomembni zmagi nad Houston Rockets (104:98), po kateri ga je pošteno bolelo zapestje, naslednjič na delu v noči na petek, ko bo v mestu angelov gostoval Golden State. To bo prva tekma 26-letnega slovenskega asa v dresu Lakersov v mesecu aprilu.

Luka Doncic in March:



30.1 PPG

8.4 RPG

8.6 APG

4.3 3PM

40.5% 3PT



He’s the youngest Laker to average 30+ PPG in a single month since Kobe Bryant in 2003. pic.twitter.com/p8ZZtsGiKo — StatMamba (@StatMamba) April 1, 2025

Dončić je marca poskrbel za kar nekaj zgodovinskih mejnikov. Postavil je nov rekord franšize, saj je v celotnem mesecu zadel kar 64 trojk. Postal je tudi najmlajši košarkar Jezernikov po Kobeju Bryantu (2003), ki je v enem mesecu na tekmo povprečno dosegal več kot 30 točk. Dončić je marca prispeval za Lakers v povprečju 30,1 točke, 8,6 asistence in 8,4 skoka na tekmo, hkrati pa je na tekmo zadel kar 4,3 trojke.

Liga NBA, 1. april:

Lestvica: