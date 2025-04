Košarkarji moštva Denver Nuggets so ponoči po dveh podaljških znova izgubili proti Minnesoti Timberwolwes (139:140). Prvi zvezdnik Nikola Jokić je v statistiko poražene ekipe vpisal kar 61 točk, deset skokov in prav toliko asistenc, po hvalnicah na njegov račun pa se je odzval tako, kot zna le on. "To je stvar za kasneje, ko se usedeš na kavč, popiješ pivo in razmišljaš o tem," je bil kratek na račun nove izjemne predstave, s katero je vpisal že 31. trojni dvojček v tej sezoni.

Za ekipo Denver Nuggets je zasedba Minnesote kot zakleta. Ponoči so izgubili že peto skupno tekmo zapored in to kljub novi mojstrski predstavi njihove prve violine Nikole Jokića, ki je za 31. trojni dvojček v tej sezoni dosegel 61 točk – s tem je dosegel tudi največ točk na eni tekmi v sezoni in prehitel De'Aarona Foxa (60 točk) in Giannisa Antetokounmpa (59) – ter prispeval po deset skokov in asistenc.

Zgodovinska predstava Nikole Jokića:

🃏 NIKOLA JOKIĆ, A GAME FOR THE HISTORY BOOKS 🃏



🤯 61 PTS

🤯 10 REB

🤯 10 AST

🤯 6 3PM

🤯 2 STL



An all-time showing from an all-time player! pic.twitter.com/fdFyl2RyHU — NBA (@NBA) April 2, 2025

V elitni družbi Hardna in Dončića

Jokić je bil ključen tudi pri zagotavljanju podaljška oz. kar dveh, na koncu pa se je po porazu svoje ekipe moral zadovoljiti z osebno statistiko, ki jo je oplemenitil že z 31. trojnim dvojčkom v sezoni. S tem se je pridružil izbrani eliti v kategoriji trojnih dvojčkov. Do zdaj sta 60 točk in več na tekmi s trojnim dvojčkom pred Jokićem v preteklih sezonah dosegla le James Harden in slovenski zvezdnik lige Luka Dončić.

Jokić: To je stvar za kasneje, ko se usedeš na kavč, popiješ pivo in razmišljaš o tem

Jokić je bil po tekmi skromen kot ponavadi in ni izgubljal besed o svojem velikem točkovnem izkupičku. "Po dveh podaljških sem samo utrujen. Menjali smo se v vodstvu. V podaljšku smo zaostajali že šest točk in se vrnili. Tekma je bila zelo zanimiva," je po tekmi dejal Jokić, o 61 točkah pa v svojem slogu dodal: "To je stvar za kasneje, ko se usedeš na kavč, popiješ pivo in razmišljaš o tem."

Ob Jokiću je pri Denverju danes s 30 točkami izstopal Aaron Gordon, pri zmagovalcih pa je 34 točk in deset skokov dosegel Anthony Edwards, 26 točk je dodal Julius Randle.

"To je bila verjetno najboljša tekma, ki sem jo igral. Nikola Jokić je verjetno najboljši košarkar, ki sem ga kadarkoli videl. Neverjetno. 60 točk je imel, to je noro," je Srba pohvalil Edwards.



Edwards: Nikola Jokić je verjetno najboljši košarkar, ki sem ga kadarkoli videl

"That might've been the best game of my life that I've been a part of."



"Nikola Jokić... he might be the best basketball player I've ever seen."



Ant knows he was a part of something historic in tonight's instant classic 🔥 https://t.co/hANBUo4Ew4 pic.twitter.com/OBnq2SdqPg — NBA (@NBA) April 2, 2025

