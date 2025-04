Žalostni konec enega najbolj mogočnih nizov Luke Dončića v ligi NBA!

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je lahko trojke zadeval v serijah, lahko se mu je tudi tresla roka, a je še vselej našel pot, da je navijače na srečanju razveselil z vsaj enim uspešnim metom z razdalje. Ker pa se v športu praviloma vsak sanjski niz žal enkrat tudi konča, je bilo tako tudi v primeru 26-letnega slovenskega virtuoza, ki je na dvoboju proti Golden Statu zgrešil vse mete za trojko. Vseh šest. In mogočnega niza, petega najboljšega v zgodovini lige NBA, je bilo konec. Ljubljančan se je ustavil pri številki 114.

