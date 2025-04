Otrok v bolnišnici je zaradi Dončića ostal brez besed #video

Slovenski košarkar Luka Dončić je že večkrat pokazal, da ni samo izjemen košarkar, ampak tudi velik človek. To je še enkrat dokazal, ko je obiskal otroke in mladostnike v bolnišnici UCLA Health.

Košarkarski zvezdnik Luka Dončić je obiskal otroke v bolnišnici UCLA Health in očitno je bilo, koliko jim je pomenil obisk njihovega junaka. Otrok je ostal povsem brez besed, ko je ugotovil, kdo ga je prišel obiskat. Luka je z dekletom spregovoril nekaj besed in ji dal avtogram. Kako malo je potrebno, da otrokom polepšaš dan, ki si ga bodo verjetno zapomnili za vedno.

UCLA Health je zdravstvena ustanova, povezana z Univerzo Kalifornije v Los Angelesu (UCLA), ki vključuje štiri bolnišnice in več kot 200 klinik po Južni Kaliforniji. Med njimi je tudi bolnišnica, specializirana za pediatrično oskrbo, ki zagotavlja zdravstvene storitve za otroke.

Luka Dončić in druščina bodo spet na delu v noči na petek, ko bodo igrali proti Golden State Warriors. Jezerniki so trenutno na tretjem mestu zahodne konference, potem ko imajo na svojem računu 46 zmag in 29 porazov, Golden State Warriors pa so trenutno na petem mestu.

