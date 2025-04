Košarkarji Los Angeles Lakers so na domači tekmi izgubili proti Golden State Warriors z izidom 116:123. Luka Dončić je na tekmi dosegel 19 točk, osem skokov in sedem asistenc. Našemu košarkarju predvsem ni šel met za tri točke, saj je zgrešil vseh šest metov.

“I know your ass ain’t talking, you a pu**y” 😅😂 pic.twitter.com/23UojiklHT — Luka Updates (@LukaUpdates) April 4, 2025

Luka Dončić mu ni ostal dolžan

Na tekmi pa smo videli tudi določene provokacije. Izkušeni, 35-letni Draymond Green je nekaj pripomnil Dončiću, ta pa mu ni ostal dolžan. "Vem, da tvoja rit ne govori, saj si navadna pi...," mu je zabrusil Dončić, ki je na tekmi zaradi predolgega jezika dobil tudi tehnično napako.

Foto: Reuters

"Moja igra je bila preprosto nesprejemljiva"

Ljubljančan sicer po tekmi ni mogel biti zadovoljen s svojo predstavo in je priznal, da so nasprotniki igrali zelo dobro v obrambi. "Sploh jaz nisem igral dovolj agresivno. Moja igra je bila preprosto nesprejemljiva. Če igram tako slabo, je težje zmagati, in to moram rešiti," je priznal 26-letni košarkar in povedal, da je deloma tudi on kriv, da igra ni stekla tako, kot so si želeli.

"Jaz moram poskrbeti, da so fantje na pravih mestih. Organizacija igre je za nas zelo pomembna, še posebej ko smo dobro postavljeni. Ko to delamo dobro, nas je težko premagati."

Luka Dončić je igral s povito roko. Foto: Reuters

Kakšno je stanje njegovega komolca?

Dončić je na tekmi proti Houstonu dobil udarec v komolec in tudi na nocojšnji tekmi je imel povito roko. In kakšno je trenutno stanje njegovega komolca? "V redu je. Gre za levo roko, tako da je vse v redu. Ne ovira me pri metu, saj mečem z desno roko." Dodal je še, da je bila ta tekma na ravni končnice.

"Warriorsi, odkar so dobili Jimmyja (Butlerja, op. p.), igrajo neverjetno. To je bila prava play-off tekma in zdaj vemo, kakšna ekipa so. Mogoče se spet srečamo v končnici, morda tudi ne, ampak mi moramo biti bolj pripravljeni."

Z zmago se je Golden State približal neposredni uvrstitvi v končnico in je peti na lestvici z izkupičkom 45-31. Lakers kljub porazu ostajajo na četrtem mestu s 46-30, tik za tretjeuvrščenim Denverjem (47-30).

Preberite še: