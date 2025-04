Poseben pozdrav Luke Dončića in LeBrona Jamesa

​Zvezdnik lige NBA in član Los Angeles Lakers LeBron James se pred vsako tekmo z vsakim soigralcem pozdravi na edinstven način, kar je del njegovega prizadevanja za krepitev ekipne kemije in zaupanja. Tudi z Luko Dončićem imata poseben pozdrav.

LeBronova sposobnost ustvarjanja in pomnjenja edinstvenih pozdravov z vsakim soigralcem poudarja njegovo predanost in vodstvene sposobnosti, kar dodatno krepi ekipno povezanost in pripravljenost na tekmo.

Prav vsakemu košarkarju pred tekmo nameni poseben pozdrav. Kakšni so ti pozdravi? Poglejte si v spodnjem videu.

Poglejte si pozdrave LeBrona Jamesa s soigralci, tudi Luko Dončićem