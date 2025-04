Novi VW SUV: Med Tiguanom in Touaregom

Pri Volkswagnu so prejšnji mesec na trg poslali nov model terenskega vozila, ki zapolnjuje prostor med segmentom Tiguana in Touarega. Karizmatični Tayron bo tako za vse, ki si želijo malo manjše vozilo, kot je Touareg, a še vedno prezenten SUV, ki hkrati nudi dovolj prostora tako v kabini s petimi ali sedmimi sedeži kot tudi v prtljažnem prostoru. Ni presenečenje, da bo navdušil še posebej družine, ki zdaj namesto po preživetih modelih enoprostorcev posegajo po vse bolj priljubljenih terenskih vozilih, pa naj gre za hibridne, dizelske ali turbobencinske modele.

Foto: Volkswagen

Zasnovan in izdelan v Nemčiji, novi Tayron je drugi največji Volkswagnov SUV v Evropi, navdušuje še posebej z izjemno veliko potniško kabino, pri čemer sta na voljo pet- in sedemsedežni različici, velikim prtljažnim prostorom ter možnostjo priklopne obremenitve do 2,5 tone.

Že na prvi pogled je jasno, da gre za vozilo z opremo iz višjega cenovno-avtomobilskega razreda, ki pa je poleg turbodizelske različice blagega hibrida, na voljo tako kot inovativen priključni hibrid z dosegom več kot sto kilometrov. Z vidika uporabniške izkušnje to pomeni, da lahko z njim marsikatera družina med delavniki na elektriko prevozi celotne dnevne poti.

Foto: Volkswagen

Že osnovni model navdušuje z veliko serijske opreme

Tayron je na trg prišel v treh izvedbah: Life, Elegance in R-Line. Osnovni model je Tayron Life, in že ta ima veliko opreme, med drugim triconsko avtomatsko klimatsko napravo, desetbarvno ambientno osvetlitev, devet varnostnih blazin, gumb za doživetje vožnje, senčne roloje v zadnjih vratih, infotainment sistem z možnostjo naknadne aktivacije navigacijske funkcije in brezžično povezavo App-Connect Wireless (za Apple CarPlay in Android Auto), digitalne instrumente, LED-žaromete, vključno z avtomatskim vklopom dolgih luči (Light Assist), osvetljena znaka VW spredaj in zadaj ter 17-palčna platišča.

Foto: Volkswagen

Obširen je tudi nabor serijskih asistenčnih sistemov. Med njimi so sistem za avtomatsko uravnavanje razdalje ACC, asistenca za menjavo voznega pasu, asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu, sistem za zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev in kolesarjev, parkirna asistenca, kamera za vzvratno vožnjo ter prepoznavanje prometnih znakov. Prav tako serijski je novi sistem opozarjanja pri izstopanju, ki lahko v okviru sistemskih omejitev prepreči, da bi potniki odprli vrata, če se od zadaj približuje vozilo, tudi kolo ali motor. Sistem opozarja zvočno in vizualno.

Foto: Volkswagen

Tukaj sta še dve vrhunski različici Tayron Elegance in R-Line, ki sta enakovredno umeščeni nad različico Life. Žlahtni Tayron Elegance je na voljo z dodatnimi elementi opreme, kot so odprtoporni pravi les v notranjosti, stranska stekla iz večslojnega varnostnega stekla s protihrupno izolacijo, električni pokrov prtljažnika, sistem Park Assist Pro s pomnilno funkcijo in funkcijo daljinskega upravljanja, sedeži v mikrotkanini ArtVelours Eco, sistem Keyless Access za zagon in zaklepanje brez ključa ter 18-palčna aluminijasta platišča. Pri dinamičnem Tayronu R-Line med drugim izstopajo športno-komfortni sedeži v mikrotkanini ArtVelours Eco z integriranimi vzglavniki, v mikrotkanino ArtVelours Eco oblečene površine na armaturni plošči in vratih, dekorativni elementi aluminijastega videza, individualno zasnovana odbijača v dizajnu R-Line ter 19-palčna aluminijasta platišča. Foto: Volkswagen Različici Elegance in R-Line sta poleg tega opremljeni z LED Plus žarometi (med drugim z dinamičnimi smerno prilagodljivimi lučmi), LED zadnjimi lučmi v 3D izvedbi z možnostjo izbire treh animacij ter 30-barvno ambientno osvetlitvijo, vključno s presvetljenimi notranjimi aplikacijami na armaturni plošči in vratnih oblogah. Konfigurirajte novega Tayrona po svojih merilih.

Nova definicija terenskega vozila

Tayron ima s 4,792 metra dolžine, 1,66 metra višine in 1,852 metra širine (brez ogledal) značilen dizajn SUV. Kljub temu da s svojo zunanjostjo kaže pripadnost Volkswagnovi družini, ohranja svoj edinstven dizajn, ki z na videz visokim sprednjim delom privablja poglede avanturizma željnih voznikov. Markantni dvojni LED Plus žarometi, opcijsko so na voljo tudi vrhunski visokoresolucijski (HD) matrični LED-žarometi IQ.LIGHT, se ponašajo z dinamičnim upravljanjem višine svetlobnega snopa.

Foto: Volkswagen

Robustna zunanjost modela Tayron se odraža v zaščitni letvi nad spodnjo odprtino za zajem zraka, ki pa je pri vsaki različici izvedena drugače, tako kot se med posameznimi izvedbami razlikuje tudi individualno prilagojen videz odbijačev.

Razpotegnjen predel strehe skupaj s stransko silhueto z natančno začrtanimi linijami vizualno sicer niža vozilo, a ga obenem tudi daljša. V stranski silhueti izstopajo še izrazita polkrožna, skoraj kvadratna kolesna ohišja, z robustnimi oblogami kolotekov iz temne plastike. Bočno linijo vozila bi tako lahko enostavno opisali z eno besedo: mogočnost.

Foto: Volkswagen

V spodnjem delu karoserije letve na stranskih pragovih, ki so lakirane v barvi vozila, s spodnjim pasom sprednjega dela in zadka tvorijo sklenjeno enoto. Medtem pa so strešne letve pogojene s tipom izbrane opreme: Tayron Life ima črne, Tayron Elegance in Tayron R-Line pa srebrne. V kombinaciji s paketom Black Style za Tayron R-Line pa so strešne letve izvedene v visokosijajni črni barvi.

Prestižna in prostorna notranjost

Notranjost novega Tyarona navdušuje tako z visokokakovostnimi materiali kot tudi z izjemno veliko prostora za voznika, potnike in prtljago (do 885 litrov prostornine). Ob dotiku armaturne plošče, vrat in sredinski konzoli vas bodo razvajale mehke površine iz umetnega usnja.

Foto: Volkswagen

V novem Tayronu je optimalno poskrbljeno za uravnavanje sončne svetlobe kar s panoramsko dvižno-pomičnim strešnim oknom. Če sonce sije premočno, lahko to ublažite z električno žaluzijo. Med vožnjo pred neposrednimi sončnimi žarki predvsem otroke na zadnjih sedežih ščitijo tudi serijsko nameščeni senčni roloji.

Za posebno udobje potnikov skrbita tudi serijska triconska klimatska naprava Air Care Climatronic in opcijsko klimatizirani sprednji sedeži. Tudi armaturna plošča je zasnovana za največje udobje voznika. Osnovni zaslon diagonale 260 milimetrov je zasenčen z zgornjim delom armaturne plošče in tako dobro viden v vseh svetlobnih pogojih. Do oči je z diagonalo 320 milimetrov prijazen tudi zaslon serijskega avdiosistema.

Foto: Volkswagen

Menjalnik z dvojno sklopko ima prestavno ročico nameščeno ob volu, zaradi česar je spreminjanje smeri vožnje zelo enostavno in intuitivno. Na sredinski konzoli pa se boste lahko poigravali z večfunkcijskim gumbom za doživetje vožnje. Poleg glasnosti zvoka je z njim mogoče upravljati tudi vozne profile in predhodno programirane možnosti Atmospheres za upravljanje svetlobnega in zvočnega vzdušja.

Foto: Volkswagen

Druga vrsta je z zložljivostjo v razmerju 1/3 : 2/3, nastavljivim naklonom in pomično klopjo narejena z mislijo na potnike, ki imajo tako tudi na zadnjih sedežih maksimalen prostor za noge, ki je primerljiv z vozili višjih cenovnih razredov, tudi s spustom sredinskega naslona za roke z dvema držalom za pijačo.

Prtljažni prostor, ki navdušuje tudi velike družine Pri sedemsedežni konfiguraciji je druga sedežna vrsta opremljena s funkcijo Easy Entry, ki omogoča pomik naprej in s tem enostavnejši dostop do tretje vrste, kjer sta dva enojna sedeža, namenjena manjšim potnikom, ki pa ju je mogoče tudi zelo enostavno pospraviti v dno prtljažnika. Tako sta vedno z vami in pripravljena na uporabo, ko ju potrebujete. Foto: Volkswagen Novi Tayron omogoča optimalno izkoriščanje celotnega zaprtega prostora karoserije. V petsedežni različici znaša prostornina prtljažnega prostora do 885 litrov, v primeru, da jo želite raztegniti vse do naslonjal prve sedežne vrste, pa boste lahko izkoristili neverjetnih 2.090 litrov prostornine.

Sedem učinkovitih pogonskih sistemov, baterija hibrida zadošča za več kot sto kilometrov

Volkswagen ponuja Tayron z dvema priključno-hibridnima pogonoma (eHybrid), enim blagim hibridnim pogonom (eTSI) dvema turbobencinskima (TSI) in dvema turbodizelskima motorjema (TDI). Razpon moči je od 110 kW (150 KM) do 200 kW (272 KM). Oba turbobencinska motorja in močnejši od obeh turbodizelskih motorjev so kombinirani s štirikolesnim pogonom 4MOTION in celo vlečno kljuko; vse druge različice imajo pogon na sprednji kolesi.

Foto: Volkswagen

Priključnohibridna modela omogočata velik električni doseg, tako da je lahko Tayron velik del poti v vlogi električnega avtomobila. Tayron eHybrid na dolgih razdaljah odlikujeta velik skupni doseg okrog 850 kilometrov in nizka poraba. Z baterijo kapacitete 19,7 kWh lahko voznik na elektriko prevozi tudi več kot sto kilometrov.