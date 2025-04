Pogačar po drugo zmago, van der Poel lovi rekord

"Tukaj sem zato, da zmagam," je v četrtek na novinarski konferenci pred dirko po Flandriji samozavestno poudaril slovenski kolesarski as Tadej Pogačar. Zvezdnik moštva UAE Team Emirates – XRG tako ne skriva, da bo na nedeljski 269 kilometrov dolgi preizkušnji s štartom v Bruggeu in ciljem v Oudenaardeju dirkal za zmago, svojo drugo na tem belgijskem spomeniku po letu 2023. A zmago si močno želi tudi nizozemski specialist za klasike Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck), ki pa je na Flandriji zmagal že trikrat. Dirka se bo začela ob 10. uri, v cilju kolesarje pričakujejo malo po 16. uri.

Kolesarski svet pričakuje nov spopad Tadeja Pogačarja in Mathieuja van der Poela, ki sta se pomerila že na prvem spomeniku sezone, na italijanski klasiki Milano–Sanremo. Tam je moral slovenski zvezdnik priznati premoč Nizozemcu, v zaključnem sprintu pa je bil od njega močnejši tudi Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). A Flandrija je vseeno druga zgodba, meni Pogačar.

"Dirka po Flandriji je povsem drugačna preizkušnja kot Milano–Sanremo, veliko težja. Tlakovani odseki so Mathieujev teren, tam ga je težko premagati, a v igri so še drugi kolesarji," je v četrtek razlagal 26-letni Gorenjec, ki je belgijski spomenik dobil leta 2023. A tokrat hoče zmagati v dresu svetovnega prvaka, s tem pa bi se včlanil v nadvse eliten klub.

Van der Poel v lov za rekordno četrto zmago

V 112-letni zgodovini Dirke po Flandriji je le šest kolesarjev zmagalo v majici svetovnega prvaka, Francoz Louison Bobet leta 1955, Belgijci Rik Van Looy (1962), Eddy Merckx (1975) in Tom Boonen (2006), pa Slovak Peter Sagan (2016) ter van der Poel lani. Za zadnjega je bila to tretja zmaga v karieri, s to pa si deli rekord z Belgijci Boonenom, Achielom Buyssejem, Johanom Museeuwom, Ericom Lemanom, pa Švicarjem Fabianom Cancellaro in Italijanom Fiorenzom Magnijem. S četrto zmago bi van der Poel postal absolutni rekorder Flandrije.

Mathieu van der Poel je v Oudenaardeju slavil lani v majici svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage

A Pogačar in van der Poel seveda nista edina favorita za zmago, kot tretjega najmočnejšega kandidata se izpostavlja Danca Madsa Pedersena (Lidl-Trek), po nerodnem porazu na nedavni Dirki skozi Flandrijo se bo želel odkupiti tudi vselej nevarni Belgijec Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), med favorite spada tudi njegov ameriški moštveni kolega Matteo Jorgenson, pa še en Američan, Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Eritrejec Biniam Girmay (Intermarche – Wanty) …

Na startni listi je le še en Slovenec, Matej Mohorič (Bahrain – Victorious), ki pa letos ne najde prave forme.

Vremenoslovci napovedujejo suho nedeljo v Flandriji

Kolesarje danes čaka več kot dva tisoč višinskih metrov, ki jih bodo nabrali na številnih kratkih, a strmih klancih. Na nekaterih med temi jim bo vzpon otežila še podlaga, znameniti tlakovci, ki so še posebej zahtevni ob dežju, a k sreči vremenoslovci napovedujejo suho nedeljo v Flandriji.

Foto: zajem zaslona

Prvi klanec dneva kolesarje čaka na 127. kilometru etape in to je prav najznamenitejši med njimi, Oude Kwaremont. Gre za slaba dva kilometra dolg vzpon s 4,6-odstotnim povprečnim naklonom in najstrmejšim delom, kjer naklonina doseže 11 odstotkov. Ta prinaša tudi prvega od petnajstih tlakovanih delov trase.

Naslednji vzpon je Elkenberg (1,2 km/4,8 %), sledijo Wolvenberg (0,7 km/5,6 %), Molenberg (0,4 km/6,4 %), Berendries (0,9 km/6,3 %), Valkenberg (0,6 km/7,3 %), Berg ten Houte (1,1 km/5,5 %), Nieuwe Kruisberg/Hotond (2,6 km/4,1 %), pa spet Kwaremont in takoj za njim prvič Paterberg (0,4 km/8,9 %) na 214. kilometru etape. Nato pa Koppenberg (0,6 km/8,1 %), Steebbeekdries (1 km/ 2,5 %), Taaienberg (0,6 km/6,3 %), Oude Kruisberg/Hotond (2,5 km/4,3 %), za konec hribovitega dela dirke pa še enkrat kombinacija Kwaremont–Peterberg. S tega je do cilja še 13 kilometrov ravnine.

"Veliko je možnosti in priložnosti, le zgrabiti je treba eno od njih in upati na najboljše," je na vprašanja o tem, kje vidi priložnost za napad, odgovarjal Pogačar. Upa, da mu bo na enem od številnih klancev le uspelo priti do manjše prednosti pred van der Poelom, računa pa tudi na to, da se bosta skupaj z ostrim tempom znebila morebitnih preostalih konkurentov.