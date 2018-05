V živo: koliko jih bosta danes ''pojedla" Koreja in oslabljena Avstrija?

Svetovno prvenstvo v hokeju, 3. dan

Pravkar so na delu olimpijski prvaki Rusi. Po visoki zmagi nad Francijo (7:0) novo iščejo proti Avstrijcem, ki so ostali brez težje poškodovanega branilca Stevena Stronga. V akciji so tudi svetovni podprvaki Kanadčani, ki po spodrsljaju proti ZDA prvo zmago lovijo proti debitantki na SP elite Južni Koreji.