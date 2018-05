Latvijci namučili Kanadčane, Slovenci dobili zadnjega nasprotnika

SVETOVNO PRVENSTVO V HOKEJU, 11. DAN

Na uvodnih dveh tekmah SP sta do zmag prišli Norveška in Rusija. Vikingi so s 3:0 premagali Južno Korejo in si zagotovili obstanek med elito, medtem ko se Azijci od nje poslavljajo in bodo prihodnje leto igrali v drugem razredu, v katerem bodo tudi Slovenci. Ruski hokejisti so premagali Slovake. Za prvo mesto se bo zborna komanda v torek udarila s Švedi, v drugi skupini pa bodo za vrh obračunali Američani in Finci. Zvečer je Kanada šele po podaljšku strla Latvijo in si zagotovila četrtfinale, Češka pa je tesno ugnala Avstrijo. V torek bodo razdeli še zadnji četrtfinalni vstopnici. Zanju se poteguje še pet ekip: Švica, Slovaška, Francija, Latvija in Danska.

Norvežani so s 3:0 premagali Južno Korejo in jo poslali v drugi razred svetovnega hokeja. v tem bo prihodnje leto igrala tudi Slovenija, pa Kazahstan, Belorusija, Madžarska in Litva. Foto: Reuters

Svetovno prvenstvo elitne divizije se počasi preveša v izločilne boje. Te si je že zagotovilo šest reprezentanc, še dve mesti v četrtfinalu sta odprti. Tam ne bo nobene od reprezentanc, ki sta odprli tekmovalni dan v Herningu.

Udarili sta se najskromnejši reprezentanci skupine B Norveška in Južna Koreja. Zadnja bi si obstanek zagotovila le s tremi točkami, torej zmago po rednem delu obračuna, a te ni dočakala. Skandinavci so slavili s 3:0 in Azijce poslali v drugi razred svetovnega hokeja - v divizijo I, skupino A.

V tej bodo prihodnje leto igrali tudi Slovenci, pa Belorusi, ki so tekmo pred koncem SP že izpadli, Kazahstanci, Madžari in Litovci. Za gostiteljstvo bo s Stožicami kandidirala tudi Hokejska zveza Slovenije. Kdo bo gostil SP, bo znano v petek.

Rusi so s 4:0 ugnali Slovake (dva zadetka so dosegli v prazen gol) in si zagotovili vsaj drugo mesto v skupini. Za prvega se bodo v torek udarili s Švedi. Foto: Reuters

Rusi ugnali Slovake, za prvo mesto s švedi

Popoldne sta bili na delu tudi Rusija in Slovaška. Olimpijski podprvaki so zmagali s 4:0, dva zadetka so v zadnji minuti dosegli v prazen gol, saj so Slovaki poskušali znižati brez vratarja, a se jim načrt ni izšel. Rusi se bodo v torkovem derbiju za prvo mesto skupine A udarili s še nepremaganimi Švedi. Slovakom, ki ob Švicarjih in Francozih še lahko upajo na četrtfinale, bodo nasproti stali Belorusi.

Kanadčani po podaljšku, Čehi petič zapored

Zvečer so se Kanadčani dolgo mučili z Latvijci, pri katerih je v vratih blestel Kristers Gudlevskis, in jih premagali šele v podaljšku, ko je pomembno zmago priboril kapetan Connor McDavid.

Kanadčani so Latvijo premagali šele v podaljšku in si zagotovili četrtfinale. Foto: Reuters

Tudi na drugi večerni tekmi je nasprotnika ločeval le zadetek. Čehi so peto zaporedno zmago vknjižili proti neobremenjenim Avstrijcem, ki so svoj cilj – obstanek med elito – potrdili s sobotno zmago nad Belorusijo. Čehi so vodili že s 4:1, a je končnico z dvema zadetkoma začinil Michael Raffl in postavil končnih 4:3.

Skupina A

Rusija : Slovaška 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Mamin 12., gusev 17., Šalunov 59. (EN), Mikhejev 60. (EN)



EN-zadetek v prazen gol



Češka : Avstrija 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Hyka 1., 50. (PP1), Chytil 3., Kubalik 26.; Komarek 18., M. Raffl 51., 58.

Lestvica skupine A 1. Švedska* 6 tekem - 17 točk

2. Rusija* 6 - 16

3. Češka* 7 - 15

4. Švica 6 - 9

---------------

5. Slovaška 6 - 8

6. Francija 6 - 6

7. Avstrija 7 – 4

---------------

8. Belorusija** 6 - 0



*reprezentanca je napredovala v četrtfinale

**reprezentanca je nazadovala v divizijo I, skupino A



Skupina B

Južna Koreja : Norveška 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Lindstrom 14. (PP1), Olsen 47., Holos 51. (PP1)



PP1-zadetek z igralcem več



Kanada : Latvija 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) - podaljšek

Beauvillier 3., McDavid 61.; Rubins 42.