Osramočeni Belorusi se opravičujejo: Pripravljeni smo na predsedniško kritiko

Po skoraj 15 letih izpadli iz elite

"Raven tega svetovnega prvenstva je zelo visoka, naši fantje niso bili sposobni igrati na zahtevani ravni. Cilja nismo izpolnili. Pripravljeni smo na predsedniško kritiko," je po porazu z Avstrijo , po katerem so izpadli v drugi razred svetovnega hokeja, dejal selektor Belorusije Sergej Puškov. Nekateri igralci so poudarili, da so osramočeni, da nekateri niso dali vsega od sebe in da se bo Belorusija težko vrnila v elito.

Belorusi bodo po letu 2004 spet igrali v drugem razredu svetovnega hokeja. Po neuspehu na SP so številni dali vedeti, da se je vse skupaj kuhalo že dlje časa in da v domačem hokeju stvari že več let ne delujejo, kot bi morale. Enkrat je moralo eksplodirati. Foto: Reuters

Največje razočaranje svetovnega prvenstva elitne divizije na Danskem so hokejisti Belorusije. Na odločilnem obračunu za obstanek med 16 najboljšimi reprezentancami sveta so povsem pogoreli. Če so želeli upati na obstanek, so morali v soboto premagati Avstrijo, a so bili daleč od zmage. Izgubili so z 0:4 in še pred zadnjim srečanjem s Slovaki ostali brez možnosti za obstanek.

Prvič po letu 2004 bodo spet zaigrali v drugem razredu svetovnega hokeja. Na šestih tekmah niso vzeli niti točke, dosegli le štiri zadetke, prejeli pa so jih 29. Če proti Slovakom ne bo čudeža, bodo dosegli najmanj zadetkov na SP v zgodovini. Negativni rekord sega v leto 2005, ko so zadeli devetkrat.

Niso bili na ravni elite

Tudi menjava Dava Lewisa, čigar sistem je bil preživet in preveč severnoameriški (tako so prepričani Belorusi), na SP ni pomagala. Foto: Reuters

Belorusom ni pomagala niti selektorska menjava med prvenstvom, ko je po tretjem porazu odšel Kanadčan Dave Lewis, zamenjal pa ga je pomočnik Sergej Puškov.

"Raven tega svetovnega prvenstva je zelo visoka, naši fantje niso bili sposobni igrati na zahtevani ravni. Petkova tekma s Čehi (imeli so štiri ure manj za počitek kot Avstrijci, op. a.) nas je fizično močno izčrpala, tako da proti Avstriji nismo bili dovolj hitri, sploh pa ne disciplinirani," je po bolečem porazu v pogovoru za r.sport razmišljal selektor Puškov, ki še ne ve, kakšna bo njegova prihodnost.

Leta 2021 zagotovo med elito. Prihodnjič v Sloveniji? Leta 2021 bodo kot gostitelji zagotovo spet med elito, tudi če tja ne bodo napredovali iz drugega razreda, poročajo beloruski mediji. Foto: Reuters Belorusi bodo elito prihodnje leto lovili v družbi Slovenije, Kazahstana, Madžarske, Litve in najverjetneje Južne Koreje. Za gostitelja bo s Stožicami kandidirala tudi Hokejska zveza Slovenije. Če se jim bo uspelo uvrstiti med elito, potem leta 2020 iz nje ne bodo mogli izpasti, saj leta 2021 z Latvijo gostijo SP. Tudi če jim preboj ne bi uspel, bodo 2021 zagotovo med elito, kar je za ruske medije potrdil neimenovani vir v Mednarodni hokejski zvezi (IIHF). To pomeni, da bi na SP 2020 iz drugega razreda ob Belorusih napredovala le ena reprezentanca.

Napad ni deloval, kot bi moral

Ruski trener je ob porazu izpostavil nekaj zanj dvomljivih izključitev, iz katerih so Avstrijci v drugi tretjini trikrat zadeli, in pomanjkanje časa za regeneracijo, sicer pa razloge za izpad iskal predvsem v napadu.

"Raven tega prvenstva je bila zelo visoka in naši fantje preprosto niso bili na zahtevani ravni," selektor Sergej Puškov, ki ne ve, kakšna bo njegova prihodnost. Foto: Reuters

"Na zadnjih dveh tekmah nam ni uspelo zadeti. Po odhodu Lewisa smo poskušali nekoliko okrepiti obrambo. To nam je uspelo. A naši napadalci so igrali na zelo nizko ravni. Morali bi biti odločnejši. Statistika sicer pravi, da smo imeli veliko strelov, a hokejista, ki bi znal priti skozi obrambo sam do nasprotnikovih vrat, nismo imeli. Zagotovo smo pričakovali boljše igre od Geoffa Platta in Charlesa Lingleta," je 53-letnik dal vedeti, da je več pričakoval predvsem od naturaliziranih igralcev.

Po neuspehu je Rus dodal, da so pripravljeni tudi na težke besede domačega voditelja, hokejskega zanesenjaka Aleksandra Lukašenka. "Cilja nismo uresničili. Jasno je, da kritike predsednika bodo, pripravljeni smo jih sprejeti. Težko je zdaj govoriti, kdo je kriv za vse to, a ponavljam, letošnje prvenstvo je bilo na res visoki ravni."

Tretjak: Presenetljiv izpad Predsednik ruske hokejske zveze Tretjak krivdo vidi v Lewisu. Foto: Reuters Oglasil se je tudi predsednik ruske hokejske zveze, nekdanji legendarni vratar Vladislav Tretjak in izrazil začudenje nad beloruskim izpadom. "Presenečen sem, da jim ni uspelo obstati. Če sem iskren, menim, da je to trenerjeva krivda. Še vedno igrajo v ligi KHL, imajo izkušene igralce, nato pa ne morejo premagati Avstrije … Lewis jih ni dobro pripravil, ni jih odpeljal na olimpijske igre, težko je bilo kaj popraviti za prvenstvo."

Kot da vsi ne bi razumeli, da je bila to odločilna tekma

Eden od bolj kritičnih po neuspehu je bil kapetan Aleksander Pavlovič. "Tisočkrat lahko ponoviš, kako pomembna tekma je to, a dokaz, kako resno si jo vzel, vidiš šele na ledni ploskvi. Nehvaležno je s prstom kazati na krivce. Doma imamo dovolj strokovnjakov, ki bodo povedali, kaj in kako. Menjava trenerja? Ne bi govoril o tem. Se pa opravičujem navijačem za takšno sramoto," je na to, da nekateri niso dali vsega od sebe, nakazal 29-letni napadalec.

Kapetan in še nekateri hokejisti menijo, da vsi niso dali vsega od sebe. Med igralci naj bi bila trenja, pogrešali so več od naturaliziranih hokejistov. Foto: Reuters

"To je bila naša ključna tekma, a zdelo se je, kot da vsem to sploh ni jasno. Tudi nekaterim izkušenim igralcem. Zadnja tekma rezultatsko ne bo imela pomena, a bo pokazala, kdo igra za čast, za to, kar ima na prsih, za domovino, in kdo ne," je bil oster Aleksander Kitarov. Čeprav posredno, se je zdelo, da največ kritik leti na naturalizirane hokejiste, predvsem na predstave Platta, ki je po pokopanih upih na obstanek dejal, da se bodo Belorusi izredno težko vrnili v elito.

"Vprašanj je veliko, a nihče ne ve, zakaj se je to zgodilo, nihče nima pojasnila." Foto: Reuters

"Vrnili se bomo, a osramočeni"

Po porazu se je oglasil tudi vratar Vitalij Trus, ki je pred dnevi dejal, da jim ob izpadu Lukašenko morda ne bo dovolil vrnitve v domovino. "Zadnjič sem bil preveč vznesen in sem malce pretiraval. Seveda se bomo lahko vrnili, a osramočeni. Prav nič ni šlo. Ne napad ne obramba, nič. Nato še Lewisov odhod … Vse se je nabiralo. Vprašanj je veliko, a nihče ne ve, zakaj se je to zgodilo, nihče nima pojasnila. Zadnjo tekmo bomo odigrali za grb, državo, priimek, starše."

Belorusi se bodo od elite uradno poslovili šele v torek popoldan, ko jim bodo nasproti stali Slovaki.