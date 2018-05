Finci so se poigrali s Kanadčani, Avstrijci Beloruse poslali v divizijo I

SVETOVNO PRVENSTVO V HOKEJU, 9. DAN

Branilci naslova hokejskih svetovnih prvakov Švedi so na SP na Danskem izgubili prvo točko. Tudi po tekmi s Slovaško so ostali nepremagani, a so do zmage prišli šele v podaljšku in vzeli samo dve točki. Za Slovenijo je bil zanimiv obračun med Avstrijci in Belorusi, ki so se spopadli za obstanek med elito. Zmagali so naši severni sosedje, Belorusi pa se tako prvič po letu 2004 vračajo v drugi kakovostni razred svetovnega hokeja. Za organizacijo svetovnega prvenstva divizije I naslednje leto kandidira tudi HZS. Ne s Tivolijem, kot je dolgo časa napovedovala, pač pa s Stožicami.

Avstrijci so Beloruse premagali že po rednem delu tekme in si tako že danes zagotovili obstanek med elito. Foto: Reuters

V poslastici dneva so Finci, okrepljeni z NHL-ovcem Eelijem Tolvanenom, s 5:1 povozili Kanadčane. Javorjevi listi so tako doživeli že drugi poraz na tem prvenstvu, v prvem krogu so morali priznati premoč sosedom Američanom.

Rusi (kot zadnjega so v svojo ekipo prijavili branilca Metallurga Magnitogorska Alekseja Bereglazova) so se pobrali po bolečem porazu proti Čehom in tesno, s 4:3 premagali Švicarje, ki sta jim že pomagali novi NHL okrepitvi, iz Nashvilla sta prišla branilec Roman Josi in napadalec Kevin Fiala.

Slovenci imajo novega tekmeca na SP 2019

Avstrijci so s 4:0 premagali Beloruse, ki so tako že izpadli v drugi razred svetovnega hokeja, v katerem bodo tudi prihodnje leto nastopali Slovenci. Morda bodo celo gostili SP. To bo znano v petek. Belorusi na tem prvenstvu še nimajo točke, tudi z morebitno zmago nad Slovaško v zadnjem krogu skupinskega dela pa bi ostali na zadnjem mestu skupine A, saj bi imela Avstrija točko več.

Gostitelji turnirja so predzadnjo tekmo skupinskega dela prvenstva igrali proti Južni Koreji, ki je tik pred izpadom v nižji rang tekmovanja. Večjih težav na poti k novi zmagi niso imeli, nove tri točke pa Dance ohranjajo v igri za napredovanje v četrtfinale. Korejci bi si z zmago nad Norveško v zadnjem krogu teoretično še lahko zagotovili obstanek med elito, a glede na prikazano na tem prvenstvu jih lahko naslednje leto pričakujemo v diviziji I.

Švedi oddali prvo točko

Švedi so do zdaj svojo nalogo opravili brez poraza. Ugnali so vse dozdajšnje nasprotnike. Skandinavci, ki se jim bodo pridružili trije NHL-ovci, člani Nashville Predators (napadalca Filip Forsberg in Viktor Arvidsson ter branilec Mattias Ekholm), so zgodaj popoldan po podaljšku strli odpor Slovakov.

Latvijci so do nove zmage prišli proti Nemcem in ostajajo v boju za četrtfinale.

Skupina A

Slovaška : Švedska 3:4 (1:2, 1;1, 1:0) - po podaljšku

Jurco 11., Daloga 37., Nagy 47.; Everberg 16., Nyquist 19., De La Rose 25., Zibandejad 65.



Avstrija : Belorusija 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Viveiros 5., Komarek 31., Raffl 35., Zwerger 40.



Rusija : Švica 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

Kaprizov 23., Dadonov 28., Nesterov 40., Grigorenko 57.; Untersander 27., Andrighetto 52., Haas 58.

Lestvica skupine A 1. Švedska 5 tekem - 14 točk

2. Rusija 5 - 13

3. Češka 5 - 9

4. Švica 5 - 9

---------------

5. Slovaška 5 - 8

6. Francija 5 - 6

7. Avstrija 6 – 4

---------------

8. Belorusija 6 - 0

Skupina B

Latvija : Nemčija 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Kenins 37., Galvins 41., Dzerins 48.; Kahun 49.



Danska : Južna Koreja 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Nielsen 23., Jensen 33., Hardt 57.; Kim Ki-Sung 25.



Kanada : Finska 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)

Pageau 11.; Rantanen 9., 17., Pesonen 14., Tolvanen 46., Teravainen 46.