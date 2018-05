Slovenci lahko dobijo še zadnjega nasprotnika, ZDA po šestico

SVETOVNO PRVENSTVO V HOKEJU, 10. DAN

Skupinski del svetovnega prvenstva elite se počasi bliža koncu. Nekatere čakata še dve tekmi, pred drugimi je le še ena tekma v skupini. Deseti dan odpirajo Francija in Češka ter Norveška in ZDA. Če bodo Norvežani vknjižili vsaj točko, bo že danes jasno, da so iz elite izpadli Južni Korejci. Zvečer Nemci proti Fincem, Švicarji pa proti Švedom.

Čehom gre v zadnjih dneh odlično. Premagali so Švico, kot edini na kolena spravili Rusijo in ugnali Beloruse. Foto: Reuters

Zgodaj popoldan se bosta v Köbenhavnu pomerili Francija in Češka, ki bi z zmago naredila korak proti četrtfinalu.

Ob isti uri si bosta nasproti stali še neporažena ZDA in Norveška. Če bi Skandinavcem uspelo odščipniti točko vodilnim Američanom, bi bilo že danes jasno, da so obstali in da se v divizijo I, skupino A (v tej bodo prihodnje leto igrale Slovenija, Kazahstan, Belorusija, Madžarska in Litva) seli debitantka Južna Koreja. Če bodo tekmo končali brez nove točke, pa bo o zadnjem mestu odločala medsebojna tekma med Južno Korejo in Norveško – Korejce izpada reši le zmaga po rednem delu tekme.

Finci so včeraj odpihnili Kanado. Proti Nemcem ne bi smeli imeti velikih težav. Foto: Reuters

Zvečer bodo olimpijski podprvaki Nemci, ki so na SP prišli s spremenjeno zasedbo od olimpijske, igrali s Finci, ki so se včeraj zvečer z neverjetno lahkoto poigrali s Kanado.

Takrat bo zanimivo tudi na obračunu med branilci naslova in še neporaženimi Švedi ter Švicarji, ki se borijo za četrtfinale.

Skupina A

16.15 Francija – Češka

20.15 Švica – Švedska

Lestvica skupine A 1. Švedska 5 tekem - 14 točk

2. Rusija 5 - 13

3. Češka 5 - 9

4. Švica 5 - 9

---------------

5. Slovaška 5 - 8

6. Francija 5 - 6

7. Avstrija 6 – 4

---------------

8. Belorusija 6 - 0

Skupina B

16.15 Norveška – ZDA

20.15 Nemčija – Finska