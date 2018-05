Ris navdušil Finca in se vrnil v ligo EBEL

Anže Kuralt je novi član madžarskega Fehervarja

Anže Kuralt bo v prihodnji sezoni zaigral v kakovostnejšem tekmovanju, kot ga je bil vajen v zadnjih petih sezonah, ko je igral v Franciji. Spet bo zaigral v ligi EBEL, za madžarski Fehervar. V zadnji sezoni sta zanj igrala reprezentanta Aleš Mušič in Luka Vidmar. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Večino slovenske hokejske reprezentance, ki je pred tedni neuspešno nastopala na svetovnem prvenstvu drugega razreda na Madžarskem, čaka iskanje novega delodajalca.

Tega je že našel napadalec Anže Kuralt, ki je blestel predvsem na olimpijskih igrah v Pjongčangu, kjer je odigral precej vidno vlogo – hrabro pred golom, za katerega "ima nos", in brezkompromisno v duelih – , manj uspešna je bila tako zanj kot soigralce zadnja reprezentančna akcija, ko se jim ni uspelo vrniti med elito.

Pravi bojevnik za madžarsko moštvo

Hannu Järvenpää hvali Slovenca. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Gorenjčeve igre, predvsem med tekmovanjem petih krogov, niso ostale skrite trenerju Szekesfehervarja Hannuju Järvenpääju, ki bo 26-letnika z veseljem sprejel pod svoje okrilje.

"Energetska bomba, ki je ni strah igrati. Odlično vodi plošček pri visoki hitrosti proti nasprotnikovim vratom, tako da ga ni lahko kriti. Za njim je odlična sezona, predvsem na olimpijskih igrah je igral zelo dobro. Njegov strel je odličen. Nanj gledam kot na bojevnika, pravšnjega za našo ekipo," je Kuralta pohvalil nekdanji strateg Olimpije, zdaj pa trenerski vodja madžarske ekipe v ligi EBEL.

Vesel vrnitve v EBEL

Eden od pogosto najbolj podcenjenih slovenskih reprezentantov se je v dresu z državnim grbom izkazal predvsem na olimpijskih igrah. Foto: Reuters

V tem tekmovanju je slovenski reprezentant že igral, in sicer med letoma 2010 in 2012 za HK Jesenice, zadnjič pa je na EBEL-ligaški led stopil v sezoni 2013/14, ko je tri tekme odigral za Gradec. Zdaj se po petih letih v francoski prvi ligi vrača v tekmovanje, v katerem je njegov novi klub zadnja tri leta neuspešno lovil končnico.

"Spet se je ponudila priložnost za igranje v ligi EBEL. Atmosfera dvorna mi je bila vedno všeč, dobro se spomnim, kako težko je bilo v njej igrati kot nasprotnik. Verjamem, da bomo imeli letos dobro in konkurenčno ekipo. Prvi cilj bo seveda končnica, v tej pa se lahko zgodi marsikaj. Mislim, da lahko na led prinesem pozitivno energijo," je za uradno spletno stran dejal Slovenec, ki verjame, da bo ob strelih in zadetkih pokazal svoje vrline tudi v fizični igri.

Kuralt je v zadnji sezoni igral za francoski Amiens in na 41 tekmah rednega dela prispeval 17 zadetkov in prav toliko podaj (+/- 18), v končnici pa na 12 obračunih štirikrat zadel in enkrat podal (-4).

Na olimpijskih igrah se je na štirih tekmah podpisal pod zadetek in dve podaji, na svetovnem prvenstvu pa je na petih tekmah vknjižil eno podajo.