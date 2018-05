Ne le Slovenci in Kazahstanci, v boj za SP bi šel še en kandidat

Hokejska zveza Slovenije se je po neuspelem svetovnem prvenstvu na Madžarskem, ko se risom ni uspelo vrniti v elito, podala v lov za gostiteljstvom svetovnega prvenstva drugega razreda 2019. Že kaj hitro je bilo jasno, da bodo ob Slovencih kandidirali tudi Kazahstanci. V sredo pa so željo po prireditvi SP 2019 izrazili še Litovci, čeprav vedo, da se jim želja skoraj ne more uresničiti, saj pravila niso naklonjena njihovi kandidaturi. Gostitelj bo znan v petek.

Potem ko slovenski hokejisti aprila na svetovnem prvenstvu niso izpolnili cilja (prvo ali drugo mesto) in končali kot peti, so na krovni domači organizaciji takoj napovedali kandidaturo za prireditev prihodnjega SP. Na tem bodo ob Slovencih sodelovali še Kazahstan, Madžarska (oba sta že letos igrala v tem razred), Belorusija, Južna Koreja (letos sta izpadli iz elite) in Litva (letos je napredovala iz tretjega razreda).

Na HZS so sprva kot glavnega kandidata omenjali Tivoli, a ker prenove dotrajane ljubljanske dvorane ne bo, so izbrali Stožice. Te so SP drugega razreda gostile leta 2012, ko je bilo to zadnjič v Sloveniji. Že kaj hitro po napovedani kandidaturi so v našem taboru dejali, da bo kandidiral tudi Kazahstan.

Kdo bo prihodnje leto gostil SP drugega razreda, bo znano v petek. Najresnejša kandidata sta Slovenija in Kazahstan. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Litovci bi, a ...

V sredo so željo po gostiteljstvu izrazili tudi v Litvi, ki velja za avtsajderja prihodnjega prvenstva. Litovci so bili v zadnjih letih člani tretjega razreda. Letos so v Kaunasu gostili prvenstvo divizije I, skupine B, in brez poraza napredovali v drugi razred (divizijo I, skupino A).

Zdaj si želijo v svojo deželo pripeljati novo člansko SP, in sicer bi kandidirali z dvorano Žalgiris Arena, ki sprejme do 15 tisoč gledalcev. Se pa zavedajo, da ni skoraj nič možnosti, da bi bile njihove želje uslišane. Pravila namreč narekujejo, da mora biti država dve leti zapored v istem razredu svetovnega hokeja, da lahko gosti SP. Do izjeme bi lahko prišlo, če ne bi bilo druge kandidature. A v tem primeru kandidaturi sta.

Ob članskem SP tako kandidirajo še za gostiteljstvo SP do 20 let in do 18 let (oba v diviziji II). "Tri kandidature ne pomenijo, da želimo prav vsa svetovna prvenstva. Prioriteta je člansko prvenstvo, a vemo, da je malo možnosti za to. Si pa želimo potem gostiti vsaj katerega od prvenstev nižjih selekcij," je za uradno spletno stran litovske hokejske zveze dejal njen sekretar Vaidas Budrauskas.

Kdo bo gostil SP divizije I, skupine A, bo znano v petek.