LIGA NHL, KONFERENČNI FINALE, 18. MAJ Winnipeg v Las Vegasu za izenačenje serije

Foto: Reuters

V finalu zahodne konference hokejske lige NHL četrto tekmo med Vegas Golden Knights in Winnipeg Jets gosti Las Vegas. Zlati vitezi so Jets eno zmago izmaknili v gosteh in v seriji vodijo z 2:1 v zmagah. Jim lahko kanadska ekipa vrne z enako mero?