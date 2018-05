Finale zahodne konference se začenja v Winnipegu

Liga NHL, končnica, konferenčni finale, 12. maj

Moštvi Vegas Golden Knights in Winnipeg Jest se merita v finalu zahodne konference hokejske lige NHL. Prva tekma poteka v Kanadi, saj je bil Winnipeg po rednem delu sezone višje od Vegasa in ima zato v končnici tudi prednost domačega igrišča.

Foto: Reuters

Vegas Golden Knights so v svoji krstni sezoni poskrbeli za kar nekaj rekordov. Zdaj novo poglavje pišejo v konferenčnem finalu, kjer jim nasproti stojijo Winnipeg Jets, prav tako eno najmlajših moštev sodobne NHL. Originalni Winnipeg Jets so v ligi NHL igrali od leta 1972 do 1996, nato pa se preselili v Phoenix in postali Arizona Coyotes. Današnji Jets so bili do leta 2011 Atlanta Trashers, nato je lastnik franšizo preselil v Kanado.

Vegas je hokejski klub brez zgodovine, letos prvič nastopa v ligi NHL. Do finala so Zlati vitezi izločili Los Angeles Kings (4:0 v zmagah) in San Jose Sharks (4:2), Jets pa so bili boljši od Minnesota Wild (4:1) in Nashville Predators (4:3).

V finalu vzhodne konference Washington Capitals že vodijo z 1:0 v zmagah proti Tampi.