Izjemna zgodba, ki se zgodi na 50 let: pred enim letom še niso obstajali, zdaj v finalu NHL!

Hokejisti novinca v ligi NHL Vegas Golden Knights so si z zmago (2:1) na gostovanju pri Winnipeg Jets priborili nastop v velikem finalu najkakovostnejše hokejske lige na svetu (v seriji so zmagali s 4:1) in postali prvaki zahodne konference. Zlati vitezi so postali tretji novinci v zgodovini s tem podvigom. V premierni NHL sezoni sta se do finala prebila še Toronto Arenas (1918) in St. Louis Blues (1968) – Toronto je šel vse do konca in postal prvak.

Vegas se je na teren Winnipega, ki je serijo zaradi boljšega izhodišča po rednem delu začel doma, odpravil z vodstvom s 3:1 v zmagah in izkoristil že prvi zaključni plošček. Mladi Alex Tuch, ki igra šele prvo polno sezono v ligi NHL, je že v šesti minuti zadel za vodstvo Vegasa, a so se domači še pred iztekom tretjine vrnili z zadetkom Josha Morrisseyja. Izkušeni napadalec Ryan Reaves je v 34. minuti priigral novo vodstvo gostom, pri katerem je ostalo vse do konca srečanja.

Vratar Connor Hellebuyck je športno segel v roke Fleuryja, enemu ključnih igralcev Vegasa. Bo prekaljeni vratarski maček osvojil tretji zaporedni, skupno pa četrti Stanleyjev pokal? Foto: Reuters

Domači so se na vse pretege trudili izenačiti, a jim enega od ključnih jezičkov na tehtnici Vegasa, vratarja Marca-Andrea Fleuryja ni uspelo več premagati.

Še lani član Pittsburgha, ki lovi tretji zaporedni Stanleyjev pokal, skupno pa četrti (vse tri je vknjižil s pingvini), je zaustavil 31 strelov in tudi tokrat izdatno pomagal k velikemu slavju ob uvrstitvi v zadnjo fazo tekmovanja. Fleury je vsakič, ko je nastopil v finalu, postal prvak lige NHL.

Lovorika že v vitrini Branilec Deryk Engelland ob lovoriki Vegasa. Foto: Reuters Vegas je s prebojem v veliki finale postal tudi prvak zahodne konference in si prislužil lovoriko Clarence S. Campbell Bowl. Vitezom jo je predal namestnik komisarja lige Bill Daly. Viva Las Vegas 🙌🤩 pic.twitter.com/lZErAh2sIT — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) May 20, 2018

V finale NHL z le tremi porazi v končnici Hokejisti novinca v najmočnejšem klubskem hokejskem tekmovanju na svetu, ki pred enim letom sploh še ni imel ekipe (poleti jo je zbral z vseh vetrov), se ne ustavljajo. Potem ko so redni del sezone končali na tretjem mestu zahodne konference in prvem pacifiške divizije ter napredovali v končnico, postavljajo mejnike. Vegas Golden Knights se je prvi seriji izločilnih bojev udaril z Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja in ga odpravil s 4:0 v zmagah. Rewrite the history books.



The @GoldenKnights are off to the #StanleyCup Final. pic.twitter.com/sajVdQQ01E — NHL (@NHL) May 20, 2018 V konferenčnem polfinalu mu je nato nasproti stal še en kalifornijski tekmec, in sicer San Jose Sharks. Zlati vitezi so jih izločili s 4:2 v zmagah in se uvrstili v tretji, predzadnji krog končnice. V tem je bila njihova žrtev Winnipeg Jets, kanadsko moštvo na kolena spravili s 4:1 v seriji in si v svoji prvi sezoni NHL priigrali finale. Izjemno zgodbo pišejo hokejisti iz Las Vegasa. V finalu se bodo pomerili z zmagovalcem med Tampo in Washingtonom. Po petih tekmah s 3:2 v seriji vodi Tampa. Foto: Getty Images V zadnjo bitko za Stanleyjev pokal vstopajo z zgolj tremi porazi v končnici. Njihov nasprotnik bo zmagovalec serije med Tampa Bay Lightning in Washington Capitals. Po petih tekmah ekipa s Floride vodi s 3:2 v zmagah in jo od finala loči le zmaga.

Zgodi se na 50 let Zlati vitezi so postali tretji novinci v zgodovini, ki so se v premierni NHL sezoni prebili do finala. Prednjimi je to uspelo Toronto Arenas (1918) in St. Louis Blues (1968) – Toronto je šel vse do konca in postal prvak. Zanimivo, novincem je uspevalo na vsakih 50 let. Bo Vegas po sto letih drugi novinec z glavno nagrado?

Šele trteji novinec v zgodovini, ki se je v premierni sezoni prebil do finala NHL. Foto: Reuters

Verjeli eden v drugega

"Verjeli smo eden v drugega in vase. Prav vsak član ekipe, je prispeval svoj del k temu uspehu," zadovoljstva ni skrival napadalec James Neal.

"Ne ubadam se s tem, kdo bo naš nasprotnik. Želim le uživati v trenutku, v tem, kar je ta ekipa že dosegla. V finalu smo! Odlično. Enkrat sem že bil v tem položaju (leta 1998 s Washington Capitals, ki jih je premagal Detroit), tokrat si želim zmagati," se je smejalo generalnemu direktorju Georgeu McPheeju.