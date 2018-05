Ponedeljek je in čas je za Izbor z družabnih omrežij. Tokratno česanje po nogometnih vsebinah, ki so v prejšnjem tednu zaokrožile po spletu, mineva v znamenju treh legendarnih nogometašev, ki so se poslovili od svojih ljubljenih klubov, katerih barve so branili res dolgo časa. Andresa Inieste, Gianluigija Buffona in Fernanda Torresa. V njem pa se je v družbi Cristiana Ronalda znašel tudi slovenski košarkarski čudežni deček Luka Dončić. Zakaj?

Ronaldo lahko poskrbi, da bo Dončić del novega mejnika

Evropski prvak s Slovenijo in član prve peterke EuroBasketa. Evropski klubski prvak z Realom in ob tem MVP zaključnega turnirja, MVP celotne sezone, statistično najboljši igralec sezone, član prve peterke in prejemnik priznanja za najboljšega mladega igralca evrolige. Vse to so mejniki, ki jih je postavil komaj 19-letni Luka Dončić, potem ko je s košarkarsko ekipo Reala v nedeljo zvečer v finalu evrolige odpravil Fenerbahče.

Zdaj so na potezi nogometaši Reala na čelu s portugalskim super zvezdnikom Cristianom Ronaldom. V soboto jih čaka finale lige prvakov v Kijevu, kjer se bodo proti Liverpoolu udarili za tretji evropski naslov v nizu in četrtega v zadnjih petih sezonah.

Če jim bo uspelo, se bo prvič v zgodovini kluba zgodilo, da bosta istega leta na vrhu Evrope stala tako nogometni kot košarkarski del enega največjih športnih klubov Reala. Zanimivo, že kar trikrat se je zgodilo, da sta bila oba v finalih najmočnejših evropskih klubskih tekmovanj. Leta 1962 sta izgubila oba, leta 1964 so košarkarji zmagali, nogometaši pa izgubili, medtem ko je bilo nazadnje, leta 2014, obratno.

Dončić, ki je seveda navijač Ronalda in smo ga nekajkrat že lahko ujeli v družbi najbolj priljubljenega športnika na svetu, je sicer pogosto na tribunah Santiaga Bernabea, nogometnega štadiona Reala, in bo za svoje nogometne kolege prav gotovo pesti stiskal tudi tokrat.

Ob tem velja omeniti tudi to, da tako Dončić kot Ronaldo na dresu Reala nosita številko 7.

Luka Dončić v družbi Cristiana Ronalda:

Makan bersama spesial Natal | Pepe, Cristiano Ronaldo dan Luka Doncic. #HalaMadrid pic.twitter.com/5B7vkjOD0M — UCL#12🏆 | LIGA#33🏆 (@FaktaRMCF) December 19, 2015

Cristiano Ronaldo & Marcelo with Real Madrid basketball player, Luka Doncic. #HalaMadrid pic.twitter.com/uKAbYW9zUH — TheCristianoFan (@TheCristianoFan) December 18, 2015

Navijači Barce so v solzah še zadnjič zaploskali svojemu velikanu

V nedeljo je Barcelona v nepomembni tekmi zadnjega kroga španskega prvenstva premagala Real Sociedad pred domačimi navijači, a veliko bolj kot končni rezultat je bil na Camp Nouu v središču pozornosti Andres Iniesta.

Legendarni 34-letni vezist, ki je za Barcelono odigral kar 674 tekem (na večni lestvici je več nastopov, 767, zbral le Xavi Hernandez), je že pred časom napovedal, da po koncu sezone zapušča Katalonce. Njihov član je bil od 12. leta starosti, ko se je priključil tamkajšnji nogometni šoli, iz Barcelone pa odhaja po kar 32 lovorikah, ki ji je z njo osvojil. Štirikrat je bil s Katalonci tudi evropski prvak, predvsem pa bil eden njenih najboljših igralcev.

Na igrišču je bil do 82. minute, ko so navijači na tribunah Camp Noua vstali na noge in, nekateri tudi v solzah, še zadnjič zaploskali enemu izmed svojih najbolj priljubljenih nogometnih sinov.

A legend departs and his legacy begins#infinit8iniesta pic.twitter.com/AEpefaJQVv — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 20, 2018

👏👏 They have lifted the league trophy and the Copa del Rey, now it's time for @andresiniesta8 #InfinitIniesta pic.twitter.com/VIaikXR3SH — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 20, 2018

🙌 The most emotional video of the night 😭#infinit8iniesta pic.twitter.com/4uW6WtpQRH — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 21, 2018

V Torinu so jokali za legendarnim vratarjem

V soboto so se od legende poslovili tudi v Italiji. V Torinu, kjer je Juventus, ki si je nov naslov italijanskega prvaka zagotovil že pred časom, v zadnji tekmi državnega prvenstva gostil Hellas Verono in jo premagal z 2:1. Tekma ne bi bila nič posebnega, če ne bi bila zadnja legendarnega italijanskega vratarja Gianluigija Buffona v majici Juventusa.

Rekorder po številu nastopov v italijanski reprezentanci je bil na igrišču do 63. minute, potem pa je v Torinu sledil svečan trenutek. Štiridesetletni vratar, ki se je zaradi svojega obnašanja in seveda tudi številnih obramb, prikupil navijačev povsod po svetu, je navijačem Juventusa še zadnjič pomahal v slovo in zapustil Juventus.

Odšel je po 11 naslovih italijanskega državnega prvaka, s štirimi pokalnimi naslovi in petimi italijanskimi superpokali v 655 nastopih, ki jih je zbral med letoma 2018 in 2001. Takrat je za rekordnih 52 milijonov evrov prišel iz Parme. Ta se je ravno prejšnji konec tedna po dolgem času vrnila v prvo italijansko ligo, tako da nogometni romantiki sanjajo o tem, da bi spet oblekel njen dres (nogomet bo namreč še igral), čeprav je verjetno bolj realen scenarij tisti, po katerem bi odšel v kakega izmed boljših tujih klubov. Nekateri zelo pomembni mediji so pisali, da je blizu PSG, s katerim si želi priti do prve lovorike evropskega prvaka, ki je v Torinu kljub vsem uspehom ni osvojil.

Veličastno slovo legende pred Oblakovimi očmi

Nedelja je bila v Španiji poseben dan tudi zaradi Fernanda Torresa. Na štadionu Wanda Metropolitano, kjer je Jan Oblak potrdil tretjo nagrado za vratarja z najmanj prejetimi zadetki v ligi zamora, se je od navijačev Atletica na sicer nepomembni tekmi zadnjega prvenstvenega kroga proti Eibarju poslovil njihov dolgoletni ljubljenec. In to na kakšen način! Zabil je oba gola za remi z 2:2.

To sta bila njegova 128. in 129. gol v majici Atletica, ki jo je v dveh obdobjih nosil med letoma 1995 in 2007, potem pa še med letoma 2015 do letos. Danes 34-letni napadalec otroškega izraza na obrazu je eden izmed najbolj priljubljenih nogometašev v klubu, v katerega se je vrnil po osmih letih pri Liverpoolu, Chelseaju in Milanu. Da je res tako, potrjuje tudi nedeljski dan, ki je v Madridu minil povsem v znamenju njegovega slovesa, v kar se lahko prepričate tudi v spodnjih posnetkih.

🏧 What a gesture from Fernando @Torres' teammates. This will always be your family, 'Nando. 😉#DeNiñoALeyenda pic.twitter.com/nf97NXxhLx — Atlético de Madrid (@atletienglish) May 20, 2018

🔴⚪🔴 The red and white family paying tribute to Fernando @Torres#DeNiñoALeyenda pic.twitter.com/aoeDRycvhA — Atlético de Madrid (@atletienglish) May 20, 2018

Je to najbolj čudna enajstmetrovka v zgodovini nogometa?

V nedeljskem finalu play-offa za uvrstitev v prvo francosko ligo med domačim Ajacciom in Le Havrejem se je zgodilo nekaj, zaradi česar danes o tej tekmi govori cel svet. Po rednem delu tekme je bil izid 1:1 in tekma je šla v podaljške, v katerih je v 111. minuti Le Havre prišel do vodstva z 2:1 in to na način, kot ga v nogometu ne vidimo vsak dan, če smo sploh kdaj že ga.

Napadalec Lyona, ki je v Le Havre posojen, Jean-Philippe Mateta, ki je za goste dosegel že prvi gol na tekmi, je imel na voljo enajstmetrovko, ki jo je gostom sodnik Frank Schneider prisodil nekaj minut pred tem.

Le Havre je namreč napadal, pri tem pa po mnenju nogometašev Ajaccia naredil prekršek v napadu. Kljub temu, da sodnik prekrška ni označil, so gostje zapravili priložnost, a takrat se je prava drama šele začela. Po protestu domačega nogometaša Matieuja Coutadeurja, ki se je jezil na sodnika in ga ob tem tudi odrinil, je namreč sodnik Schneider poskrbel za potezo, kot je v nogometu še nismo videli. Pokazal je na enajstmetrovko.

Domačini so se stežka sprijaznili s to odločitvijo, a je nekako šlo, ko pa je Mateta z enajstih metrov zabil gol za vodstvo gostov z 2:1 in ob tem veselo proslavljal zadetek, so živci popustili. Prišlo je do prerivanja, po katerem je sodnik Schneider pokazal kar štiri rdeče kartone. Po dva na vsaki strani.

Zanimivo, Ajaccio je pozneje v 125. minuti ob izteku podaljškov zadel za izenačenje na 2:2 in izsilil enajstmetrovke, po teh pa prišel do zmage in se veselil napredovanja v play-off tekmi proti 18. uvrščenemu klubu prve francoske lige Toulousu, ki ga čakata v sredo in nedeljo. Na koncu je le zmagala pravica, bi lahko zapisali ob tem.

Kaj se je dogajalo?

Proslava Crvene zvezde bi se skoraj spremenila v tragedijo

Crvena zvezda je v soboto v zadnjem krogu srbske lige s 5:1 premagala Vojvodino, a ta tekma ni odločala o ničemer. Rdeče-beli so si namreč nov naslov, že v 28. v zgodovini kluba, če upoštevamo tudi nekdanjo skupno državo, zagotovili že pred časom. Ob koncu so si pred največjim tekmecem Partizanom nabrali kar 17 točk prednosti.

Po tej tekmi so na ulicah Beograda nogometaši Crvene zvezde, tako kot je to v navadi tudi drugod po svetu, z avtobusom z odprtim krovom zaokrožili po mestu in skupaj z navijači proslavili uspeh. Na ulice je prišlo na tisoče pristašev nekdanjega evropskega prvaka, manjkalo pa ni niti pirotehnike. Ob nepazljivosti – organizatorji za zdaj še ne vedo, kaj natanko se je zgodilo – je zagorel tudi avtobus in pogorel do tal. Nogometaši in osebje so se morali reševati, a k sreči na koncu ni bilo nič hujšega, čeprav verjetno ni manjkalo veliko in velika proslava bi se lahko končala s tragedijo.

Brazilski vratar je kar med tekmo pogledal na mobitel

Na tekmi brazilske prve lige med Atleticom Paranaensejem in Atleticom Mineirom so kamere ujele zanimiv kader. Vratar prvega Aderbar Santos je namreč kar med tekmo pogledal na svoj mobilni telefon in s tem pošteno nasmejal začudeno nogometno občinstvo.

Ali je preverjal sporočila, neodgovorjene klice, rezultate z drugih tekem ali kaj drugega, ni znano, je pa jasno, da nenavadna poteza njegovi ekipi ni prinesla sreče. Atletico Paranaense je izgubil z 1:2.

David Beckham je na kraljevi poroki zasenčil prav vse

Med več kot 600 gosti na sobotni kraljevi poroki med britanskim princem Harryjem in Američanko Meghan Markle, med katerimi seveda ni manjkalo pomembnežev z vsega sveta, je bil tudi nekdanji nogometaš in kapetan angleške reprezentance David Beckham.

Danes 43-letni nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda, Real Madrida, Milana in še nekaterih klubov je še vedno v dobri formi in tudi danes velja za modno ikono, ki navduši, kjerkoli se pojavi. Tudi v soboto je bilo tako. S svojo ženo, pevko Victorio Beckham, je plenil pozornost, po mnenju mnogih pa tako izstopal, da je na spektakularni poroki zasenčil prav vse. Tudi mladoporočenca, pravijo nekateri.

Foto: Reuters Foto: Reuters

72-letnik, ki navdušuje z nogometno žogo

Iz Grčije prihajajo posnetki 72-letnega gospoda Sotirisa Avjerinopulusa, ki je že na prvi pogled videti veliko mlajši, kot v resnici je, ko ima v nogah še nogometno žogo, pa je pogled v njegovo osebno izkaznico malodane šokanten. Kdo bi si mislil, da je se je tale možakar rodil le eno leto po koncu druge svetovne vojne.

V Arsenal prihaja tale lepotica?

Arsene Wenger se je poslovil od klopi Arsenala, kdo ga bo nasledil, pa še ni znano. Prvi favorit naj bi bil kar nekdanji nogometaš Londončanov, ki je trenutno član trenerskega štaba Josepa Guardiole pri Manchester Cityju Mikel Arteta, ki še nima trenerskih izkušenj.

Pri 36 letih pri marsikom zbuja dvome, ali je pravi za zahtevno delo, se je pa našlo kar nekaj takšnih, ki navijajo, da bi prišel. Predvsem zaradi njegove lepe žene Lorene Bernal, nekdanje miss Španije, ki je ta naziv dobila leta 1998. Danes, 20 let pozneje, je še vedno videti spektakularno.

Tole je Lorena Bernal:

