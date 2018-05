Izbor z družabnih omrežij

Ganljivi potezi trenerja Arsenala, s katerima je za slovo navdušil svet

Arsene Wenger, ki se po koncu sezone po kar 22 letih poslavlja od klopi Arsenala, je v nedeljo še zadnjič vodil Londončane na domačem štadionu Emirates. Pred tekmo z Burnleyjem, ki jo je Arsenal dobil s 5:0, je bilo seveda vse v znamenju francoskega trenerja, ki ga bodo navijači topničarji pomnili še dolgo.

Marsikomu pa se je 68-letni trener prikupil tudi z vedenjem na svoji poslovilni tekmi. Najprej s tem, ker je na tribunah osrečil mladega dečka. Ta je v prvi vrsti v rokah držal napis, na katerem je legendarnega Wengerja prosil za kravato, kar je opazil tudi Francoz, stopil do njega, si odvezal kravato in z njo osrečil mladega navijača.

Takole si je Arsene Wenger slekel kravato in jo podaril mlademu navijaču:

What a lovely moment. Can I have your tie, monsieur Wenger? pic.twitter.com/90uXhqq5cp — Jamie (@WeHaveHenrikh) May 7, 2018

Francoz pa ni navdušil samo s tem, ampak tudi z besedami, ki jih je izrekel ob svojem poslovilnem govoru, pred katerim so mu nogometaši Arsenala in Burnleyja pripravili tisto, kar smo pozneje pogrešali na večernem el clasicu med Barcelono in Real Madridom – špalir.

"Najprej bi rad Alexu Fergusonu zaželel, da čim prej ozdravi. Še prejšnji teden sva bila skupaj, zato sem bil zelo pretresen. Verjamem, da bo njegov močan in optimističen značaj poskrbel, da bo tudi iz te bitke prišel kot zmagovalec," je Wenger začel svoj poslovilni govor in v ospredje postavil dolgoletnega trenerja Manchester Uniteda sira Alexa Fergusona, ki je prejšnji teden zaradi možganskih krvavitev pristal v bolnišnici, in tudi s tem navdušil ves nogometni svet.

Poslovilni govor:

A wondeful gesture from Arsene Wenger to begin his goodbye speech by wishing Sir Alex Ferguson well. #MerciArsené #mufc [Sky] https://t.co/uyn8JxMVC9 — United Xtra (@utdxtra) May 6, 2018

Wenger je od Arsenala sicer prejel tudi posebno darilo. Zlati pokal za sezono 2003/04, v kateri je Arsenal do prvenstvene lovorike kot edini do zdaj popeljal, ne da bi izgubil eno samcato tekmo.

Ob zadnjem prihodu na štadion Emirates je prejel zlati pokal:

The boss is presented with our Invincibles' golden Premier League trophy



Watch his speech LIVE 👉 https://t.co/4KJlfLdIj1#MerciArsène pic.twitter.com/gQ4enNnluC — Arsenal FC (@Arsenal) May 6, 2018

Družina nesrečnega nogometaša Fiorentine se je zahvalila navijačem

Družina nesrečnega nogometaša Fiorentine, čigar nenadna smrt je šokirala pred dvema mesecema, Davideja Astorija, se je ta teden oglasila in se nogometnemu svetu, predvsem pa navijačem na Apeninskem polotoku, zahvalila za podporo in ljubezen, ki so jo izkazali v najtežjih dneh. To so Astorijevi naredili tako, da so zahvalo objavili v vseh večjih italijanskih časopisih.

"Hvala vam iz srca. Na preprost, a zelo poseben način. Tak, kot je bil Davide. Zato vam, tako kot bi naredil Astori, z nasmehom na ustih vsem želimo reči hvala," piše v oglasu, ki je ganil marsikoga.

Astorijevo številko 13, ki jo je ta nosil na dresu Fiorentine, so v italijanskem prvoligašu iz Firenc upokojili, na njegovem pogrebu 8. marca pa se je zbralo več tisoč navijačev z vseh vetrov. Pri Fiorentini so prav tako najavili, da bodo pomožno igrišče poimenovali po nesrečnem branilcu, ki je umrl v 32. letu starosti.

Zahvala v priznanem italijanskem športnem časopisu La Gazzetta dello Sport:

Zagrabil jo je za zadnjico, ona pa ga je udarila z mikrofonom

Ko se je športna novinarka mehiške televizijske hiše Fox Sports Mexico Maria Fernanda Mora pred štadionom Guadalajare v živo javljala v studio, so jo obkolili navijači lokalne ekipe, ki so bili po zmagi nad Torontom prešerno razpoloženi.

Eden izmed njih je ob tem prestopil meje dovoljenega in jo prijel za zadnjico, a verjetno tega, kar se je zgodilo, ni pričakoval. Lepa novinarka se je obrnila in ga udarila z mikrofonom.

Po tem incidentu, ki je hitro zakrožil po spletu, se je javila z izjavo za javnost in zapisala, da ostrega odziva ne obžaluje. "Ženske ob spolnem nadlegovanju ne smemo biti tiho," je med drugim zapisala.

Kaj se je zgodilo?

Nora nogometna zabava, na kateri je sodeloval Slovenec

Nürnberg, katerega član je tudi dolgoletni slovenski reprezentant Mišo Brečko, je v nedeljo v drugi nemški ligi z 2:0 premagal Sandhausen v gosteh in si krog pred koncem sezone zagotovil vrnitev v elitni nemški nogometni razred.

Takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu je na tisoče navijačev Nürnberga pravcato veselico pripravilo že v Sandhausnu, še bolj veselo pa je bilo, ko so nogometaši z avtobusom pripotovali domov.

Kako dolgo je veseljačenje trajalo, ni znano. Jasno je le eno. Brečko in soigralci se v ponedeljek niso zbudili prav zgodaj …

Veselica navijačev takoj po koncu tekme:

Sprejem navijače v Nürnbergu:

Takole noro je, ko zavore popustijo Oblakovemu trenerju

Jan Oblak in soigralci pri Atleticu Madridu so se v četrtek po zmagi nad londonskim Arsenalom uvrstili v veliki finale lige Europa, v katerem bodo naslednji teden v Lyonu na tekmi proti Marseillu napadali novo evropsko lovoriko.

Oglejte si, kako čustveno je vse skupaj na tribunah uspeh doživel trener Atletica Diego Simeone, ki si je moral zaradi kazni tekmo ogledati s tribun. Argentincu so po zadnjem sodnikovem žvižgu povsem popustile zavore, novega podviga pa so se razveselili tudi številni navijači na štadionu Wanda Metropolitano v Madridu. Poslušajte in glejte, kako noro je, ko se iz ust na deset tisoče privržencev Atletica zaslišijo navijaške pesmi.

Takole je navijanje vodil trener Diego Simeone:

Aquí se demuesta claramente lo que representa el orgullo por un equipo... #Simeone cantando el himno del #Atleti #Aupa pic.twitter.com/EElt0X6knA — José Orozco Rojano (@joserojano) May 4, 2018

Veselje trenerja Atletica takoj po koncu tekme:

Diego Simeone, who was suspended for this game, might be the craziest person in sports pic.twitter.com/3sitzSNNQZ — Patrick Daugherty (@RotoPat) May 3, 2018

Tudi zaradi tega ga imajo navijači Atletica tako zelo radi:

You can take Diego Simeone away from the touchline, but you cannot take the touchline energy away from Diego Simeone (via @FabrizioRomano)pic.twitter.com/lajrxxf4hn — Planet Fútbol (@si_soccer) May 3, 2018

Takole pa je rajanje navijačev posnel hrvaški nogometaš Šime Vrsaljko:

Gracias a todos 💪❤️ pic.twitter.com/i1WkuFjyEa — Šime Vrsaljko (@Vrsaljko) May 3, 2018

Kdo je pravi Mo Salah? Egipčan je spoznal svojega dvojnika.

Egipčan Mohamed Salah je glavni junak Liverpoola in tudi egipčanske nogometne reprezentance. Liverpool je popeljal do finala lige prvakov, medtem ko je Egiptu prinesel nastop na poletnem svetovnem prvenstvu.

Napadalec, ki v tej sezoni navdušuje nogometni svet, pa ima v rodnem Egiptu prav posebnega navijača, ki mu je na las podoben. Zdaj ga je spoznal. Oglejte si video in verjetno boste težko ugotovili, kdo je pravi Mo Salah. Tako zelo sta si podobna …

Mohamed Salah je spoznal svojega dvojnika:

Mohamed Salah, meet... Mohamed Salah 🤝



The Liverpool and Egypt star brings joy to people even when he's not around pic.twitter.com/8VTmNz9eyp — Goal (@goal) May 3, 2018

Ko dekle misli, da ti lahko zlomi srce …

Navijači Arsenala so prejšnji teden doživeli novo razočaranje, ki jih v tem klubu v zadnjih letih res ne manjka. Izpadli so v polfinalu lige Europa in se poslovili od sanj o evropski lovoriki. Šal na njihov račun ni manjkalo, tole pa je ena izmed njih.

"Ko dekle misli, da ti lahko zlomi srce, ampak si navijač Arsenala …" je zapisal Mike Sanz, eden izmed bolj vplivnih nogometnih uporabnikov Twitterja, čigar šaljiv zapis je delilo več kot tisoč nogometnih navdušencev.

No, pošalil se je tudi iz samega sebe. Tudi on je namreč velik navijač Arsenala …

When your girl thinks she can break your heart but you're an Arsenal fan.. pic.twitter.com/M5FQkIF5Lh — Mike Sanz (@mikesanz19) May 3, 2018

Marseille in njegova domiselna najava velikega finala

Še malo lige Europa. Tole je domiseln tvit, s katerim so takoj po uvrstitvi v finale lige Europa po drami na povratni tekmi proti Red Bull Salzburgu navdušili pri Marseillu.

Ta sloviti francoski klub, ki je v kvalifikacijah za ligo Europa izločil Domžale, je napredoval, potem ko je na povratni tekmi zapravil prednost 2:0 in v Avstriji do gola za poraz z 1:2 in pot v finale prišel šele v podaljških …

Super Mario in pot v finale lige Europa:

Rendez-vous en finale 😍🏆 pic.twitter.com/iBZ0PSWfWB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 3, 2018

Hrvat je v Rimu navdušil s plesom v garderobi

Vračamo se v ligo prvakov. Liverpool je prejšnji teden v Rimu s tisoči navijačev, ki so pripotovali v Italijo, proslavljal uvrstitev v finale, zelo veselo pa je bilo po tekmi tudi v garderobi velikana z Anfielda.

Med najbolj razpoloženimi je bil Hrvat Dejan Lovren, ki ga je med rajanjem v garderobi Olimpijskega štadiona v Rimu posnel brazilski soigralec Firmino. Poglejte, kaj je počel izkušeni branilec ….

Kako je poplesaval Dejan Lovren:

Dejan Lovren is absolutely loving life after qualifying for the Champions League final...😂😭



(🎥IG/roberto_firmino) pic.twitter.com/3ommoAz51a — FTS Football (@FromTStands) May 2, 2018

Kapetan Reala je z mikrofonom v rokah prepeval navijaške pesmi

Za konec pa ... Še malo lige prvakov. Real Madrid se je prek Bayerna Münchna prejšnji teden še tretjič v nizu in četrtič v zadnjih petih letih uvrstil v finale najmočnejše evropske nogometne lige. Do velikega podviga je ekipi Zinedina Zidana precej pomagal tudi kapetan Sergio Ramos, ki spada med najbolj srčne nogometaše kraljevega kluba.

Dobro je zapisan tudi pri navijačih, po zadnji potezi po povratni tekmi proti Bayernu (Real je v Münchnu zmagal z 2:1, doma pa remiziral z 2:2) na štadionu Santiago Bernabeu pa se jim je zagotovo še nekoliko prikupil. Po koncu tekme, ko so bile tribune skoraj že prazne, je pred sektorjem najzvestejših navijačev v roke vzel mikrofon in skupaj z njimi prepeval navijaške pesmi.

Takole je z navijači prepeval Sergio Ramos:

Sergio Ramos joining in with the @RealMadrid fans after last night's Champions League Semi-final win 😂👏 pic.twitter.com/NzLhA9RNYP — Dugout (@Dugout) May 2, 2018

