Mnogi so prepričani, da lepšega zadetka ne bomo več videli #video

Na tekmi nizozemskega prvenstva smo bili priča smešni situaciji. Na obračunu med Vitessejem in Twentejem, na katerem je blestel tudi slovenski napadalec Tim Matavž (dva zadetka), je sodnik po nežnem trku z igralcem padel kot pokošen. To so videli tudi nogometaši in vezist Vitesseja Navarone Foor mu je komično pokazal rumeni karton.

Delivec pravice je vse skupaj sprejel z nasmeškom, nasmejali pa so se tudi nogometaši. A tako je, če ne smejo tega početi sami, zakaj bi sodnik?

BEST @eredivisie MOMENT OF THE SEASON. The player gave the referee a yellow card for diving 😂😂 #VITTWE @MijnVitesse @fctwente pic.twitter.com/0lntBtmNkz

Navijač brazilskega Flamenga je svojo ljubezen do kluba pokazal na način, ki ga do zdaj še ni nihče. Na zgornji del telesa si je vtetoviral dres kluba.

"Ljudje me sprašujejo, ali se mi je zmešalo, a to sem naredil povsem zavestno. Neizmerno ga imam rad in do konca življenja bo na mojem telesu," je za VICE povedal Jose Mauricio dos Anjos, ki je za velikanski tatu porabil skoraj 90 ur na več kot 30 srečanjih s tetovatorjem. Zgornje vprašanje je resnično na mestu.

Damn, now that's some serious fan loyalty! RT "Brazilian football fan gets entire club shirt tattooed onto his body: https://t.co/kEZsBjyD6x via @MailSport "

Crvena zvezda si je pretekli konec tedna zagotovila že 28. naslov srbskih prvakov. Nove lovorike se je razveselila tudi legenda kluba, sloviti Dušan Savić - Dule, ki je za Beograjčane dosegel 149 zadetkov.

Oče Vujadina Savića, zdajšnjega odličnega branilca Crvene zvezde, je po zmagi nad Napredakom z 2:0 pristal v bazenu in z baklami v rokah plesal v ritmu Zvezdinih navijaških napevov.

Zlatan Ibrahimović je nogometaš, ki daje vtis, da je sam sebi dovolj. Velikokrat je to le maska, saj gre po pričanju mnogih za velikega šaljivca, a ko Šved sreča idola, se tudi njemu zašibijo kolena in postane ponižen kot mali otrok.

Čeprav sta se Ibra in Ronaldo srečala že večkrat, se je Brazilec pred dnevi mudil pri ekipi LA Galaxy, sprejel pa ga je ravno zdaj največji zvezdnik ekipe Ibrahimović.

Po nekaj besedah ga je odpeljal pokazat tudi soigralcem, Ronaldo pa jim je na koncu zaželel tudi srečo pred nadaljevanjem sezone.

Zlatan Ibrahimovic met his idol #Ronaldo who wished him good luck in the playoffs. pic.twitter.com/Pxvc8FZUrj

"We should play together man… too much kilos!” Ronaldo meets Zlatan Ibrahimovic... pic.twitter.com/MDEfCyfCEP

Mnogi menijo, da smo že dobili zmagovalca nagrade za najlepši zadetek v koledarskem letu 2018. Ugotovitev ni daleč od resnice, saj je zadetek avstralskega najstnika Rileyja McGreeja resnično nekaj neverjetnega. Na polfinalni tekmi avstralskega prvenstva med Newcastle Jets in Melbourne City je s peto prek svoje glave žogo neubranljivo spravil v nasprotnikovo mrežo.

"Zagotovo za tak zadetek potrebuješ tudi nekaj sreče. Bil sem v gibanju naprej in poskušal sem, kot pač sem. Žoga je šla v gol in presečen sem," McGree priznava, da vse skupaj ni bilo načrtovano, a to ne zmanjšuje lepote zadetka.

One of the greatest goals you'll ever see from @NewcastleJetsFC midfielder Riley McGree 😱😱😱 pic.twitter.com/eZvoDdV6aX

Potem ko je Arsene Wenger pred dnevi – zdaj je tudi jasno, da nikakor ne prostovoljno – oznanil, da po 22 letih zapušča klop Arsenala, je prejel že nešteto zahval in lepih želja za prihodnost. Za eno najlepših je poskrbel Manchester United, ki je Francozu za zasluge za delo pri Arsenalu podaril simboličen spominek.

Tega mu je ob velikem aplavzu navijačev Uniteda – skoraj večjem, kot so mu ga po oznanitvi namenili domači, Arsenalovi navijači – podaril kar legendarni sir Alex Ferguson, desnico pa mu je stisnil tudi zdajšnji trener rdečih vragov Jose Mourinho.

Vidno ganjeni Francoz se je po derbiju, ki ga je z 2:1 dobil United, dotaknil tudi geste Uniteda: "Še nikoli pred tekmo nisem dobil nagrade. To je bila res lepa poteza Uniteda."

"Vesel sem, da smo kot klub pokazali Wengerju toliko spoštovanja. Klubu sem dejal, da mu mora spominek izročiti sir Alex, saj je bil on njegov res pravi tekmec. Upam, da se bom z njim še kdaj pomeril," pa je čustven začetek derbija videl Mourinho.

WATCH: Rivals for 22 years, friends in the end 👊



Manchester United presented Arsene Wenger with a special award on his last trip to Old Trafford as Arsenal's manager. pic.twitter.com/R5duKQk3O5 — Sky Sports PL (@SkySportsPL) April 29, 2018

Arsene Wenger lost his last game at Old Trafford to Jose Mourinho in Fergie time. You can't even script this... pic.twitter.com/FpCZEdixy0 — ARYAN (@theunitedmanc) April 29, 2018