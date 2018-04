Nogometni svet se norčuje iz bodoče žene princa Harryja

Izbor z družabnih omrežij

Gianluigi Buffon je tudi tokrat dokazal, kako velik je

Res je, da je po zadnjem velikem razočaranju po povratni tekmi četrtfinala lige prvakov proti Realu v Madridu na račun angleškega sodnika Michaela Oliverja izgovoril nekaj neprimernih besed, a Gianluigi Buffon je v nedeljo zvečer spet dokazal, da je velik gospod.

Po porazu proti Napoliju v italijanskem prvenstvu z 0:1, po katerem ima Juventus štiri kroge pred koncem le še točko prednosti pred Neapeljčani in neprimerno zahtevnejši spored do konca sezone, je legendarni italijanski vratar kljub grenkemu porazu in velikemu razočaranju odšel do vsakega od nasprotnikovih nogometašev in jim čestital. S tem je seveda spet poskrbel za navdušenje med milijoni nogometnih navdušencev po vsem svetu.

Look at this class from Buffon...goes over to every single Napoli player to congratulate them #Respect



📽️ @NicolaFregapic.twitter.com/TmuNdZM6II — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) April 22, 2018

Trener Napolija je pred derbijem poskrbel za incident

Trener Napolija je pred nedeljskim derbijem v Torinu poskrbel za manjši škandal. Ko se je njegova ekipa z avtobusom pripeljala pred štadion Juventusa, je njegovim navijačem namreč pokazal srednji prst. Po veliki zmagi z 1:0 se Maurizio Sarri seveda ni mogel izogniti vprašanj o tem incidentu, katerega video in fotografija sta hitro zaokrožila po spletu.

"Odzval sem se na žaljivke manjše skupine navijačev, ki je pljuvala na naš avtobus in nas žalila, ker smo Neapeljčani. Nikoli ne bi poskrbel za gesto proti nikomur samo zato, ker je navijač Juventusa. Velika večina navijačev Juventusa je sijajnih. V našem hotelu je bil eden tak, z njim sem se pogovarjal in se dobro nasmejal. Z navijači Juventusa nimam nobenih težav," se je branil 59-letni italijanski trener.

Sredinec Maurizia Sarrija za navijače Juventusa:

Sarri makes his feelings towards Juventus fans known as the Napoli bus pulls into the Allianz Stadium



#JuveNapoli #JuventusNapoli pic.twitter.com/4ajuk2KXe8 — ForzaItalianFootball (@SerieAFFC) April 22, 2018

Vsi so mislili, da se bodo stepli, potem pa …

V Italiji je bilo pretekli konec tedna vse v znamenju derbija med Juventusom in Napolijem v Torinu, tudi v Evropi pomembnejše tekme v najmočnejših nogometnih ligah ni bilo, zato ne čudi, da tudi tokratni dogodek prihaja iz dogajanja okoli velikega italijanskega derbija. Ta je pošteno zapletel boj za naslov prvaka na Apeninskem polotoku.

Pred tekmo so se na eni izmed ulic znašli navijači Juventusa in Napolija, ki niso ravno prijateljski. Ob ogledu posnetka, ki se je znašel na spletu, so vsi mislili, da si bosta skupini skočili v lase in da bodo videli pretep. Toda potem se je zgodilo veliko presenečenje. Oglejte si ga v videoposnetku …

Srečanje navijačev Juventusa in Napolija na ulicah:

Trije Madžari, ki so nasmejali svet

Na tekmi druge madžarske lige med ekipama Gyori ETO in Nyiregyhasa Spartacus se je v 85. minuti zgodila komična situacija, ko so pri napadu domačega Gyorija v kazenskem prostoru gostov padli kar trije branilci naenkrat in obležali na tleh. Res veliko naključje, da so se vsi trije poškodovali naenkrat. Da ni šlo za simuliranje, je jasno. Gostje so namreč zaostajali z 0:1 in s tem rezultatom na koncu tudi izgubili.

Zlatan Ibrahimović: SP brez mene ni SP. Zagotovo bom v Rusiji!

Odkar je okrepil Los Angeles Galaxy, je Zlatan Ibrahimović hitro navdušil ZDA, kjer ima že množice navijačev. Da je zelo priljubljen, potrjuje tudi vabilo, ki ga je prejel prejšnji teden. V svoji večkrat nagrajeni oddaji Jimmy Kimmel Live! ga je gostil eden izmed najbolj priljubljenih ameriških televizijskih voditeljev Jimmy Kimmel.

Šved, ki ga je občinstvo navdušeno pozdravilo, je tudi v njegovi oddaji odgovarjal v svojem slogu in bil zelo samozavesten. Celo tako zelo, da je zasenčil vedno pikrega voditelja. Ta ga je povprašal tudi o tem, ali ga bomo na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji videli igrati v dresu švedske reprezentance. "Svetovno prvenstvo brez mene ni svetovno prvenstvo. V Rusijo bom zagotovo odšel!" je odgovoril Ibrahimović in v dobro voljo spravil številne navijače po vsem svetu.

Toda 36-letni veteran je takoj za tem priznal, da ne ve, v kakšni opremi bo v Rusijo odšel, z nogometnimi čevlji v torbi ali ne, in s tem odločitev, ki bega številne, predvsem švedske nogometne navdušence, pustil viseti v zraku.

S 62 goli rekorder Švedske po številu golov je zadnjo tekmo v izbrani vrsti odigral na evropskem prvenstvu pred dvema letoma, a so se v zadnjem času pojavila namigovanja, da se utegne na letošnjem svetovnem prvenstvu vrniti v reprezentančni dres.

Inter se je odločil za nevsakdanjo potezo in dvignil prah

Da so družabna omrežja vse pomembnejši dejavnik v nogometnem svetu tako za klube kot tudi za posamezne nogometaše, je jasno že dolgo časa. Tega se dobro zavedajo tudi pri Interju našega Samirja Handanovića, pri katerem so se sredi tedna na tekmi italijanskega prvenstva proti Cagliariju odločili za prav posebno potezo, ki je v nogometnem svetu dvignila precej prahu.

Na tej tekmi namreč na hrbtnih dresih nogometašev Interja niso bili izpisani njihovi priimki, kot je v navadi že desetletja, ampak uporabniška imena njihovih profilov na Instragramu. Odzivi navijačev so bili zelo mešani, je pa to Interju na igrišču očitno prineslo srečo. Zmagal je s 4:0.

📲 | It's #InterSocialNight today at San Siro!



The changing room has been set up with some special shirts...🔝#InterCagliari #ForzaInter pic.twitter.com/MVJjYa7n2e — Inter (@Inter_en) 17 April 2018

Spektakularen avtogol, ki tokrat prihaja iz Anglije

Iz angleške četrte lige prihaja posnetek spektakularnega avtogola, ki so ga videli navijači na tekmi med domačim Notts Countyjem in Yeovil Townom. V 54. minuti je svojo mrežo nespretno zatresel branilec gostov Thomas James in poskrbel, da je zanj slišal marsikdo, ki sicer o dogajanju na štadionu v Nottinghamu ne bi imel pojma.

Takrat je zadel za 2:0, na koncu je Notts County tudi z njegovo pomočjo zmagal s 4:1. Oglejte si mojstrovino, ki je uspela temu 22-letnemu Valižanu.

Nogometni svet se norčuje iz bodoče žene princa Harryja

Velika Britanija je v pričakovanju poroke princa Harryja, mlajšega sina valižanskega princa Charlesa in njegove prve žene Diane Spencer. 33-letnik naj bi maja letos skočil v zakonski stan z Meghan Markle, s katero se je zaročil lani.

Na spletu se je zdaj pojavila serija fotografij in fotomontaž, ki namigujejo, da je ta 36-letna ameriška igralka zelo podobna nekdanjemu zvezdniku Liverpoola, Brazilcu Philippu Coutinhu, ki je letos pozimi za kar 120 milijonov evrov prestopil v Barcelono. Pa mu je res? Presodite sami.

You can't unsee this 😂 pic.twitter.com/qExGQ7nw9d — EPL Bible (@EPLBible) 16 April 2018

Neverjetno, kaj je zgrešil napadalec Köbenhavna

Selimo se na Dansko. Prejšnji teden je Köbenhavn, donedavni klub slovenskega reprezentanta Benjamina Verbiča, v prvi danski ligi gostil Aab in vodil z 2:1. Napadal je za tretji gol, ki bi rešil vprašanje o zmagovalcu, in imel izjemno priložnost, iz katere je bilo lažje zadeti kot zgrešiti.

Toda prav to, da je zgrešil, se je zgodilo Federicu Santanderju. Paragvajski napadalec, ki je v tej sezoni do zdaj dosegel devet prvenstvenih golov, je zgrešil praktično nemogoče, a se lahko tolažil vsaj s tem, da se izid do konca tekme ni spremenil in je Köbenhavn osvojil vse tri točke.

Legendarni Ćiro Blažević je preklinjal sredi televizijskega intervjuja

V nedeljo je bil na hrvaškem veliki derbi tamkajšnjega nogometa, v Splitu sta se udarila Hajduk in Dinamo. Zagrebčani so zmagali z 2:1 in praktično že odločili hrvaško prvenstvo. Derbi so na eni izmed hrvaških televizij spremljali v družbi legendarnega nekdanjega hrvaškega selektorja in nekoč trenerja obeh hrvaških nogometnih velikanov Ćira Blaževića.

Danes 83-letni hrvaški trener je po koncu tekme v televizijskem intervjuju, ki je šel v eter v živo, komentiral dogajanje na štadionu Poljud, med intervjujem pa ga je zmotil telefon, ki mu je zazvonil v žepu. Blažević je zaplet komentiral v svojem slogu in začel preklinjati. Za mnoge prostaško obnašanje, za druge pa simpatično dejanje, ki smo ga od trenerja, ki je Hrvaško na svetovnem prvenstvu 1998 popeljal do bronaste medalje, tako ali tako vajeni … Kakorkoli že, s Ćirom ni nikoli dolgčas.