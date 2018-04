Poskušal je biti Ronaldo in si zlomil nogo #video

Izbor z družabnih omrežij

Ko so izvedeli, da so prvaki, so zavzeli ulice! No, ja …

Manchester City je v nedeljo še petič postal angleški prvak. To se je zgodilo, ko je Manchester United izgubil proti WBA in vsesplošno slavje na modri strani Manchestra se je začelo. Navijači sinjemodrih so zavzeli ulice in … Čakajte, kaj pa govorimo, to bi se zgodilo, če bi klub imel navijače, pri Cityju je stvar malce drugačna.

Po nedeljskih posnetkih okoli Etihada sodeč, se večina požvižga, kaj so dosegli Josep Guardiola in njegova četa. O čem govorimo, si poglejte sami. Če smo prav prešteli, se je zbralo točno sedem navijačev, od tega so bili trije otroci.

WATCH: Fans flock to the Etihad as #ManchesterCity win the league pic.twitter.com/yAoaDky2is — Key 103 News (@KEY103NEWS) April 15, 2018

Za še več smeha je poskrbel klub sam. Že pred časom so namreč posneli reklami video, ki je čakal na izstrelitev, ko bodo tudi uradno postali angleški prvaki. A tudi ta jim ni ravno uspel. Ljudje se od smeha valjajo po tleh, saj vse skupaj poteka ob spremljavi otroške pesmice "Če si srečen, zdaj z dlanjo udari ob dlan …"

Smešno ali ne, dejstvo je, da ima City nafto in s tem tudi denar, konkurenca pa bo imela iz leta v leta manj možnosti, da se jim približa. Guardiola ne bo prenehal zapravljati, to je pač dejstvo.

Ker mu niso šteli zadetka, se je pritožil

V zadnjem tednu so družabna omrežja polnile šale na račun zvezdnika Tottenhama in angleške reprezentance Harryja Kana. Ko mu uradne osebe premier lige niso pripisale zadetka proti Stoke Cityju, se je Tottenham, zagotovo na njegovo pobudo, uradno pritožil.

Vse skupaj je sprožilo val posmeha tako nogometnih privržencev kot tudi drugih nogometašev in klubov. Zakaj? Ker v resnici zadetka sploh ni dosegel Kane, pač pa Christian Eriksen. Anglež ima v boju za najboljšega strelca v premier ligi že pet zadetkov zaostanka za vodilnim Mohamedom Salahom, zato želi zlato kopačko osvojiti na tak način.

Zadetek in pol. Se je žoge sploh dotaknil?:

This was the goal Harry Kane claim it belongs to him. So footballers can score a goal with personal space?

pic.twitter.com/opEXMT5q1J" — Chico ◀══ ⓞ (@leopeace2002) April 11, 2018 Shameless Harry Kane at it again trying to claim another eriksen goal 🤦🏾♂️ pic.twitter.com/Cf4H6vXfyv — 🦍 (@Nobehavi0ur) April 14, 2018

Potem pa tole … Prvi se je oglasil ravno Liverpoolov Salah:

Wooooooow really ? — Mohamed Salah (@22mosalah) April 11, 2018

Oglasila se je tudi Roma, nekdanja ekipa Salaha:

Roma are supporting their former player Mohamed #Salah in the race for Premier League top-scorer posting a video mocking Tottenham Hotspur’s Harry #Kane. pic.twitter.com/OTUjn92yjT — KING SALAH (@LfcNo10) April 13, 2018

In drugi …

Kot strela z jasnega ...

Večkrat smo že videli, da se je naprava za zalivanje igrišča vključila tudi med tekmo, a da bi se zgodilo to, kar se je zgodilo podmladku ekipe Colchester, pa še ne.

Selekcija do 11 let je prišla na veliki štadion kluba pozdravit gledalce, ko jih je kar naenkrat zadel močen curek vode in jih malodane razmetal po zelenici. Verjamemo, da so jih vsi odnesli brez poškodb, pa tudi da si bodo obisk štadiona, kjer igrajo njihovi idoli, zapomnili za vse življenje.

When a sprinkler attacks Colchester U11’s... pic.twitter.com/k5Tv69tGDQ — Photos of Football (@photosofootball) April 16, 2018

"Leteči" penis na beograjskem derbiju

Sobotni beograjski derbi ponovno ni minil brez navijaških izgredov. Zvezdini navijači so v drugem polčasu k VIP-loži, kjer je bila tudi delegacija Partizana, prinesli skupek balonov v obliki penisa. Namenjen je bil podpredsedniku črno-belih Vladimirju Vuletiću, ki ga sploh ni bilo na derbiju. Navijači so ob tem večkrat zavpili tudi besede, ki jih ne bomo prevajali.

Derbi je po več prekinitvah zaradi izgredov navijačev pripadel Zvezdi (2:1), ki je zdaj še bližje novemu naslovu srbskega prvaka.

Je sploh mogoče, da je zgodba resnična?

Moški in nogomet sta nekaj, kar je težko ločiti. Dekleta so zaradi tega velikokrat slabe volje, a zgodba iz Srbije, ki se širi po družabnih omrežjih, meji na znanstveno fantastiko.

Srbija se je po dolgem času uvrstila na veliko tekmovanje, zato v Rusiji poleti ne bo manjkalo srbskih navijačev. Tja je želel tudi neimenovani navijač, ki je že kupil vozovnico za obračun s Kostariko, a kmalu ugotovil, da ne bo mogel iti.

Razlog? Revež je pozabil, da se bo takrat poročil. Sliši se kot dobra šala, a njegov dober prijatelj že išče morebitnega kupca vstopnic. Mirjana pa se bo, kot vse kaže, 17. junija vendarle poročila. Da je vse skupaj izpadlo še bolj resnično, je prijatelj omenil tudi nevestino ime in cerkev, v kateri se bosta vzela.

Se tako ravna z zvezdnikom svetovnega formata?

"Če zadenem zmagoviti zadetek za zmago nad Arsenalom, lahko počnem, kar hočem," si je po velikem zmagoslavju Newcastla najbrž mislil Matt Ritchie. Da je tako, kaže tudi navihana poteza mladega Angleža, saj je že stegnil roke proti napadalcu Arsenala Pierre-Emericku Aubameyangu, nato pa jih umaknil in se obrnil k soigralcu.

Gabonec je pobalinski potezi namenil čuden pogled in odvihral stran, Ritchie pa je pozdravil svoje navdušene navijače.

Matt Ritchie leaves Pierre-Emerick Aubameyang hanging after yesterday's game 😂



Aubameyang must of felt embarrassed 😅



🎥 @SoccerAM



pic.twitter.com/hXdOLkTQj1 — Team FA (@TeamFA) April 16, 2018

Neymarju ni bilo do slavja in druženja

Brazilski superzezdnik Neymar še vedno okreva po težji poškodbi stopala, zaradi katere je moral tudi na operacijo. Čeprav ne manjka več veliko do popolnega okrevanja, Brazilec niti pomislil ni, da bi se v nedeljo odpeljal v Pariz in s soigralci slavil nov naslov francoskega prvaka. Po izpadu iz lige prvakov je Neymar izgubil vso voljo do igranja v ekipi, ki je poleti zanj odštela rekordnih 220 milijonov evrov.

Da je stvar še bolj bizarna, je doma v Braziliji raje igral poker in počival, kot da bi se poveselil s soigralci.

Nah Neymar is taking the fucking piss lmfaooooooo they just won the league and he's playing poker online pic.twitter.com/oqrqm2r6ip — Flaquito (@FlacoRMCF) April 15, 2018

Ko ti srce pade v hlače

Iz tretje ruske lige prihaja nevsakdanji posnetek. Ekipa Angusht iz Nazrana je pripravila presenečenje. Žogo za obračun z Mašukom je prinesel kar orjaški medved. Čeprav je bil dresiran, je sodnik v strahu pristopil do njega in mu vzel okroglo usnje. Kako tudi ne, bi si vi upali vzeti igračo tako zveri?

Gledalci so po uspešni izročitvi zaploskali, za njimi pa je ponovil tudi prikupni medved.

А говорят в ПФЛ скучно pic.twitter.com/k5yR9PqVJq — Второй Дивизион (@2liga__) April 15, 2018

Zaspal je kar med tekmo

Ravno na tekmi, ki je Cityju prinesla nov naslov, so se navijači Manchester United od dolgčasa zabavali po svoje. Eden od navijačev je celo zadremal in bil kmalu glavna atrakcija v gledališču sanj. Nihče ni več gledal tekme, vsi so le fotografirali "zvezdico zaspanko" in se iz nje tudi malce ponorčevali.

Spet so se ponorčevali iz nogometnega palčka

Lorenzo Insigne je eden najboljših italijanskih nogometašev, o tem ni dvoma. Čeprav meri le 163 centimetrov, je prava nočna mora za vse branilce na Apeninskem polotoku. Da bi ga bilo dobro malce sprovocirati, so pred nedeljskim derbijem na San Siru ocenili tudi pri AC Milanu, ki so mu za prihod na igrišče namenili najvišji maskoti (fantje, ki nogometaše pospremijo na igrišče, op. p.). Njegova mimika na obrazu je povedala vse, bilo mu je kar malce nerodno, ob tem pa je iskal krivca, ki mu je to zakuhal.

Da vse skupaj ni naključje, dokazujejo tudi pretekle tekme. Nogometni palček kot po pravilu dobi najvišjega fanta. Nemalokrat se sploh ne ve, kdo je nogometaš in kdo maskota.

Pretekle tekme:

Whoever is in charge of organizing Italy’s mascots is definitely taking the piss out of Insigne 😂 pic.twitter.com/Bm4TVxBfzL — MG (@BulletHeaderEN) March 23, 2018 In yesterday's Torino v Napoli game Insigne (5'3) was paired up with the tallest mascot.



😂😂😂 pic.twitter.com/qgmZgKhCYN — Footy Accumulators (@FootyAccums) May 15, 2017

Ganjeni španski zvezdnik srečen kot še nikoli

Manchester City je, kot že rečeno, po darilu mestnih tekmecev postal angleški prvak. To je bil že tretji za zvezdnika sinjemodrih Davida Silvo, za katerim je težko leto. Pred novim letom se je njemu in njegovi ženi prehitro rodil sinček in se nekaj časa celo boril za življenje. Silva je zaradi tega izpustil tudi nekaj tekem, saj je psihološko povsem na tleh, ves čas pa je ob strani stal tudi svoji ženi.

Zdaj je z malim junakom vse bolje in je zunaj smrtne nevarnosti. "To je moj tretji naslov. A ta je res nekaj posebnega. Hvala vsem, ki ste me podpirali v tem težkem letu," je zapisal 32-letni Španec in priložil fotografijo z nasmejanim sinkom.

Argentinski novinar jo je še dobro odnesel

Dokaz, da stavki, kot je Tega ne poskušajte doma, niso sami sebi namen, je argentinski novinar Manuel Sanchez. Potem ko je Cristiano Ronaldo Juventusu zabil zadetek s škarjicami, je Portugalčevo prvino poskušal ponoviti tudi Argentinec, a vse skupaj se ni končalo, kot je mislil, da se bo.

Po pristanku mu je tako močno zavilo nogo, da je moral pomoč poiskati v bolnišnici. Po rentgenskem slikanju so ugotovili, da si je nesrečnik zlomil nogo. Lahko rečemo, bolje noga kot vrat, dobro pa je, da tega nikoli več ne bo poskušal. Da, vsaka šola nekaj stane.