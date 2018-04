Izbor z družabnih omrežij

Veliki Gianluigi Buffon je z darilom navdušil Gorana Dragića

Nov dokaz, kako zelo cenjen je v svetu športa najboljši slovenski košarkar, veteran lige NBA, ki v najmočnejši košarkarski ligi na svetu navdušuje že vrsto let. Gorana Dragića očitno zelo ceni tudi eden izmed najboljših nogometnih vratarjev vseh časov. Gianluigi Buffon, rekorder po številu nastopov v dresu Italije, s katero je leta 2006 postal svetovni prvak, ki že 17 let neprekinjeno brani za torinski Juventus.

Legendarni vratar, ki pri 40 letih še brani, je namreč zvezdniku Miami Heat na Florido iz Torina poslal prav posebno darilo. Svoj podpisani dres s številko 1. Dragića je očitno zelo razveselil. Kapetan zlate slovenske reprezentance z lanskoletnega evropskega prvenstva je namreč na družabnih omrežij z veseljem delil fotografijo, na kateri ponosno pozira z najnovejšim darilom, ki je priletelo iz Evrope.

Akcija navijačev Eintrachta Frankfurta, ki je navdušila

"Skupne barve Frankfurta" se glasi moto kampanje, s katerim so navijači nemškega prvoligaša Eintrachta Frankfurta tretjič po letih 1992 in 2008 na nedeljski prvenstveni tekmi proti Hoffenheimu opozarjali na to, da pri njih rasna, spolna ali kakršnakoli drugačna nestrpnost ni domača.

V akciji, v kateri so sodelovale vse navijaške skupine iz Frankfurta, so želeli sporočiti jasno idejo o tem, da so pri njih dobrodošli vsi, ki navijajo za Eintracht, ne glede na to, kdo so, od kod prihajajo in katerega spola so. "Pri nas so dobrodošli vsi," sporočajo navijači Eintrachta, ki mu gre pod vodstvom hrvaškega trenerja Nika Kovača, pod vodstvom katerega v tej sezoni blestijo predvsem mladi Srb Luka Jović, Francoz Sebastien Haller in izkušeni ganski zvezdnik Kevin Prince Boateng, odlično.

Trenutno je na četrtem mestu, ki ob koncu sezone prinaša pot v ligo prvakov.

Proti Hoffenheimu je Eintracht v nedeljo v neposrednem obračunu za najmočnejšo evropsko ligo remiziral z 1:1.

Great anti-racism initiative from #Eintracht Frankfurt (both on and off the pitch): “United colors of Frankfurt - Eintracht thrives on diversity.” #sgetsg #sge pic.twitter.com/rc9IXBatwL — Zach (@fussballerisch) April 8, 2018

Gol leta Cristiana Ronalda: kakršen oče, takšen sin

Gol Cristiana Ronalda na prvi tekmi četrtfinala proti Juventusu (3:0) v ligi prvakov, ki ga je portugalski zvezdnik Reala dosegel s "škarjicami", bo v nogometnem svetu odmeval še dolgo časa. Da zna zadevati na tako atraktiven način, je Ronaldo potrdil tudi na enem izmed zadnjih treningov pred nedeljskim madridskim derbijem.

Pred tekmo proti Janu Oblaku, ki se je potem končala z 1:1, petkratni najboljši nogometaš leta na svetu pa je še na deseti tekmi v nizu zadel, je namreč Ronaldu uspel zelo podoben zadetek.

Da ima "škarjice" v krvi, pa je že pred časom potrdil tudi njegov sin. Cristiano Ronaldo mlajši je namreč že večkrat zadel na podoben način. Kamere posnemanja slovitega očeta sicer niso ujele na kakšni izmed tekem, je pa Ronaldu mlajšemu to uspelo na ogrevanju pred tekmo Reala in PSG pred nekaj tedni v ligi prvakov. Kot sin najboljšega strelca v zgodovini Reala ima seveda ta privilegij, da lahko pred prvim sodnikovim žvižgom tu in tam stopi na zelenico kultnega Santiaga Bernabea.

Res je, Ronaldo mlajši ni zadel tako atraktivno, kot je to uspelo njegovemu očetu, a ima zagotovo še dovolj časa, da izpili svoje znanje. Star je šele sedem let.

Gol Cristiana Ronalda mlajšega:

Gol Cristiana Ronalda na treningu pred madridskim derbijem:

Poteza, s katero je legendarni Ferguson navdušil navijače Man Utd

Nekdanji trener Manchester Uniteda Alex Ferguson, ki je na klopi rdečih vragov sedel kar 27 let in v tem času z njimi osvojil kar 37 lovorik (tudi dva evropska naslova in kar 13 naslovov angleškega prvaka), je še vedno pogosto gost tekem svojega ljubljenega kluba.

Zraven je bil tudi v soboto, na velikem manchestrskem derbiju. Ko je Ilkay Gündogan Manchester City popeljal v vodstvo z 2:0, so televizijske kamere v kader ujele tudi 76-letnega Škota. To je bil posnetek, ki je navdušil navijače Manchester Uniteda.

Ne zaradi tega, ker je bil izraz na obrazu Fergusona bolj kisel, saj seveda ni bil zadovoljen, ker je njegovemu klubu kazalo slabo, ampak zaradi podrobnosti, ki so jo navijači hitro opazili. Na udobnem sedežu, na katerem je bil nastanjen na štadionu Manchester Cityja, je namreč prekril logotip velikega tekmeca Manchester Uniteda. Očitno je rivalstvo tudi zdaj, ko je v pokoju, tako veliko, da si sedenja ob vidnem znaku Manchester Cityja legendarni Škot ne dovoli niti danes. Da bi bilo za navijače z Old Trafforda vse skupaj še slajše, so poskrbeli nogometaši na igrišču, ki so do konca tekme prišli do velikega preobrata in zmagali s 3:2.

Zaradi tega gola v 93. minuti je slika iz Sarajeva obšla ves svet

V prvi bosanski nogometni premier ligi je vodilni Željezničar v soboto gostil Široki Brijeg in bil vse do konca tekme v zaostanku z 0:1, potem pa se je zgodilo nekaj, česar zagotovo še niste videli. Eden od najbolj norih golov v zgodovini tamkajšnje nogometne lige, prav gotovo.

V 93. minuti je namreč domači vratar Vedran Kjosevski globoko na svoji polovici udaril po žogi in jo poslal pred gol gostov. Tam njenega leta ni najbolje ocenil gostujoči vratar, žoga ga je preskočila, končala v mreži in Sarajevčanom prinesla pomembno točko v boju za naslov, predvsem pa poskrbela, da je posnetek s te tekme zakrožil po vsem svetu. Poglejte, zakaj.

Tekma v Srbiji je bila prekinjena zaradi kače

Nogometne tekme so po svetu že prekinili, ko je na igrišče zašel kakšen štirinožec, da pa bi jo prekinili zaradi tega, zaradi česar so jo na tekmi med Ozrenom in Mineralom v tretji srbski ligi, še nismo slišali.

Nogometaše obeh ekip je namreč med igranjem nogometa zmotila kača, ki se je priplazila na igrišče. Nekaj časa so potrebovali, da so jo odstranili, potem pa se je tekma nadaljevala.

Na igrišču se sicer ni dogajalo prav veliko, tekma se je končala brez zadetkov. O tem, ali je bil omenjeni plazilec zaradi vdora na igrišče kaznovan s prepovedjo približevanja štadiona v Sokobanju, pa ne poročajo.

Antoine Griezmann navdušil s proslavljanjem zadetka

Za izenačenje na nedeljskem velikem madridskem derbiju med Realom in Atleticom na Santiagu Bernabeu je po vodstvu domačih poskrbel kdo drug kot največji zvezdnik Atletica Antoine Griezmann, ki je znan po zanimivi proslavi zadetkov.

Razočaral ni niti tokrat. Pomemben zadetek, ki je Atleticu prinesel točko (1:1), je proslavil v slogu videoigrice Fortnite, ki je predvsem v Franciji, od koder prihaja Griezmann, zelo priljubljena.

Ni skrivnost, zakaj se je odločil za tak način proslave novega zadetka, že 25. za Atletico v tej sezoni. Zaradi tega, ker s svojim sinom Theom v prostem času igrata prav to igrico. No, se je pa francoski zvezdnik ob tem spomnil tudi na hčerko Mio, ki je ravno na dan madridskega derbija praznovala drugi rojstni dan, in ji z napisom na majici, ki jo je nosil pod dresom, zaželel vse najboljše.

Proslavljanje gola Antoina Griezmanna:

Izsek iz igrice Fortnite:

No, you take the L. #Fortnite



Credit : Reddit u/Tomahawk4433 pic.twitter.com/u5jrCSNtQt — Fortnite Battle Royale - FortniteInsider.com (@Fortnite_BR) March 31, 2018

Majica, s katero je hčerki voščil vse najboljše za rojstni dan:

¡EL MEJOR REGALO DE CUMPLEAÑOS!



EL GRINGUITO marcó un gol muy especial en el Santiago Bernabéu, lo celebró con baile del Fortnite y se lo dedicó a su pequeña hija Mía, quien cumplió 2 añitos de edad. ANTOINE GRIEZMANN EN MODO PAPÁ. 🇫🇷 pic.twitter.com/MrjgcgQQzs — EmpelotadosMx (@Empelotados_) April 9, 2018

Anže Kopitar je Zlatanu Ibrahimoviću pokazal, kdo je kralj

Ne samo košarkar Dragić, v tokratnem izboru dogodkov iz nogometnega sveta se je pojavil tudi najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar. Za to je poskrbel Zlatan Ibrahimović, tudi večkrat samooklicani kralj. Eden izmed najboljših evropskih napadalcev vseh časov, ki se je pred kratkim preselil v ZDA, k Los Angeles Galaxyju, se je odločil, da obišče hokejiste iz tega kalifornijskega mesta.

Med njimi seveda glavno vlogo igra prav Kopitar, ki v tej sezoni blesti in je najbolj zaslužen za to, da so se Kralji uvrstili v končnico, v kateri so skupaj s slovenskim zvezdnikom sicer že dvakrat šli do konca. Morda se to zgodi tudi letos, sploh zdaj, ko je jasno, da zanje navija tudi eden izmed največjih nogometnih zvezdnikov na svetu.

Ibrahimović se je tako spoznal s Kopitarjem in preostalimi hokejisti Los Angeles Kings, si pred eno izmed njihovih tekem z njimi tudi podajal nogometno žogo in si jih potem ogledal s tribun. Njegov obisk je seveda vzbudil precej pozornosti, nastala pa je tudi skupna fotografija, na kateri hokejisti Los Angelesa skupaj z njim pozirajo fotografom.

Zanimivo, na fotografiji je tudi samo ena nogometna žoga. Pristala pa je v rokah Kopitarja. "Kopitar je Ibrahimoviću pokazal, kdo je pravi kralj," so ob tem zapisali nekateri.

Oh no big deal... just Zlatan Ibrahimović playing soccer with the LA Kings ⚽️🦁 pic.twitter.com/JwBTJVXwBI — LA Kings (@LAKings) April 6, 2018

Kako je Zlatan Ibrahimović igral nogomet s hokejisti Los Angeles Kings:

Cristiano Ronaldo iz druge bosanske lige

Le dan za tem, ko je Cristiano Ronaldo navdušil z golom s ''škarjicami'' na tekmi lige prvakov med Juventusom in Realom v ligi prvakov, je za podoben gol poskrbel še veliko manj znani Antonio Vidović, ki je v drugi bosanski ligi zabil edini gol na tekmi med Olimpionikom iz Sarajeva in njegovim Metalleghe-BSI iz Jajca. Poglejte, kaj je uspelo temu 28-letnemu napadalcu.

Japonec, ki je zaljubljen v splitskega nogometnega velikana

Hajduk iz Splita, čeprav je danes daleč od stare slave, še vedno velja za enega od najbolj priljubljenih nogometnih klubov z ozemlja nekdanje skupne države, ki ima veliko navijačev tudi v tujini. Očitno tudi nekaj tisoč kilometrov stran. Na spletu se je namreč pojavil videoposnetek Japonca Akihisa Wada, ki mu za tekme splitskega prvoligaša, ta je trenutno na drugem mestu prvenstvene lestvice na Hrvaškem, za katerega se poteguje z Rijeko Matjaža Keka, ni težko pripotovati z Japonske.

Pa ne samo to, simpatični Japonec se je zavoljo Hajduka naučil govoriti hrvaško in prepevati navijaške pesmi. V Hajduk se je Wada sicer zaljubil, ko je obiskal Split, Hajduk pa je ravno takrat praznoval 100-letnico kluba in poskrbel, da je bilo v Dalmaciji v tistih dneh zelo pestro. Tako zelo pestro, da se je Japonec takoj zagrel za ta sloviti splitski klub.

Spoznajte Akihisa Wada:

Kako je bilo ob proslavi stoletnice Hajduka: