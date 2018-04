Nora eksplozija slovenskih zadetkov, Kek dopolnil zbirko #video

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Matjaž Kek na Hrvaškem po zmagi nad Dinamom še vztraja v boju za naslov, Miha Zajc si je z Empolijem zagotovil vrnitev v serie A, kjer sta se med strelce vpisala Josip Iličić in Jasmin Kurtić. Tim Matavž na Nizozemskem in Saša Aleksander Živec sta na Poljskem dosegla po dva zadetka, v Italiji so v polno zadeli še Leo Štulac, Siniša Andjelković in Jure Balkovec, na Slovaškem Andraž Šporar, na Madžarskem Miha Blažič, na Poljskem Goran Cvijanović, v Rusiji pa Denis Popović.

Matjaž Kek jo je zagodel Dinamu

Kako se bo Matjažu Keku izšlo v Zagrebu? Foto: Twitter Rijeka je na derbiju 32. kroga hrvaškega prvenstva s pomočjo Matica Črnica, ki je odigral 56 minut, vzela mero vodilnemu Dinamu. S tem se mu je štiri nastope pred koncem sezone približala na šest točk razlike in poskrbela, da se bodo morali modri še potruditi, če bodo hoteli prvenstveno sezono končati pred Rečani.



Izbranci Matjaža Keka so z dragoceno zmago v Zagrebu, ki jo je v 39. minuti z izjemno atraktivnim zadetkom zagotovil Afričan Boadu Maxwell Acosty, na drugem mestu prehiteli splitski Hajduk. Od Dalmatincev, ki so v nedeljo razočarali na gostovanju v Koprivnici (0:0), imajo točko več.



Nekdanji slovenski selektor je z zmago na štadionu Maksimir dopolnil zbirko gostujočih zmag pri Dinamu. Poprej je zagrebškega velikana na njegovem štadionu premagoval le v pokalu oziroma superpokalu, tokrat pa se je veselil dragocenega paketa treh točk še v prvenstvu. V prvenstvu je tako z Rijeko vsaj enkrat premagal vsakega od tekmecev.

Atraktiven zadetek Acostyja za zmago Rijeke v Zagrebu:

Jan Oblak se je v četrtek zvečer na štadionu Emirates v Londonu izkazal z nekaj izjemnimi obrambami. Trener Diego Simeone mu je v nedeljo namenil počitek pred povratno tekmo z Londončani. Foto: Reuters

Vratarji:

Jan Oblak: slovenski vratar, ki se je na četrtkovi prvi tekmi polfinala lige Europa v Londonu spet izkazal in z Atleticom v Španijo prinesel zelo ugoden rezultat (1:1), je prvič v tej sezoni počival na srečanju španskega prvenstva. Trener Diego Simeone ga ni uvrstil med potnike za gostovanje pri Alavesu, kjer je Atletico zmagal z 1:0, vrata rdeče-belih pa je čuval Argentinec Axel Werner. Atletico je tako z odigrano tekmo več prednost pred Realom povečal na štiri točke.

Vid Belec: Sampdoria je v nedeljo v prvi italijanski ligi doma s 4:1 premagala Cagliari. Slovenski vratar še naprej čaka na debi v moštvu iz Genove, kamor je prišel januarja. Tudi tokratno tekmo je spremljal s klopi za rezervne igralce.

Jan Koprivec: s Pafosom ga v prvi ciprski ligi, v skupini za obstanek, v ponedeljek ob 18. uri čaka domača tekma proti Alkiju Orokliniju.

Jure Balkovec je odločil zmagovalca na petkovi tekmi v Bariju. Foto: Twitter

Branilci:

Kenan Bajrić: s Slovanom iz Bratislave, ki je na tretjem mestu prvenstvene lestvice, je v soboto zvečer na derbiju kroga premagal vodilnega Spartaka iz Trnave (2:1) in zaostanek za njim znižal na osem točk. Odigral je vso tekmo.

Jure Balkovec: Bari je v petek zvečer na domačem štadionu San Nicola, na katerem je beograjska Crvena zvezda pred 27 leti postala evropski prvak, ugnal Virtus Entello z 1:0. Balkovec je odigral vso tekmo in v 20. minuti s prekrasnim zadetkom poskrbel za edini zadetek na srečanju. To je bil njegov strelski prvenec v serie B.

Prvi zadetek Balkovca v serie B:

Mrežo gostov je razparal s silovitim strelom z razdalje. V 58. minuti je prejel rumeni karton. Bari je trenutno šesti in še lahko upa na preboj na drugo mesto, ki ob koncu sezone prinaša neposredno uvrstitev v prvo ligo, veliko realnejša pa je razvrstitev od tretjega do osmega mesta in pot v dodatne kvalifikacije.

Bojan Jokić: novopečeni kapetan Slovenije bo v ruski premier ligi z Ufo na delu šele v ponedeljek ob 15.30, ko bo gostoval pri Ahmatu. Igral naj bi od prve minute.

Luka Krajnc: Frosinone se v drugi italijanski ligi krčevito bori za drugo mesto in napredovanje v prvo ligo. V soboto je na gostovanju pri Ceseni (1:0) ostal praznih rok. Štajerec je odigral vso tekmo.

Miha Mevlja: z Zenitom se je v derbiju 28. kroga ruskega prvenstva z moskovskim CSKA razšel brez zadetkov (0:0). Primorec je odigral vso tekmo, njegov klub pa se je z remijem dokončno poslovil od simboličnih možnosti za osvojitev naslova. Zenit na četrtem mestu za drugouvrščenim Spartakom zaostaja tri točke.

Nemanja Mitrović: z Jagiellonio Bialystokom je zapravil veliko priložnost, da bi se vrnil na vrh poljskega prvenstva. V nedeljo je doma nepričakovano klonil pred Wislo Krakovom, ki je bila pred tem na zadnjem, osmem mestu skupine za prvaka. Ljubljančan je odigral vso tekmo. Rumeno-rdeči za vodilno Legio iz Varšave zaostajajo tri, za Lechom iz Poznanja pa eno točko.

Aljaž Struna: s Palermom, ki se poteguje za drugo mesto v drugi italijanski ligi, ki ob koncu sezone prinaša neposredno uvrstitev v prvo ligo, je v petek doživel veliko razočaranje v Benetkah. Na gostovanju pri Venezii, pri kateri sta blestela dva slovenska legionarja (Leo Štulac in Siniša Andjelković), je izgubil z 0:3 in zapravil priložnost, da bi na lestvici vsaj za nekaj časa prehitel drugouvrščeno Parmo. Pirančan je odigral vso tekmo.

Nejc Skubic: s Konyasporom se je po dobrih rezultatih v zadnjem času dvignil nad mesta, ki ob koncu sezone vodijo v drugo ligo, a ga v prvi turški ligi še vedno čaka precej dela, da si zagotovi obstanek. V ponedeljek ob 19. uri bo s soigralci gostoval pri Bursasporju, ki je trenutno 11., tri mesta nad Konyasporom. Igral naj bi od prve minute.

Josip Iličić se je vrnil na igrišča z novo mojstrovino. Foto: Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: v zadnjem času je izgubil mesto v začetni postavi Chieva, ki je v prvi italijanski ligi v soboto izgubil pri polfinalistu lige prvakov Romi (1:4). Primorski vezist je tekmo začel na klopi gostov, nato pa v 79. minuti vstopil v igro in tik pred koncem srečanja prispeval podajo za častni gol Chieva. Leteči oslički so po porazu na lestvici padli na 18. mesto, ki vodi v drugo ligo. Do konca sezone so še trije krogi.

Domen Črnigoj: Luganu je v prvi švicarski ligi v nedeljo pomagal do domače zmage nad St. Gallenom z 2:1. Odigral je vso tekmo. Švica ima novega prvaka, saj je Basel na seznamu nasledil Young Boys.

Josip Iličić: po poškodbi pred skoraj natanko mesecem dni na prijateljski tekmi proti Belorusiji v Ljubljani se je vrnil v ekipo in zaigral proti Genoi. V igro je vstopil v 60. minuti, le 14 minut pozneje pa s prekrasnim strelom z levo nogo povišal vodstvo Atalante na 3:0. Klub iz Bergama je na koncu zmagal s 3:1. Kranjčan je v vseh tekmovanjih v tej sezoni dosegel že 15 golov. Kar 11 jih je dosegel v prvenstvu.

Kako je Iličić zatresel mrežo Genoe?

Kevin Kampl: RB Leipzig je v zadnjih štirih prvenstvenih krogih osvojil le točko in padel na šesto mesto prvenstvene lestvice. V nedeljo je izgubil pri Mainzu (0:3). Kampl je odigral vso tekmo, njegov klub pa za četrtouvrščenim Hoffenheimom - to mesto pelje v ligo prvakov - zaostaja pet točk. Do konca prvenstva sta le še dva kroga.

Rene Krhin: Nantes je v prvi francoski ligi v soboto izgubil pri Lyonu (0:2). Štajerec se je pred dvema tednoma poškodoval. Ker še ni okreval, ni kandidiral za nastop.

Jasmin Kurtić: s Spalom je tri kroge pred koncem sezone na 17. mestu prve italijanske lige, ki po koncu sezone ne prinaša izpada. Z zmago na gostovanju pri Hellasu v Veroni (3:1) je na lestvici prehitel Chievo. Odigral je vso tekmo in v zadnji minuti dosegel končni rezultat. Zadetek je dosegel po natančnem strelu z roba kazenskega strela. To je bil njegov tretji v sezoni. Ker je dva dosegel jeseni za Atalanto, je bil to njegov strelski prvenec za klub iz Ferrare.

Zadetek Kurtića na tekmi proti Veroni:

Rajko Rotman: z Götzepejem je v prvi turški ligi v petek na uvodni tekmi 31. kroga visoko odpravil Karabukspor (5:0). Mariborčan si je tekmo ogledal s klopi za rezervne igralce. Ni dobil priložnosti za nastop, njegovo moštvo pa na lestvici zaseda visoko peto mesto.

Leo Štulac: z Venezio, ki je poskočila na peto mesto in še lahko upa na uvrstitev na prvi dve mesti, ki vodita neposredno v prvo ligo (če bo uvrščena med tretjim in osmim mestom, bo zaigrala v končnici za napredovanje), je v drugi italijanski ligi v petek doma nadigral Palermo Aljaža Strune s 3:0. Primorec je blestel na igrišču in razveselil slovitega trenerja, legendarnega italijanskega zvezdnika Filippa Inzaghija. V 16. minuti je po strelu z roba kazenskega prostora povišal vodstvo na 2:0, nato pa v 64. minuti prispeval še podajo rojaku Siniši Andjelkoviću, ki je poskrbel za končni rezultat. Štulac je odigral vso tekmo.

Zadetek Lea Štulca proti Palermu pri 0:15:

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev je v ukrajinski premier ligi zmagal še sedmič zapored in ohranil zaostanek za vodilnim Šahtarjem Doneckom, ki znaša tri točke. V nedeljo je v gosteh premagal Vorsklo z 1:0. Vojničan je vpisal jubilejni deseti nastop v majici Dinama. Odigral je vso tekmo.

Miha Zajc: z Empolijem, za katerega je v tej sezoni zabil že osem prvenstvenih golov in prispeval 11 podaj, si je že štiri kroge pred koncem zagotovil vrnitev v prvo italijansko ligo.

Pred najbližjima zasledovalcema, Parmo in Palermom, ima kar 14 točk prednosti. V soboto je doma remiziral z Novaro (1:1). Zajc je odigral 90 minut, nato pa ga je trener v izdihljajih srečanja zamenjal. Empoli si je tako že zagotovil naslov drugoligaškega prvaka.

Tim Matavž je v nedeljo dvakrat zatresel mrežo Twenteja. Foto: Getty Images

Napadalci:

Robert Berić: odkar se je pozimi vrnil v Saint Etienne, je v njegovem dresu na 13 tekmah zabil že sedem golov in je eden najbolj zaslužnih, da je njegov klub na mestu, ki vodi v Evropo. Zeleni so v petek v gosteh premagali Montpellier (1:0). Krčan se je znašel v začetni enajsterici. Odigral je 56 minut in igro zapustil, ko je bil postavljen končni rezultat.

Roman Bezjak: z Jagiellonio Bialystokom je zapravil veliko priložnost, da bi se vrnil na vrh poljskega prvenstva. Korošec je odigral 76 minut. Ko je zapustil igro, je bil rezultat še 0:0. V nedeljo je doma nepričakovano klonil pred Wislo Krakovom (0:1), ki je bila pred tem na zadnjem, osmem mestu skupine za prvaka. Goste je vodil Katalonec Joan Carrillo, ki ga je Bezjak srečeval na jadranskih derbijih, ko je bil še trener Hajduka. Rumeno-rdeči za vodilno Legio iz Varšave zaostajajo tri, za Lechom iz Poznanja pa eno točko. Bezjak ostaja pri treh prvenstvenih golih na 12 nastopih.

Tim Matavž: Primorec je ulovil strelski ritem, saj je zadel v polno še na tretji zaporedni tekmi. Vitesse je v nedeljo na domačem štadionu nadigral zadnjeuvrščeni Twente s 5:0, Primorec pa se je v predzadnjem krogu nizozemskega prvenstva med strelce vpisal kar dvakrat. Obakrat v drugem polčasu, še posebej je bil atraktiven njegov drugi gol, dosežen z volejem. V tej sezoni je dosegel že 13 zadetkov. Prislužil si je tudi nagrado najboljšega igralca tedna. Twente, nekdanji nizozemski prvak, je po tem porazu izpadel iz elitne skupine.

Tim Matavz is de speler van de week! Karim El Ahmadi, Juninho Bacuna en nog een aantal anderen volgen met een mooie 7,5. Heerenveen-middenvelder Yuki Kobayashi is de schlemiel van het weekendhttps://t.co/tV1HHdO1ca pic.twitter.com/Jw0KhjLP2J — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) April 29, 2018

Andraž Šporar: Slovan Bratislava je na derbiju 29. kroga slovaškega prvenstva doma premagal vodilni Spartak Trnavo z 2:1 in zaostanek za njim znižal na osem točk razlike. Ljubljančan je nadaljeval strelski niz. V polno je zadel že na tretji zaporedni tekmi. Odkar se je preselil na Slovaško, je za Slovan v prvenstvu dosegel tri, v pokalu, kjer je klubu pomagal do preboja v finale, pa dva zadetka. Šporar je v soboto zvečer odigral 86 minut, v polno pa se je vpisal v 49. minuti, ko je dosegel prvi gol na tekmi (1:0).

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na prvem reprezentančnem seznamu novega selektorja Tomaža Kavčiča za prijateljski tekmi proti Avstriji v Celovcu in Belorusiji v Ljubljani marca letos.

Zadetka Saše Aleksandra Živca proti Arki pri 0:12 in 1:16:

Zadetek Gorana Cvijanovića proti Legii pri 1:44:

Zadetek Siniše Andjelkovića proti Palermu pri 0:24:

Zadetek Mihe Blažiča proti Haladasu (pri 0:38):

Zadetek Denisa Popovića (pri 0:40):

