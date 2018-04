Wenger zbodel sodnika in se poklonil Oblaku

Odmevi po remiju v Londonu

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je v četrtek blestel med vratnicama Atletica. Na prvi polfinalni tekmi evropske lige je španskemu velikanu pomagal do dragocenega remija (1:1) pri Arsenalu. Topničarji so več kot 80 minut igrali z igralcem manj, strelec zlatega zadetka za Atletico, Francoz Antoine Griezmann, pa je po dvoboju sporočil, da ga na svetu ni boljšega čuvaja mreže od Oblaka. O njem ima zelo visoko mnenje tudi Arsene Wenger.

Navijači Atletica so se v uvodnem delu srečanja držali za glavo. Doživeli so kaos, ki ni napovedoval nič prijetnega. Hrvat Šime Vrsaljko je prejel najhitrejši rdeči karton v zgodovini tekmovanja, prislužen po dveh rumenih kartonih, le nekaj minut pozneje je sledila izključitev Diega Simeoneja. Napadalec Arsenala Alexandre Lacazette je nevarno zatresel vratnico, pred tem je sledila velika obramba Jana Oblaka. Do konca jih je Škofjeločan zbral še ogromno.

Oblak spravljal v obup Londončane

Arsenalu so se načrti porušili, ko je Antoine Griezmann v 82. minuti izenačil na 1:1. Foto: Guliver/Getty Images Atletico je že po 13 minutah ostal brez desnega bočnega branilca in trenerja, ki predstavlja dušo kluba in je zelo povezan z igralci. Madridski velikan je vseeno zdržal in uresničil svoj cilj. Ostal je neporažen. Arsenal je le enkrat premagal Oblaka, to je storil Lacazette v 61. minuti po natančnem strelu z glavo.

Pred tem ga je odlično zaposlil Jack Wilshere, Slovenec na vratih Atletica, katerega tržna vrednost po podatkih Transfermarkt.de znaša kar 70 milijonov evrov (svetovni rekord), je bil nemočen. Nato pa je domačim pokvaril načrte Antoine Griezmann. Francoski zvezdnik je izkoristil eno izmed redkih napak v obrambi topničarjev in v 82. minuti postavil končni rezultat 1:1.

Francoz je pred tem zapravil nekaj priložnosti, nato pa v navalu radosti stekel k delu tribun, kjer se je privržencem Atletica na Emiratesu mešalo od sreče. Ponovno je zaplesal ples ''Take the L'' iz videoigrice Fortnite, s katerim v zadnjih tednih proslavlja zadetke, po srečanju pa je namenil velikemu junaku tekme velikansko pohvalo.

Za Griezmanna ga ni boljšega od Slovenca

Pozdrav Alexandreja Lacazetta, edinega strelca Arsenala, in Jana Oblaka. Foto: Guliver/Getty Images Pohvalil je Oblaka, ki je v izdihljajih rednega dela s posredovanjem večera preprečil Aaronu Ramseyju, da bi Arsenal vendarle zmagal. Tako pa je po izjemni obrambi, ko je žogi s konicami prstov preprečil pot v mrežo in poskrbel za posredovanje, ki je kmalu postalo spletna senzacija, ki se ji klanja ves svet, ostalo pri 1:1.

Pri junaških 1:1, kar se tiče Atletica in njegovega stratega. Gostje so morali več kot 80 minut na vročem gostovanju na štadionu Emirates igrati z igralcem manj, a jim je uspelo.

''Jan je v tem trenutku najboljši vratar na svetu. Tega ne govorim le zaradi tega, ker je moj soigralec, ampak zaradi njegovih posredovanj in ubranjenih strelov. Zaradi točk, ki nam jih s tem prinaša,'' je Griezmann, najboljši nogometaš EP 2016, v pogovoru za BeIN Sports popihal na dušo 25-letnemu Škofjeločanu, s katerim v prostem času občasno poprimeta za košarkarsko žogo, drugo veliko športno ljubezen.

''Začetek dvoboja je bil nor. Zgodilo se je preveč stvari. Zdaj nas čaka povratna tekma na domačem igrišču. Upam, da bodo naši navijači poskrbeli za vroče ozračje, da nas želijo spremljati v finalu. Moramo osvojiti evropsko ligo. Zato na štadionu Wanda Metropolitano pričakujem evforično ozračje,'' je zaupal francoski as, ki je v 82. minuti izkoristil slabo posredovanje rojaka Laurenta Koscielnyja, nato pa mu je šel na roko še padec Nemca Shkodrana Mustafija in mu olajšal pot do izenačenja.

Simeone že čuti mravljince po telesu

Diego Simeone je moral na tribune že po 12 minutah. Vodenje je prevzel njegov pomočnik German Burgos. Foto: Guliver/Getty Images Veselju Simeoneja, ki se je moral zaradi izključitve preseliti na tribune in je živčno postopal na vrhu častne tribune, ni bilo videti kraja. Po zadetku je od sreče objel klubskega sodelavca.

''Ko pomislim na povratno srečanje, že čutim mravljince po telesu. Naš štadion bo eksplodiral,'' napoveduje vročekrvni Simeone. ''Moji igralci so junaki. Navajeni so trpeti. Ljudje nimajo pojma, kaj pomeni, ko se braniš. Ko se braniš, moraš pokazati veliko poguma,'' se je Argentinec poslužil izraza, v katerem je izpostavil simbol moškosti.

Sodniških odločitev po tekmi ni želel komentirati. ''Podobno kot igralci in trenerji se tudi sodniki odločajo v trenutku, ko njihova srca bijejo še zelo hitro. Odločil se je, da bo izključil Vrsaljka, po mojem prvem protestu, češ da bi moral nogometašu Arsenala pokazati rumeni karton, pa se je odločil, da moram zapustiti klop,'' ni želel veliko razpredati o sodniku. Raje se je posvetil svojim izbrancem, ki so mu napolnili srce z neizmerno srečo. Namenil jim je ogromno pohvalo.

Izključitev Vrsaljka ni šla v prid Arsenalu

Arsene Wenger je zadnjič vodil Arsenal na evropski tekmi na štadionu Emirates. Foto: Guliver/Getty Images Njegov dolgoletni stanovski kolega Arsene Wenger je kot trener Arsenala vodil zadnjo evropsko tekmo na Emiratesu. Ni se poslovil z zmago, kot bi si želel, zlasti zaradi številčne prednosti, ki jo je imel na voljo od 10. minute. Čeprav ima Francoz o tem svoje mnenje.

''Ko so gostje ostali z igralcem manj, je to uničilo našo igro,'' je podal zanimivo misel, da je imel od izključitve hrvaškega reprezentanta več škode kot koristi, saj so gostje še bolj strnili svojo obrambo.

Tudi Wenger navdušen nad Slovencem

Oblak bo prihodnji četrtek naskakoval svoj tretji evropski finale. Foto: Guliver/Getty Images Sodniku je zameril, da bi moral nekaj sekund pred zadetkom Griezmanna, ki je v 82. minuti izenačil na 1:1, soditi prekršek nad Dannyjem Welbeckom. ''Odigrali smo tako, kot smo si zamislili. Rezultat je slabši od tistega, kar smo pokazali na igrišču. Ko smo vodili z 1:0, je bila naša naloga, da nas tekmec ne spravi v zagato prek kakšnega dolgega predložka. To je bila njegova edina možnost za zadetek. Nato smo nesrečno prejeli zadetek, saj je bil pred tem storjen prekršek nad Welbeckom. 1:0 bi bil popoln rezultat,'' je obžaloval Francoz za zapravljenim vodstvom in pohvalil goste, ki jih ima za eno izmed ekip z najboljšo obrambo na svetu, kar dokazujejo tudi številke prejetih zadetkov.

''Oblak je eden najboljših vratarjev v Evropi, to je tudi dokazal na tej tekmi,'' je rekel, na vprašanje, ali bi ga moral Arsenal poleti pripeljati v London, pa je odgovoril, da to vprašanje prepušča nekomu drugemu. Po koncu sezone bo namreč Wenger zapustil trenerski stolček topničarjev. Po 22 zaporednih letih! Zato si želi še toliko bolj ljubljeni klub zapustiti z osvojeno lovoriko. Edina možnost se mu odpira prav v ligi Europa.

Oblak se vrača z dvignjeno glavo

Veselje v taboru Atletica je bilo po remiju v Londonu ogromno. Foto: Guliver/Getty Images Kaj pa je po novi vrhunski predstavi, ki so jo spremljali milijoni nogometnih navdušencev po vsem svetu, povedal Oblak? ''S tem rezultatom se lahko v Madrid vrnemo z dvignjenimi glavami. To je dober rezultat. V začetnih minutah so se stvari na srečanju otežile, a smo nato zadeli zelo pomemben gol. Kar se tiče izključitve Vrsaljka, tega z mojega igralnega mesta nisem dobro videl. Takšne stvari se dogajajo, to je nogomet. Tekma se igra 90 minut. Trpeli smo, a na koncu zdržali,'' je povedal nekdanji vratar Olimpije in Benfice.

Na klopi Atletica od 12. minute ni bilo Simeoneja, vodenje ekipe je prevzel njegov pomočnik German Burgos. ''German je tudi trener. Že dolgo je z nami. Ve, kako se streže tem stvarem. Ko smo prišli na zelenico v drugem polčasu, smo bili močnejši kot v prvem,'' je Oblak pohvalil desno roko izključenega Simeoneja, pomočnika Burgosa, nekdanjega reprezentančnega vratarja Argentine.

Povratna tekma med Atleticom in Arsenalom bo v četrtek. Tako bo prihodnji teden v Madridu obarvan zelo nogometno, saj bo najprej Real v torek lovil finalno vstopnico proti Bayernu, dva dni pozneje pa čaka velika naloga še Atletico. Oblak ima priložnost, da si zagotovi že tretji nastop v finalu evropskega tekmovanja. Leta 2014 je izgubil finale lige Europa z Benfico, dve leti pozneje z Atleticom finale ligo prvakov. Obakrat po izvajanju 11-metrovke. Bo letos končno stopil na evropski vrh?