Ni počitka, Slovence kmalu po zmagi čaka nov izziv

Ritem lige narodov je zgoščen. Slovenska reprezentanca, ki je v Rio de Janeiro odpotovala brez treh standardnih članov (Alen Pajenk, Klemen Čebulj, Gregor Ropret), je za začetek s 3:1 premagala Kubo, v zgodnjih sobotnih urah po slovenskem času pa so varovanci novega selektorja Fabia Solija na kolena po petih setih ugnali še Iran.

"Za nas je bila to pomembna zmaga. Selektor je že v garderobi povedal, da tekma ne bo lahka, in mogoče se sami tega nismo niti zavedali. Vedeli smo, da bo Iran igral z nekoliko spremenjeno postavo, a smo z nekaj mlajšimi fanti igrali tudi mi, tako da smo imeli na začetku kar nekaj težav in smo drugi niz dobili z ne ravno najboljšo igro, kar nam je dalo krila tudi za tretji niz. V četrtem nizu sta nam spet manjkali potrpežljivost in vztrajnost. Iran je začel igrati bolje, mi pa smo naredili preveč napak. Peti niz je bil zelo izenačen, dosegali smo točko za točko, a smo potem zmagali," je misli po drugi zmagi za OZS strnil Rok Možič.

Slovence, ki so se Iranu zoperstavili brez kapetana Tineta Urnauta in Tončka Šterna, že 14 ur po zmagi čaka tretja od štirih tekem v Braziliji. Zoperstavili se bodo Američanom, pri katerih kot pomočnik deluje nekdanji selektor slovenske reprezentance Luka Slabe. Američani so ligo narodov odprli s porazom z 0:3 proti Ukrajini, na drugo tekmi pa po preobratu s 3:2 strli odpor Irana.

Še pred njimi se bodo v Riu pomerili Ukrajinci in gostitelji Brazilci. Z zadnjimi se bodo Slovenci za konec prvega turnirja srečali v nedeljo ob 15. uri.

Kitajci so v Šianu s 3:1 premagali Nizozemce.