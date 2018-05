Ferguson nujno operiran zaradi možganske krvavitve

Nekdanji nogometni trener Sir Alex Ferguson je rdeče vrage nazadnje vodil leta 2013. Z njimi je osvojil kar 13 naslovov angleškega prvaka, s čimer se je zapisal v zgodovino kot najuspešnejši strateg na Otoku.

Tako je prejšnjo nedeljo (levo) pozdravil dolgoletnega "soborca" Arsena Wengerja. Foto: Reuters

Prejšnji konec tedna je bil prisoten na srečanju na Old Traffordu med Manchester Unitedom in Arsenalom, na katerem se je še zadnjič kot trener topničarjev v gledališču sanj predstavil Fergusonov dolgoletni stanovski kolega in velik tekmec Arsene Wenger. Pozdravil je Francoza, ki bo po koncu sezone zapustil Arsenal, in mu zaželel veliko sreče.

Le slab teden pozneje je moral zaradi možganske krvavitve nujno pod nož. Njegov dolgoletni delodajalec Manchester United, pri katerem uživa Ferguson status klubske ikone, je sporočil, da se po nujni operaciji nahaja na intenzivni negi, a tudi opozoril, da je njegova družina zaprosila za zasebnost.

''Vse misli so s teboj in tvojo družino. Bodi močan, šef,'' je prek socialnih omrežih sporočil nekdanji kapetan rdečih vragov Michael Carrick.

Absolutely devastated to hear about Sir Alex being unwell in hospital. All my thoughts and prayers are with him and his family. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Be strong Boss xx