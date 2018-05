Vesel dan za nogometne romantike, Parma je spet prvoligaš

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Parmi, nekoč zelo močnemu italijanskemu nogometnemu klubu, se je po treh letih od bankrota in padca v četrto ligo ekspresno uspelo vrniti med elito. V drugi ligi je po pravi drami in zmagi v zadnjem krogu proti Spezii zasedla drugo mesto, postala pa je prva italijanska ekipa, ki je v treh letih trikrat napredovala ligo višje.

Prvak lige je postal Empoli, tretja ekipa, ki bo napredovala, pa bo znana po dodatnih kvalifikacijah, v katere so se uvrstili Frosinone, Palermo, Venezia, Bari, Cittadella in Perugia.

Parma je v obračunu proti Spezii v gosteh morala zmagati, a ne samo to, potrebovala je tudi pomoč Foggie, ki v gosteh ni smela izgubiti proti Frosinoneju. Slednji je imel pred zadnjim krogom dve točki prednosti, a jo je zapravil, potem ko je v 89. minuti dobil gol za 2:2.

Parma, trikratni italijanski prvak in dobitnik štirih evropskih lovorik, je imela nekaj sreče tudi na svoji tekmi, ki jo je dobila z 2:0, domači napadalec Alberto Gilardino, nekdanji reprezentant in tudi igralec Parme, je pri izidu 1:1 zapravil enajstmetrovko.

Ekipi Parme in Frosinoneja sta imeli tako na koncu enako število točk, tako da so odločali medsebojni tekmi, v katerih so bili boljši igralci s stadiona Ennio Tardini.