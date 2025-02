Fabio Pecchia izgubil trenersko službo v Parmi

Po pisanju italijanskih medijev ga bo na trenerskem položaju zamenjal 44-letni Romun Christian Chivu. Nekdanji romunski reprezentant, ki je v Italiji igral za Romo in Inter Milano, pred tem pa tudi za nizozemski Ajax, je med letoma 2021 in 2024 vodil mladinsko ekipo Interja do 19 let.

Enainpetdesetletni Pecchia je bil prvi mož stroke pri Parmi od leta 2022, v sezoni 2023/24 je ekipo po treh letih znova popeljal v najmočnejše ligaško nogometno tekmovanje na Apeninskem polotoku.

Parma je zadnjo zmago v tej sezoni dosegla 28. decembra lani, ko je premagala Monzo z 2:1, v nedeljo pa je proti Romi doživela četrti poraz v nizu.

