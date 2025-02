Juventus v velikem derbiju premagal Inter

Juventus je na osrednji tekmi 25. kroga v Torinu ugnal Inter. Strelec zmagovitega gola za staro damo je bil Portugalec Francisco Conceicao, ki je v 74. minuti izkoristil lepo podajo Francoza Randala Kolo Muanija ter z natančnim strelom v desni spodnji kot premagal švicarskega vratarja Yanna Sommerja.

Zasedba iz lombardijske prestolnice po tretjem porazu v sezoni ostaja na drugem mestu, za vodilnim Napolijem zaostaja dve točki. Tretjeuvrščena Atalanta ima pet točk manj od Napolija, Juventus in Lazio pa deset.

Šov Nizozemca v Vidmu

Nogometaši Udineseja so v nedeljo odpravili Empoli s 3:0 in se utrdili na desetem mestu na lestvici. Jaka Bijol je pri gostiteljih igral celo tekmo, njegov slovenski reprezentančni kolega Sandi Lovrić pa je zapustil igrišče v 81. minuti. Udinese je vpisal deveto zmago v sezoni, neporažen je zadnje tri kroge. Junak tekme je bil Nizozemec Jurgen Ekkelenkamp, ki je prispeval dva gola, Florian Thauvin pa je v 90. minuti le še dokončal delo. Eno lepo priložnost je po kotu zapravil tudi Bijol.

Nizozemec Jurgen Ekkelenkamp je na zadnjih dveh tekmah dosegel kar tri zadetke. Najprej je zadel v polno v Neaplju, nato je dvakrat zatresel v Vidmu še mrežo Empolija. Foto: Reuters

Fiorentina, morebitna tekmica Olimpije v osmini finala konferenčne lige, če bi zmaji preskočili oviro iz Banjaluke, je v nedeljo nepričakovano izgubila na domači zelenici proti Comu z 0:2. Nedeljski dvoboj med Monzo in Leccejem se je končal brez zadetkov (0:0). Roma je v Parmi osvojila vse tri točke, potem ko je edini gol v 33. minuti dosegel Argentinec Matias Soule.

Napoli in Lazio brez zmagovalca

Lazio in Napoli sta se na Olimpijskem stadionu v Rimu razšla z remijem. Foto: Reuters Zadnja dva medsebojna obračuna med Napolijem in Laziom so dobili slednji, tokrat pa sta se ekipi razšli z remijem. Za veselje navijačev Lazia je v šesti minuti poskrbel Gustav Isaksen, a je na drugi strani le sedem minut kasneje izenačil Giacomo Raspadori. V 64. minuti je Napoli nato povedel, ko je lastno mrežo zatresel Adam Marušić, a so domači odgovorili, v 87. minuti je za točko in končni izid 2:2 zadel Boulaye Dia. Napoli je tako še tretjič zapored remiziral.

Z remijem se je končala tudi prva sobotna tekma med Atalanto in Cagliarijem, kar je bil prvi remi teh dveh ekip na medsebojnih tekmah od januarja 2013.

Santiago Gimenez je zadel za zmago Milana. Foto: Reuters

Na zadnji nedeljski tekmi pa je Milan z 1:0 premagal Verono, edini zadetek na srečanju je dosegel novinec v napadu Santiago Gimenez.

Domen Črnigoj zaradi poškodbe za Venezio ni igral.

Italijansko prvenstvo, 25. krog:

Petek, 14. februar:

Sobota, 15. februar:

Nedelja, 16. februar:

Ponedeljek, 17. februar:

Lestvica: