Nesta se vrača na trenersko klop Monze

Zadnjeuvrščena ekipa italijanske nogometne lige serie A Monza je sporočila, da je po nedeljskem porazu proti Laziu z 1:5 odpustila trenerja Salvatoreja Bocchettija in na klop vrnila nekdanjega trenerja in reprezentanta Alessandra Nesto.

Nekdanji italijanski branilec se bo soočil s težko nalogo, kako klub v lasti družine Berlusconi obdržati v najvišji ligi. Klub je bil na dnu lestvice, ko ga je decembra lani odpustilo vodstvo Monze.

Menjava nekdanjega italijanskega branilca Neste z Bocchettijem pa je stvari še poslabšala in od takrat so nogometaši osvojili le tri točke. Trenutno imajo 13 točk iz 24 tekem in so osem točk oddaljeni od zadnjega mesta, ki še zagotavlja obstanek.

Zdaj 48-letni Nesta je za italijansko reprezentanco med letoma 1996 in 2006 igral na 78 tekmah, v zadnjem letu je osvojil tudi naslov svetovnega prvaka. Večino kariere je igral za Lazio iz Rima in Milan, z obema je osvojil domače in evropske pokale.

