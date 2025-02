Retegui zabil štiri gole, Bijol in Lovrić vodilnim vzela točko

Dogajanje v 24. krogu serie A se je začelo v petek zvečer v Comu, kjer je gostoval Juventus in po zadetku z bele pike v 89. minuti slavil z 2:1 ter prišel do desete zmage v sezoni. V soboto popoldne se je Atalanta znesla nad Verono, saj jo je premagala s kar 5:0. Štiri gole je zabil najboljši strelec italijanske lige Mateo Retegui, ki je tako že pri 20. Vodilni Napoli je v nedeljo gostil Udinese, Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta se razveselila točke za remi 1:1.